Prijs en releasedatum van Synology DiskStation DS925+ verschijnt op Amazon

De prijs en releasedatum van de Synology DiskStation DS925+ zijn verschenen op Amazon UK. Het desktopnassysteem kost 551 Britse pond, ofwel 636,22 euro, en is vanaf 7 mei beschikbaar. Uit een andere listing op Amazon blijkt dat de Synology DX525 5-Bay-uitbreidingset 508 euro kost.

Op de website van Amazon UK stond vermeld dat de Synology DS925+ 4-Bay Plus Series 4GB aan DDR4 aan boord heeft. Uit een gearchiveerde versie van de webpagina blijkt dat het werkgeheugen kan worden uitgebreid tot een capaciteit van 32GB. Het nassysteem beschikt ook over twee ingebouwde M.2-NVMe-sloten. Uit de productaankondiging van Synology begin maart blijkt dat dit systeem op een AMD Ryzen V1500B-processor draait, met vier 2,2GHz-cores en acht threads. Deze processor stamt uit 2018. Het apparaat beschikt ook niet langer over een eSATA-poort voor het koppelen van externe opslag, maar wel over een USB-C-poort.

Op de website van Amazon UK was ook informatie over de Synology DX525 5-Bay Expansion Unit te vinden. Deze uitbreidingsset voor nassystemen met het 25-achtervoegsel kost 439,66 Britse pond. Dat is op het moment van schrijven ongeveer 508 euro.

Update, 11.05 uur: Link naar gearchiveerde webpagina van Amazon.co.uk toegevoegd aan het artikel nadat de inhoud van de bronlink niet meer beschikbaar was.

Productafbeelding Synology DS9295+. Bron: Amazon.co.uk
Productafbeelding Synology DiskStation DS925+. Bron: Amazon.co.uk via Internet Archive

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 14-04-2025 10:42
90 • submitter: yippikaye

14-04-2025 • 10:42

90

Submitter: yippikaye

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Reacties (90)

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cyclone 14 april 2025 11:03
Tja ik val in herhaling, maar ook ik zit al ruim een jaar tegen vervanging van mijn huidige NAS oplossing te hikken. Maar een config met een 7 jaar oude CPU en maar 4GB aan memory vind ik echt niet meer courant / van deze tijd.
De gemiddelde end user die voor een dergelijke oplossing kiest verwacht op deze hardware iets aan containers / VM's te kunnen draaien.
Functionaliteit die wel erg karig bediend wordt met deze (naar mijn mening) achterhaalde specs.

Voor de premium prijs verwacht ik toch echt wel betere specs.
Flinke deceptie dit, ik sla hem iig over.
kiang @cyclone14 april 2025 11:20
Ik heb zelf al mijn VMs en Docker containers gemigreerd naar een apart systeem, mijn Synology is nu enkel een NAS, met enkele basis apps. De containers en VMs gebruiken de storage van de nas over NFS, en dat werkt prima. Edit: de VMs hun boot drive, en de containers zelf, die staan gewoon op de applicatieserver. Maar de grote hoeveelheden data, zoals mijn fotos die ik in imoch beheer, die staan op de nas en vmkan de VM/container mounten via nfs.

Ik denk dat ik dat jou ook zou aanraden, dat geeft je veel meer flexibiliteit qua hardware, dan hoepn dat Synology eindelijk eens goede cpus gaat gebruiken.

En qua stroomverbruik is het ook geen probleem als je zoekt naar zuinige PCs: ik heb een tweedehands dell optiplex gekocht (via V&A) met een i7 14700, en idle verbruikt die slechts 7-8W. Dat extra gebruik neem ik er graag bij, nu ik een applicatieserver heb waar ik echt alles op kan draaien wat ik wil. Ik heb zelfs nog een PCIe slot mocht ik ooit een dGPU willen gebruiken.

[Reactie gewijzigd door kiang op 14 april 2025 15:06]

Woohooo @kiang14 april 2025 12:03
Dan heb je dus ipv 1 nu 2 systemen draaien voor je thuis netwerk.

De teleurstellende specs is wel jammer ja maar ik kan geen andere all-in-1 oplossing vinden voor;
- vm / docker hosting
- office365 backups
- surv station
- basis nas / fileshare functies

als iemand hier een betere oplossing heeft dan ben ik erg benieuwd welke all-in-one dit wel kan
vlaag @Woohooo14 april 2025 12:04
Misschien een eigen Unraid server draaien
Videopac @vlaag14 april 2025 13:28
Is wel mijn plan: Unraid of TrueNAS op een Minisforum N5 Pro.
Rebert @Woohooo15 april 2025 09:18
Al eens gekeken naar Asustor? Ik ben heel tevreden van de hardware (ook recenter) en software, en geen vendor lockin zoals met Synology.
Woohooo @Rebert15 april 2025 16:48
Ik kan nergens een goede vervanging vinden voor de office365 backup. De Active Backup for Microsoft 365 van Synology werkt echt goed, daar zie ik bij truenas, asustor of andere geen freeware oplossing voor.

