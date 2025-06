Synology kondigt nassystemen aan met 2,5Gbit/s-ethernetaansluitingen

Synology heeft acht nieuwe desktopnassystemen aangekondigd: de DS1525+, DS925+, DS725+, DS425+, DS225+, DS625slim, DS1825+ en DS1825xs+. Ze hebben allemaal 2,5Gbit/s-ethernetpoorten, terwijl de meeste systemen van de fabrikant tot nu toe maximaal 1Gbit/s boden.

De DS925+, DS1525+ zijn de opvolgers van respectievelijk de DS923+ en DS1522+, schrijft NasCompares op basis van een presentatie van Synology. Deze twee systemen zijn voorzien van de AMD Ryzen V1500B-processor met vier 2,2GHz-cores en acht threads, die stamt uit 2018. De AMD Ryzen R1600-cpu uit de vorige modellen heeft twee kernen en vier threads.

De eSATA-poort van hun voorgangers, voor het koppelen van externe opslag, is op de DS925+ vervangen door USB-C. Het is onduidelijk of dat ook geldt voor de DS1525+. Net als de andere nieuwe nassystemen zijn er 2,5Gbit/s-poorten aanwezig. Wel ontbreekt er een PCIe-slot om het apparaat uit te breiden met een 10Gbit/s-ethernetpoort.

De DS725+ behoudt de R1600-cpu van zijn voorganger, de DS723+. Naast de 2,5Gbit/s-ethernetpoort heeft deze nas nu ook minstens 4GB aan geheugen, terwijl het voorgaande model nog verkrijgbaar was in een 2GB-variant. De DS425+ en DS225+ dienen als opvolgers van de DS423+ en DS224+ uit 2023. Hierbij lijkt de 2,5-gigabitethernetpoort de enige verandering. De Celeron J4125-processor van Intel met vier cores en een kloksnelheid van 2GHz blijft ongewijzigd. Ook de nieuwe DS625slim krijgt een Celeron J4125-quadcore, waar zijn voorganger nog een dualcoreprocessor van Intel had.

De DS1825+ en DS1825xs+, opvolgers van de DS1821+ en DS1823xs+, behouden respectievelijk dezelfde V1500B- en V1780B-processor. Laatstgenoemde is net als zijn voorganger voorzien van een 10GbE-poort, maar vervangt naar verwachting de 1GbE-poorten van de DS1823xs+ door 2,5GbE-varianten. Dat heeft Synology in de presentatie echter niet bevestigd. Verdere specificaties zijn niet bekend. Er zijn ook nog geen prijzen of releasedata bekendgemaakt.

Correctie, maandag - Aanvankelijk stond in het artikel dat de nieuwe DS625slim dezelfde processor krijgt als zijn voorganger. De DS625slim krijgt op dat gebied echter een upgrade. Het artikel is hierop aangepast.