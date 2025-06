Synology maakt CC400W-beveiligingscamera beschikbaar vanaf 168 euro

Synology heeft de CC400W-beveiligingscamera beschikbaar gemaakt. Het apparaat kan worden geïnstalleerd op verschillende locaties zoals plafonds, muren en vlakke oppervlakken. De camera is per direct te koop en heeft een adviesprijs van 168 euro.

De CC400W filmt in hdr met een resolutie van 2560x1440 pixels op 30 frames per seconde. Beelden worden vastgelegd met behulp van de H.265-codec en Smart Bitrate Control om efficiënt om te gaan met bandbreedte en opslagcapaciteit. De camera heeft een gezichtsveld van 125 graden en een infraroodled voor zicht tot tien meter in het donker. Gebruikers kunnen ook communiceren via de camera middels ingebouwde two-way audio. Het apparaat maakt verbinding met dualbandwifi.

De camera is voorzien van AI-functies, waarmee in real time meldingen verstuurd worden van specifieke activiteiten. Zo kan er een melding gestuurd worden bij de detectie van personen, voertuigen of inbraak. In combinatie met de DVA-modellen van Synology worden meer mogelijkheden beschikbaar, zoals gezichtsherkenning, kentekenherkenning en personentelling. Met de Surveillance Station-software is het verder mogelijk om meerdere camera's te combineren met de CC400W en vervolgens personen door een locatie te volgen of te zoeken.

Het apparaat is voorzien van een magnetische bevestiging, waardoor deze op tal van locaties kan worden geïnstalleerd. Ook is het mogelijk om de camera aan plafonds, muren of vlakke oppervlakken te bevestigen. De CC400W heeft een IP65-certificering, wat betekent dat het apparaat water- en stofbestendig is.