[Reactie gewijzigd door Woohooo op 15 april 2025 19:04]

kiang @Woohooo14 april 2025 12:51
Een eigen serve rozetten met unRAID of iets dergelijks is dan de enige oplossing denk ik.

Voor mij persoonlijk was dit de beste aanpak, omdat ik erg tevreden ben met de gebruiksvriendelijkheid van Synology wanneer het aankomt op de nas functionaliteit.
MaltWisky @Woohooo14 april 2025 13:13
Hoezo? Nas ook in vm en klaar ;)
Bigs @kiang14 april 2025 11:25
Ik heb dit ook een tijd gedaan, maar het updaten van de NAS werd daarmee wel een gedoe. Als je vergeet je VM's te stoppen sluit de NAS gewoon je iSCSI targets of fileshares uit en zit je daarna met een hoop herstelwerk. Ik ben dus toch weer overgestapt op een alles-in-1 oplossing.
Saeverix @Bigs14 april 2025 12:10
Je moet de VM disks ook niet op je NAS zetten, los van het probleem wat je omschrijft is het ook veel trager.
Alleen de backups en ISO image store wil je op je NAS hebben. Zo heb ik het ook draaien, en dat gaat prima verder als de NAS uit staat (bij mij gaat de NAS alleen van 16:00 tot 01:00 aan).
kiang @Bigs14 april 2025 12:49
Klopt, als de nas down moet, moet eerst de applicatieserver afgesloten worden. Gelukkig moet dit echt heel zelden bij mij
gbspeel @Bigs14 april 2025 13:35
Sorry, maar dan heb je de waarschuwing dat de update een reboot vereist en iSCSI targets dus worden afgesloten gewoon weggeklikt. Het is nog een rode knop ook. Dat kun je amper "vergeten" noemen.
cyclone @kiang14 april 2025 11:35
Dank voor je advies :) en inderdaad draai ik inmiddels geen VM/ Containers meer op mijn oude NAS omdat deze het qua CPU niet meer aan kan. Heb tijden geleden wel direct 32GB aan RAM ingepropt dus dat is het probleem niet.

Maar in basis zou ik het liefst gewoon die paar containertjes op mijn NAS draaien omdat dit gewoon praktisch minder beheer geeft.
Iets wat overigens ook jarenlang prima ging, en ik (en ik ben niet de enige als ik op de reacties hier mag afgaan) reikhalzend uitkijk naar een 4 bays (meer mag) NAS met een recente CPU en voldoende RAM in een knappe behuizing.

In basis ben ik zeer tevreden met de Software van Synology zeer gebruiksvriendelijk en snel op te zetten en up to date te houden met alle functionaliteiten die ik zoek. Ben ook zeer genegen om daar wat extra's voor te betalen. Maar qua hardware specs laten ze het nu echt afweten.
Concurentie zoals Qnap komt voor ongeveer dezelfde prijs (paar tientjes meer) al met een soortgelijke behuizing met meer ram en een meer recente CPU met hun device uit jan 2023.
Kortom ik snap echt niet waarom Synology nu mee komt.
n4m3l355 @kiang14 april 2025 15:04
Hoewel dit werkt is het tegelijkertijd toch wel jammer dat Synology hier de slag lijkt te missen. Van een platform dat voorliep op apps en ezyra's dat een standaard NAS niet deed, lopen ze onderhand merendeels toch wel zwaar achter qua needs voor de huidige tweaker. Zelf heb ik er ook meerdere maar de laatste NAS is dus een dell r740 geworden wat zwaar overpowered is maar beter dat dan een een underpowered Synology. Ik raad ze nog steeds iedereen aan die wat minder gekke dingen doet maar voor iemand die iets meer wilt zijn ze te licht terwijl de prijs er toch vrij hoog is.
Dennism @cyclone14 april 2025 12:13
Ergens zijn de specs inderdaad wat 'tegenvallend', maar voor een synology eigenlijk wel weer begrijpelijk. Wil je 'blazing fast' cpu's, zijn er andere vendoren in de markt. Synology lijkt zich meer en meer te focussen op standaardisering van hardware binnen het portfolio door steeds minder verschillende cpu's e.d. te gebruiken, en de concurrentie aan te gaan op software vlak met de concurrentie in plaats van op hardware vlak.

