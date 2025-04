Synology dicht kritieke kwetsbaarheden in camera's en BeeStation-NAS'en

Synology brengt updates uit die kritieke beveiligingslekken in zijn camera's en BeeStation-NAS-apparaten moeten dichten. Aanvallers kunnen beide kwetsbaarheden misbruiken om willekeurige code uit te voeren. De fabrikant noemt specifiek voor de camera's het omzeilen van beveiligingsmaatregelingen en uitvoeren van denial-of-serviceaanvallen.

De opslagfabrikant raadt klanten met camera's via een beveiligingswaarschuwing aan om te updaten naar firmware-versie 1.1.3-0442 of nieuwer. Specifiek gaat het om de Synology Camera BC500, TC500 en CC400W. Bezitters van een BeeStation-apparaat dienen Synology BeeStation Manager bij te werken naar versie 1.1-65373 of nieuwer.

Synology beschrijft beide kwetsbaarheden als 'kritiek', maar deelt geen extra informatie zoals CVE-codes. Aangezien de updates nu beschikbaar zijn, worden de problemen als opgelost beschouwd.