Minisforums eerste nas heeft Ryzen AI 9 HX Pro-processor en 10Gbit/s-ethernet

Minisforum heeft zijn eerste nas aangekondigd, de N5 Pro. Het product biedt ondersteuning voor vijf 3,5"-schijven en wordt uitgerust met een Ryzen AI 9 HX Pro-processor en 10Gbit/s-ethernet. Daarnaast toont de fabrikant zijn AI X1-mini-pc met ingebouwde voeding en uitbreidbare ram.

De N5 Pro heeft vijf bays voor 3,5"-SATA-drives die gebruikers kunnen verwisselen zonder dat ze het systeem hoeven uit te schakelen. Ook is er ruimte voor één M.2-NVMe-ssd en twee U.2-NVMe-ssd's. De nas is verder uitgerust met een 10Gbit/s-ethernetpoort en een 5GBit/s-aansluiting. Er zijn twee SO-DIMM-slots aanwezig die ondersteuning bieden voor in totaal 96GB aan DDR5-5600-ECC-ram. Daarnaast bevat de N5 Pro een OCuLink-aansluiting om een externe gpu te kunnen koppelen.

Het apparaat draait op de Ryzen AI 9 HX Pro 370-processor van AMD. Die heeft twaalf cores, 24 threads en een maximale kloksnelheid van 5,1GHz. De nas beschikt verder over twee USB4-poorten, drie USB 3.2 Gen 2-aansluitingen en USB 2.0. De machine komt niet geleverd met een besturingssysteem. Gebruikers kunnen zelf kiezen of ze Windows of Linux installeren. Het moederbord bevindt zich in de slede onderaan de nas en is dus eenvoudig bereikbaar.

Het product moet in maart beschikbaar komen. In eerste instantie is de nas alleen als barebone beschikbaar, maar Minisforum laat weten dat het ook varianten met voorgeïnstalleerd ECC-geheugen overweegt. Het is nog niet duidelijk wat de N5 Pro moet kosten.

AI X1-mini-pc

Naast de nas heeft Minisforum op CES ook een nieuwe mini-pc getoond. Deze AI X1 dient als opvolger van de Elitemini AI370. Net als laatstgenoemde draait de AI X1 op een Ryzen AI 9 HX Pro 370-cpu. Wel heeft het nieuwe systeem in tegenstelling tot de Elitemini een ingebouwde voeding en zijn er extra poorten toegevoegd, waaronder een OCuLink-aansluiting, een derde M.2-2280-slot voor PCIe 4.0 en twee USB4-poorten in plaats van één. Waar de AI370 32GB aan niet-uitbreidbaar Lpddr5x-7500-geheugen heeft, biedt de AI X1 ondersteuning voor maximaal 96GB aan uitbreidbare DDR5-5600-ram. De mini-pc moet ergens in maart beschikbaar komen voor een nog onbekende prijs.