Maar ik moet wel zeggen dat ik juist op container vlak hier niet direct een issue zou zien, ik heb zelf een DS923+, die geen enkele moeite heeft met een flink aantal containers, en deze cpu, hoeveel al op leeftijd, zou het 30-40% beter moeten doen in dat soort workloads dan die gebruikt in de DS923+. Ik heb er 32GB ECC ram ingegooid en gaan. Voor dit segment Synology NAS zou het mogelijk een flinke stap vooruit zijn ten opzichte van de voorganger.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 14 april 2025 12:14]

CaptainCapslock @Dennism14 april 2025 13:12
Ik heb nog steeds een DS216+II met 8gb ram. Naast wat eigen containers, draai ik er mongo, mssql, postgres, kafka, sonarqube en keycloack op. Het is geen snelheidsmonster, maar het draait al jaren zeer stabiel.
V-rg @cyclone14 april 2025 11:24
Ik had zelf een DS220+, ik merkte toch dat die Celeron dual core CPU niet helemaal voldeed als je ook allerlei containers/VMs ging draaien. Ik wachtte toen voor wat de opvolger ging doen, maar helaas was de DS224+ slechts een "upgrade" naar de quad core variant die ook in de DS920+ zat.

Zelf zocht ik wel naar een energie zuinige oplossing, die vergelijkbare verbruik had. Toen zag ik dat Intel die Alder Lake-N CPUs uitbracht met mooie performance (Intel N95, 98, 100 etc).

Dus ik besloot toen om maar zelf een mini server te bouwen met een moederbord op basis van een Intel N100 CPU... veel krachtiger en goedkoper. Had zelfs geld over nadat ik de DS220+ had verkocht. Daarop draai ik Unraid die ik voor ~€50,- voor lifetime basic license (voor die license changes) had gekocht.

Mooie en goedkope upgrade, ik kan VMs en containers draaien zonder enige problemen :)
trab_78 @cyclone14 april 2025 14:13
Ik ben het er mee eens dat dit een teleurstellende release is. Die helaas ook in een rend bij Synology lijkt te passen.

Maar… wat draait iedereen dan allemaal voor Docker images die zoveel performance nodig hebben? Ik heb een DS920+, die dus nog ouder is en dus nog minder indrukwekkende performance laat zien. Maar eerlijk gezegd loop ik nooit tegen performance issues aan. Naast dat ik de standaard Synology apps gebruik (Drive, HyperBackup, Photos) heb ik nog wat Dockers draaien (Jellyfish, Gitea, Lyrion (voorheen Logitech) Media Server). Een push naar mijn eigen Gitea duurt iets langer dan naar bijv. GitHub. En het deployen van een nieuwe Docker image duurt ook even. Maar films en audio streamen gaat echt prima.

Dus ik ben wel benieuwd waarom zoveel mensen hier de performance zo slecht vonden dat ze hun Dockers op een aparte server geplaatst hebben.

(Ik draai overigens ook Home Assistant. Daarvoor heb ik een dedicated Odroid machientje, vanwege de USB-aansluitingen, dat werkt niet echt lekker (meer) met Synology.)
JustRob @cyclone14 april 2025 11:16
Voor dit bedrag kun je beter gewoon voor een zelfbouw gaan met een AMD 3200g/4300g ofzo. Ook niet de nieuwste CPU's, maar die lopen wel rondjes om dit gedrocht.
vormulier @JustRob14 april 2025 12:28
Ben laatst naar een Ugreen nas overgestapt, daar kan je als je wilt ook je eigen OS op installeren.
Maar de NAs software valt me alles mee.

Prima ding voor het zelfde geld.
apollo13 @cyclone14 april 2025 11:26
Ik zou zeggen, ga eens kijken bij Ugreen. Prima nassen, betere/modernere hardware.
Ook wel fijn, je kan je eigen Nas-software installeren op die van Ugreen.
Mouse5312 @apollo1314 april 2025 14:48
Ik ben sinds een paar weken ook over op een Ugreen DXP4800 Plus en ben er super tevreden over!
Alles werkt zoveel sneller dan de Synology (DS918+) die ik voorheen had.

Het enige dat ik mis is de Surveillance station en de rest kan vervangen worden via Docker.
Wel vind ik jammer dat bijvoorbeeld Plex niet een native versie heeft gemaakt voor de Ugreen, maar misschien komt dat nog. Maar deze draait via docker naar volle tevredenheid!

