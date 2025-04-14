Prijs en releasedatum van Synology DiskStation DS925+ verschijnt op Amazon

De prijs en releasedatum van de Synology DiskStation DS925+ zijn verschenen op Amazon UK. Het desktopnassysteem kost 551 Britse pond, ofwel 636,22 euro, en is vanaf 7 mei beschikbaar. Uit een andere listing op Amazon blijkt dat de Synology DX525 5-Bay-uitbreidingset 508 euro kost.

Op de website van Amazon UK stond vermeld dat de Synology DS925+ 4-Bay Plus Series 4GB aan DDR4 aan boord heeft. Uit een gearchiveerde versie van de webpagina blijkt dat het werkgeheugen kan worden uitgebreid tot een capaciteit van 32GB. Het nassysteem beschikt ook over twee ingebouwde M.2-NVMe-sloten. Uit de productaankondiging van Synology begin maart blijkt dat dit systeem op een AMD Ryzen V1500B-processor draait, met vier 2,2GHz-cores en acht threads. Deze processor stamt uit 2018. Het apparaat beschikt ook niet langer over een eSATA-poort voor het koppelen van externe opslag, maar wel over een USB-C-poort.

Op de website van Amazon UK was ook informatie over de Synology DX525 5-Bay Expansion Unit te vinden. Deze uitbreidingsset voor nassystemen met het 25-achtervoegsel kost 439,66 Britse pond. Dat is op het moment van schrijven ongeveer 508 euro.

Update, 11.05 uur: Link naar gearchiveerde webpagina van Amazon.co.uk toegevoegd aan het artikel nadat de inhoud van de bronlink niet meer beschikbaar was.