En de hardware die aangekondigd was (en er dus daadwerkelijk) in zit heeft mij naar Ugreen geduwd.
Dit kan echt niet meer voor die prijs en dan zo'n oude hardware er in zetten. En dan nog maar niet te spreken over de prijs van de uitbreiding. Daar koop je bijna een compleet nieuwe NAS van bij Ugreen en niet alleen een kast met voeding en een USB aansluiting... |:(
Videopac @Mouse531214 april 2025 16:38
Surveillance station => frigate
Plex => Jellyfin
Jay-v @apollo1314 april 2025 11:38
Deze kan ik zeker aanraden! Heb sinds de release een DXP4800 plus en draait hier naar volle tevredenheid.

De CPU is stukken beter en heeft Intel QSV.

De software is wel wat minder, maar ik heb er Truenas scale opgezet.
marcelnooijen @apollo1314 april 2025 12:14
Ga ook een kijken bij Terramaster. Ook zeer tevreden mee. In dit geval wel de u-423 rack versie draaien. Ben je niet tevreden over de OS? Knal er gewoon Truemaster op en door...
Dennism @apollo1314 april 2025 13:06
Voor de hobbyist inderdaad leuk spul, maar ik vind wel dat ze qua software nog ver achterlopen op Synology, en dus ga je dan snel inderdaad buiten de gebaande paden. Voor ons Tweakers vaak prima, maar voor 'huis, tuin en keuken' plug and play gebruik, of klein zakelijk (bijv. met alle vooraf beschikbare backup integraties) heeft Synology denk ik nog wel een voorsprong.

Maar zolang Ugreen dat doorheeft, en ze hun producten goed in de markt positioneren, ten opzichte van de Synology tegenhanger kan het voor de gevorderde gebruiker een prima alternatief zijn.
hoepstoep @cyclone14 april 2025 11:42
De gemiddelde end user die voor een dergelijke oplossing kiest verwacht op deze hardware iets aan containers / VM's te kunnen draaien.
Waar baseer je dat op? Vaak zie ik een Synology StationDisk of een soortgelijk systeem staan bij mensen die weinig met computergerelateerde zaken ophebben. Die zijn alleen geïnteresseerd in het hebben van een lokale opslag voor foto’s of andere bestanden. Daar voldoet dit prima voor. Die doen echt helemaal niets met containers of virtuele machines. De mensen die dat wel willen, zullen ook wel iets beters gebruiken.
cyclone @hoepstoep14 april 2025 11:49
Ik baseer dit op mijn eigen ervaring, mensen uit mijn omgeving (zowel vriendschappelijk als professioneel) en zie ook alle reacties hier.

Mensen die weinig met computergerelateerde zaken ophebben (zoals je dat mooi benoemd) zie ik juist geen NAS kopen maar USB connected disks.
Feit dat je als eindgebruiker al weet van het bestaan van een Network Attached Storage systeem impliceert juist dat je wel degelijk iets met computer gerelateerde zaken op hebt, of geadviseerd wordt door iemand die dat heeft.

Immers, heb je ook een beetje deugdelijk netwerk nodig om fatsoenlijke performance te halen en ook dat impliceert weer een gebruiker die wel iets op heeft met IT en of netwerk kennis.
hoepstoep @cyclone14 april 2025 19:57
Ah ja, ik heb meerdere keren gehad dat ik iets over een NAS had laten vallen in een gesprek en een paar dagen later kwamen de vragen over het gebruik en dergelijke. Er zijn hordes mensen die denken ‘wat handig’, maar vervolgens niet kijken wat het is, maar blind aanschaffen omdat ze iets horen.

En vaak genoeg wordt een ondeugdelijk netwerk niet eens opgemerkt. Wanneer er op de achtergrond wordt geüpload maakt het ook weinig uit hoelang het precies duurt. Als het maar gebeurt.
Reucht @cyclone15 april 2025 09:11
Anekdotisch van mij, maar ik ben een trouwe Synology gebruiker en heb enkel een NAS nodig voor storage: foto's van heel het gezin, bestanden van heel het gezin, muziek en Plex. Geen nood aan VM's.

Ben blij dat Synology het zo aanpakt, budgetvriendelijke NAS's. Hoewel het meer op Apple begint te lijken, want een stuk van de kost komt van de software...
banaj @cyclone14 april 2025 11:33
Nog eventjes wachten op deze mooie hardware van Minisforum!
Jan-man @banaj14 april 2025 11:41
Probleem bij miniforum is echt dat alles ellendig lang duurt voor releases. Wacht nog steeds op de opvolger van de ms-01 die vorig jaar al is aangekondigd. Nog te zwijgen over de slechte leverbaarheid van de top modellen bij hun.
Sine @cyclone14 april 2025 11:26
Jep,

Tot die conclusie kwam ik ook al een paar keer, dan is het veel gunstiger om zelf iets te bouwen rond truenas bijvoorbeeld.

Niet zo dummy-proof als een syno, maar voor een beetje tweaker moet het inrichten geen probleem zijn.
Dekar @cyclone14 april 2025 12:43
Het is inderdaad belachelijk duur.

Niks weerhoudt je om zelf een PCtje te bouwen en er TrueNAS op te draaien. Dat is prijstechnisch heel aantrekkelijk, Open Source, en leuk om te doen.

[Reactie gewijzigd door Dekar op 14 april 2025 12:43]

rdfeij @cyclone14 april 2025 14:00
De gemiddelde tweaker zal iets meer verwachten. De gemiddelde consument (en die zijn er veel meer dan Tweakers) kan met de standaard goed uit de voeten en is er geen reden de hardware zwaarder te maken.
Zeker niet zoals men vermoed Synology teruggaat naar de basics.
Eric Oud Ammerveld @cyclone14 april 2025 15:27
Mjah hier nog 1; ik heb de DS720+II, prima nas; schurkt qua specs tegen de 920 serie.
Ik draai er inmiddels veel containers op en heb afgelopen weekeind twee NVME disks besteld.
Tikkie over de 100 euro maar daarmee verwacht ik dat het aantal IOPS fors zal gaan stijgen en ik er qua snelheid in ieder geval op vooruit ga.

De 723+ was geen reden tot updaten kijkend naar de specificaties.
Helaas adopteren ze vooral veel oude hardware. Mooi omdat het lang mee kan gaan (kwalitatief goed spul) maar nadeel dat het nu bijvoorbeeld de AI trend misloopt en het zou toch wel leuk zijn om de inferencing van wat kleinere modellen te kunnen draaien op een huisdoosje.
(Bijvoorbeeld voor document textherkenning, RAG toepassingen, snellere en betere gezichtsherkenning etc.)
john milton @cyclone14 april 2025 23:55
Valt voor mij ook direct af.

Ouwe meuk. Is er voor Synology geen winst te behalen met nieuwe, krachtigere èn energiezuinigere componenten? Of denk ik nu te simpel? Is het zò lastig te optimaliseren voor ze, dat ze cpu's tot het uiterste moeten rekken?

Als iemand met een Plex server die wel eens de nodige transcoding moet doen, wil ik graag een zuinige en krachtige NAS optie.

Tips?

[Reactie gewijzigd door john milton op 14 april 2025 23:56]

NL-ICaRuS 14 april 2025 10:55
Het wordt inmiddels tijd mijn 1812+ te gaan vervangen. Nieuwe Synology releases houd ik dus graag in de gaten, maar een nieuwe release met een processor uit 2018.. Why?!
HollowGamer @NL-ICaRuS14 april 2025 10:57
Omdat Synology daarop de meeste marges lijkt te vangen.

Ik dacht altijd dat oudere hardware duurder was i.v.m. voorraden, maar schijnbaar is dat juist andersom.
MSalters @HollowGamer14 april 2025 12:48
Oudere consumenten hardware kan inderdaad duur worden. Ik zou niet graag op zoek moeten naar 32 GB DDR3, of een i7 2600K.

Maar deze CPU is uit een embedded productlijn. Grote klanten als Synology hebben daarvoor deals met AMD. Onderdeel daarvan is dat AMD de beschikbaarheid garandeert (en dan ook niet stiekem de prijs met 1000% omhoog gooit). Voor AMD is dat geen groot probleem: een oude productielijn bij TSMC of misschien zelfs nog GlobalFoundries is inmiddels goedkoop.
AApostolovski @MSalters16 april 2025 15:19
Heb je die DDR3 nog nodig?
Ik heb volgens mij nog 4x8Gb op zolder liggen.
Jeoh @NL-ICaRuS14 april 2025 13:09
Synology DSM gebruikt ook nog steeds Python 2.7, een release uit 2010 die al 5 jaar heel heel heel end of life is. Het interesseert ze gewoon niet heel erg om bij te blijven.
rcbapb @NL-ICaRuS15 april 2025 21:44
Mijn DS1812+ draait eigenlijk nog steeds prima. Pas als er echt een interessante opvolger komt ga ik eens denken aan overstappen.
Heaget 14 april 2025 10:49
Ik ben heel benieuwd of iemand me meer kan vertellen over hoe deze NAS zich weet te meten tegen bijvoorbeeld de thuisserver BBG editie. Best een groot prijsverschil als je de disks even buiten beschouwing laat en voor een CPU uit 2018 loop ik ook niet direct warm. Gaat het dan puur om het gebruikersgemak of ben ik dan te kort door de bocht?
JBVisual @Heaget14 april 2025 10:55
Synology is inderdaad gebruikersgemak.
Ook bepaalde services die ze bieden met de cloud connectie etc…

Maar mocht je zelf handig genoeg zijn dan is een zelfbouw oplossing natuurlijk altijd goedkoper en bied dit vaak meer functionaliteit. Maar zoals gezegd, je moet dan weten wat je doet.

Synology heeft naast eenvoudige configuraties ook een compatibiliteit met meerdere schijven en geheugenbanken die getest zijn. Hierdoor weet je dus van te voren of je gewenste configuratie ook gaat werken. Ook betaal je voor een aantal jaar aan updates voor je OS.
TommySprat @Heaget14 april 2025 10:56
4 jaar geleden was voor mij de conclusie dat ik met zelfbouw niet makkelijk aan zo een laag stroomverbruik kon komen als het Synology spul. De form factor evenaren was ook een uitdaging.
Voor mij was de use case ook echt voornamelijk storage met alleen lichte servertaken erbij. Als je echt serieus performance nodig hebt kun je met zelfbouw wel veel voordeliger uitkomen.
Vogel666 @Heaget14 april 2025 11:24
De kracht van Synology is vooral in wat het niet kan.
Wat je niet hebt kan ook niet niet stuk, verbruikt ook geen stroom en het allerbelangrijkste....kan ook niet kwetsbaar zijn voor hacks.

Wil je wel bepaalde functionaliteit toevoegen dan is er een framework waar je geteste en bewezen veilige apps vandaan kan trekken.

Dus jij moet best veel energie steken in jouw zelfbouw om deze volledig te strippen van standaard functionaliteiten van je OS om het net zo veilig en energiezuinig te maken. Bovendien is een standaard processor (die heel zijn leven gaat staan idle-en) minder energiezuinig.
En als je dan bepaalde functionaliteit wil, moet je even heel goed kijken hoe je dat gaat doen op een manier die gegarandeerd veilig is. En blijven controleren of de functionaliteit veilig blijft.

Je betaalt dus niet zozeer een meerprijs voor de hardware, maar vooral voor het management platform eromheen. Je spaart dus vooral tijd en zorgen uit.
watabstract 14 april 2025 11:07
Ik vraag me af of met de almaar goedkoper wordende SSD's er nog wel een markt is onder consumenten voor dergelijke NAS systemen, maar om een of andere reden brengt Synology geen SSD-only NAS op de markt. Persoonlijk zie ik weinig heil meer in draaiende schijven. Natuurlijk kun je er dan wel tientallen TB's in proppen maar dan is een degelijke backup eigenlijk niet haalbaar meer. En een NAS zonder backup moet je m.i. niet willen.
Greatsword
@watabstract14 april 2025 12:06
Ik zou er ook wel 1 willen met alleen maar NVME’s maar ik heb nu 2x 20TB van WD.

Dat kost tegenwoordig als ik naar de pricewatch kijk iets meer dan 1000,-

De goedkoopste 2TB NVME kost 108,- als ik er daarvan 20 moet kopen ben ik nog steeds meer dan het dan het dubbele kwijt en een 20 Bay/Slot lijkt me ook niet realistisch of wenselijk want dan heb je een grotere kans op failures.

Volgens mij waren er wel andere merken op CES met 8 Bays/slots maar hoge capaciteit zie ik de komende 5 jaar niet betaalbaar worden.
Orky Rulez @watabstract14 april 2025 12:46
Er is natuurlijk geen reden dat je er geen SSD's in zou kunnen stoppen. Ze hebben/hadden volgens mij ook modellen voor 2,5" schijfjes.

Daarnaast is zoiets voor velen natuurlijk ook juist het target om hun backups op te zetten... Ondanks de gezakte prijs is een SSD ook nog steeds een factor 4 of 5 duurder. Een grote draaiende schijf met een oude SSD als cache is dan nog veel economischer
Dennism @watabstract14 april 2025 12:50
Synology heeft gewoon All Flash Array's hoor, wel in een ander segment.

https://www.synology.com/nl-nl/products?product_line=fs

Maar dit soort producten in het prosumer segment kan je gewoon een 'All Flash Array' van maken, stop er enkel SSD's in en je bent er ;)

Maar ik denk niet dat All Flash Array's snel 'Spinning disks' volledig gaan vervangen. Voor Archivering / (semi) cold storage, waar ook een boel consumenten hun NAS nog altijd voor kopen, zal qua kosten per GB spinning disks nog wel even de meest kosten efficiëntie oplossing blijven denk ik. All Flash zie je juist steeds meer op plekken waar je de performance van die flash storage ook nodig hebt, maar nog altijd niet in situaties waar het primair gaat om het langdurig opslaan van veelal statische data.

En ook met All Flash zal je dat probleem hebben wat je aanstipt, dat je data die je niet bereid bent potentieel te verliezen moet backuppen (en het liefst niet met 1 backup).
rdfeij @watabstract14 april 2025 13:56
Als consumenten met een NAS en dan waarschijnlijk ook met consumer grade SSD's aan de gang gaan dan wil ik de klachten over trage nassen en dataloss perikelen niet meemaken...
Kiswum @watabstract16 april 2025 15:12
Je thuisnetwerk haalt zeer waarschijnlijk de snelheid van je NVME's onderuit. Ik vraag me af of de snelheidswinst van de interne schijven, je een beter performance zal geven voor taken over het netwerk. Het blijft immers een NAS en niet direct een behuizing die je achter je pc / laptop aansluit.
watabstract @Kiswum16 april 2025 15:59
Eens maar het gaat mij niet zozeer om de snelheid maar meer de praktische kant. Een SSD is minder crash gevoelig en als er toch eentje stuk gaat dan is een nieuwe inprikken en daarna je RAID array weer opbouwen een stuk sneller dan met schijven.
Kiswum @watabstract16 april 2025 16:43
Minder crash gevoelig, als je ermee beweegt. Als een SSD crasht, dan kun je niet meer bij de data. Tevens kun je een SSD maar een aantal keren volledig beschrijven, voordat het defect gaat.

Als een HDD crasht, dan kun je de data bijna altijd nog wel uitlezen.
Helaas is dat nu voor de 2e keer bij mij gaande met een andere HDD in 3 jaar tijd. Ik ben dus aan het kijken naar een goede vervanger van een Synology NAS en nieuwe schijven.
watabstract @Kiswum16 april 2025 18:00
Daar heb je toch RAID en striping parity arrays voor? De defecte drive vervang je en dan wordt de boel vanzelf weer opgebouwd.

Een NAS is voor bulk storage en dan lijkt me het beperkt aantal keer schrijven niet zo'n issue. Daarnaast valt dat in de praktijk volgens mij wel mee.

[Reactie gewijzigd door watabstract op 16 april 2025 18:01]

Kiswum @watabstract16 april 2025 18:15
De raid variant die je kiest, wordt bepaald door budget, DS variant (1,2 of 4 schijven) en de hoeveelheid data dat je wenst.

Ik heb zelf gekozen voor de volledige opslagcapaciteit met Raid 0 en een losse backup achter de nas.
(Ik maak hiervoor gebruik van een DS2x nas)

[Reactie gewijzigd door Kiswum op 16 april 2025 18:16]

watabstract @Kiswum16 april 2025 18:58
Dat begrijp ik maar goedkoop is wel duurkoop als je door een te laag budget data kwijtraakt. Raid 0 levert geen enkele redundancy en dat moet je met een NAS m.i. helemaal niet willen. De kans op dataverlies is zelfs een stuk groter dan met maar 1 drive zonder RAID. Dan zou ik nog eerder een JBOD opstelling ervan maken zodat je bij uitval in ieder geval niet alles kwijt bent. Een SSD is zo snel dat je met striping weinig tot geen verschil in snelheid gaat merken op je LAN.

Redundancy dus en dan zou ik altijd voor minstens 3 drives kiezen met RAID 1 of 5. Want met 2 drives heb je na uitval van 1 drive al geen redundancy meer tot je je RAID opnieuw hebt aangevuld. En Murphy slaat soms hard toe waardoor 2 keer uitval in korte tijd ook zomaar kan gebeuren. Voordeel van RAID 5 is dat je dubbele opslagruimte hebt tov RAID 1 (met dezelfde 3 drives) maar het nadeel is dat opnieuw opbouwen na uitval een stuk langer duurt. Die keuze zou ik dan vooral van budget en benodigde opslagruimte af laten hangen. Maar een NAS zonder redundancy is voor mij toch echt een no-go.

Ik snap uiteraard dat niet iedereen overal maar een smak geld tegenaan kan gooien maar minimale eisen moet je wel altijd kunnen stellen. Een fiets zonder remmen is ook goedkoper maar een verstandige koop kun je dat niet noemen.
Saekerhett 14 april 2025 11:07
Ik ben juist van een Synology overgestapt naar een DIY met TrueNAS erop. Ja, het kostte even tijd om in te lezen, maar wat mij tegen het zere been stoot bij Synology is dat ze met elke update functionaliteit kunnen slopen en dit ook daadwerkelijk doen. Ik noem een Video Station, transcoding, e.d.

Misschien niet functies die iedereen evenveel gebruikt, maar ik wilde niet meer afhankelijk zijn van Synology.

[Reactie gewijzigd door Saekerhett op 14 april 2025 11:21]

hhoekstra @Saekerhett14 april 2025 11:11
Deze stap wil ik ook nog eens zetten. Mag ik vragen welke hardware je hebt gekocht ?
Saekerhett @hhoekstra14 april 2025 11:32
Ik heb voor een Intel Core i3-12100 gekozen met een MSI PRO B760P- DDR4 II moederbord.
Aangevuld met 32 GB RAM en 8x4TB WD Reds (aangesloten met 2x Dell Perc H200 LSI-9211-8i SAS SATA Controllers) die ik al had. Alles in een Fractal Design Define R5 gepropt en op zolder neergezet.

Installatie op twee Kingston M.2 ssd's voor TrueNAS en de docker containers, de rest van de opslag op de WD Reds.

Draait nu ruim een half jaar rock solid met een stuk of 25 docker containers erop (Plex, de *arr collectie, Home Assistant, AdGuard, WireGuard, etc).
InsanelyHack @Saekerhett14 april 2025 12:54
Zeker, ik herken me helemaal in jouw comment. Ik heb gewoon nu proxmox draaien. De Proxmox server is mijn nas en voor basale extra functionaliteiten draai ik VMs en LXC containers. Ik draai zelfs XPEnlology voor mijn surveillance cams en Hyperbackup voor remote backups want dat vind ik de enigste 2 echte apps waar ik nog niet zonder kan.
Videopac @InsanelyHack14 april 2025 13:34
Camera doe ik met Frigate, wellicht ook iets voor jou?
Tom Paris 14 april 2025 10:50
Ten opzicht van zijn voorloper, de 923+, mist deze ook het uitbreidingsslot voor een 10Gbit NIC.
MaDLiVe @Tom Paris14 april 2025 10:52
Heb zelf de 923+ maar geen echt idee waar hier nou de upgrade zit inderdaad. Launchprijs lijkt wel iets goedkoper.
Tom Paris @MaDLiVe14 april 2025 10:55
Meer cores is handig als je ook VMs draait op je NAS, maar idd... karig.
downtime @Tom Paris14 april 2025 11:08
Als je VM's op de NAS draait dan zou ik dat niet meer op ouderwetse draaiende HDD's willen doen maar op SSD's. Heb het een tijdje geleden wel geprobeerd op mijn Synology RackStation maar het performance verschil t.o.v. een (oude) PC met een SSD erin was echt dramatisch.
Tom Paris @downtime14 april 2025 12:16
Makkelijk zat om een 2.5" SSD of NVMe erin te doen, en die gebruiken voor de VMs :)
Dennism @downtime14 april 2025 12:25
Dat is dan ook wat veel mensen doen vermoed ik, al moet ik zeggen dat ik wel een flink aantal containers draai op bijv. een DS923+ op de 'spinning disks' en dat gaat qua performance prima. Maar heb je wel containers die IOPS nodig hebben voor een goede performance dan is het uiteraard mogelijk om dit op SSD's te draaien je NAS, zowel op 2.5" SSD's, supported op een NVME M.2 storage pool (met Synology's eigen NVME SSD's), of unsupported op NVME (met iedere NVME SSD).
BounceMeister @MaDLiVe14 april 2025 12:09
Ik heb sinds kort een 923+ en het enige grote verschil is denk ik de 2,5Gbit nic die op de 925+ zit.
Hans C 14 april 2025 10:47
@JayStout beide links werken niet (meer).
Woohooo @Hans C14 april 2025 11:05
Web Archive werkt nog wel;
https://web.archive.org/w...us-Diskless/dp/B0F43SZHWV
timeraider 14 april 2025 12:32
Synology... mooi en simpel OS, alleen tegenwoordig is het geen hardware meer voor self-hosters.
Opslag kan het aan maar ze focussen duidelijk niet meer op Docker etc. (als ze dat al ooit deden gezien de hoeveelheid versies die de Docker kernel altijd achter loopt voor jaren)
MuizUnattended @timeraider14 april 2025 18:41
https://github.com/telnet...docker?tab=readme-ov-file Hiermee op te lossen. Maar het feit blijft je wel gelijk hebt.
3sjah 14 april 2025 10:52
Amazon heeft de NAS weer van de website afgehaald lijkt het.
UTMachine 14 april 2025 11:02
De synology waren/zijn heel gemakkelijk in gebruik. Alleen komt er wel steeds meer concurrentie, zeker nu dat ze met hardware flink achterblijven. Ikzelf kijk met 1 oog naar Ugreen.

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