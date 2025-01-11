Minisforums eerste nas heeft Ryzen AI 9 HX Pro-processor en 10Gbit/s-ethernet

Minisforum heeft zijn eerste nas aangekondigd, de N5 Pro. Het product biedt ondersteuning voor vijf 3,5"-schijven en wordt uitgerust met een Ryzen AI 9 HX Pro-processor en 10Gbit/s-ethernet. Daarnaast toont de fabrikant zijn AI X1-mini-pc met ingebouwde voeding en uitbreidbare ram.

De N5 Pro heeft vijf bays voor 3,5"-SATA-drives die gebruikers kunnen verwisselen zonder dat ze het systeem hoeven uit te schakelen. Ook is er ruimte voor één M.2-NVMe-ssd en twee U.2-NVMe-ssd's. De nas is verder uitgerust met een 10Gbit/s-ethernetpoort en een 5GBit/s-aansluiting. Er zijn twee SO-DIMM-slots aanwezig die ondersteuning bieden voor in totaal 96GB aan DDR5-5600-ECC-ram. Daarnaast bevat de N5 Pro een OCuLink-aansluiting om een externe gpu te kunnen koppelen.

Het apparaat draait op de Ryzen AI 9 HX Pro 370-processor van AMD. Die heeft twaalf cores, 24 threads en een maximale kloksnelheid van 5,1GHz. De nas beschikt verder over twee USB4-poorten, drie USB 3.2 Gen 2-aansluitingen en USB 2.0. De machine komt niet geleverd met een besturingssysteem. Gebruikers kunnen zelf kiezen of ze Windows of Linux installeren. Het moederbord bevindt zich in de slede onderaan de nas en is dus eenvoudig bereikbaar.

Het product moet in maart beschikbaar komen. In eerste instantie is de nas alleen als barebone beschikbaar, maar Minisforum laat weten dat het ook varianten met voorgeïnstalleerd ECC-geheugen overweegt. Het is nog niet duidelijk wat de N5 Pro moet kosten.

Minisforum N5 ProMinisforum N5 ProMinisforum N5 Pro

AI X1-mini-pc

Naast de nas heeft Minisforum op CES ook een nieuwe mini-pc getoond. Deze AI X1 dient als opvolger van de Elitemini AI370. Net als laatstgenoemde draait de AI X1 op een Ryzen AI 9 HX Pro 370-cpu. Wel heeft het nieuwe systeem in tegenstelling tot de Elitemini een ingebouwde voeding en zijn er extra poorten toegevoegd, waaronder een OCuLink-aansluiting, een derde M.2-2280-slot voor PCIe 4.0 en twee USB4-poorten in plaats van één. Waar de AI370 32GB aan niet-uitbreidbaar Lpddr5x-7500-geheugen heeft, biedt de AI X1 ondersteuning voor maximaal 96GB aan uitbreidbare DDR5-5600-ram. De mini-pc moet ergens in maart beschikbaar komen voor een nog onbekende prijs.

Minisforum AI X1
Minisforum AI X1

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 11-01-2025 10:29 105

11-01-2025 • 10:29

105

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Minisforum AI X1 Pro

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Reacties (105)

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Recursio 11 januari 2025 11:06
Interessant - in de jaren 80 en 90 brachten we de CPU dichter bij de data, met snellere en goedkopere verwerking tot gevolg. Bij de introductie van NAS-en werd de CPU relatief weer minder krachtig, in ieder geval net voldoende om data zonder vertraging heen-en-weer te ververplaatsen via het netwerk zonder daar zelf de bottleneck in te zijn.

Nu brengen we weer een snellere CPU en zelfs een GPU naar een NAS. De vraag dringt zich dan wel op of deze "NAS" niet gewoon een server of een workstation is, zeker ook omdat er geen OS bij geleverd word.
RobertMe @Recursio11 januari 2025 11:28
Velen zullen van een NAS ook verwachten dat die video's kan transcoden, zoals blijkt uit de reacties hier. Iets met een GPU is dan wel handig. Echter... heb je zeker een punt v.w.b. te krachtig. Ik heb zelf een systeempje met een Intel N5105, Atom gebaseerd dus. En hoewel de CPU en iGPU kreupel zijn (CPU doet bv geen AVX, en iGPU heeft wat beperkingen in video transcoding) draait die voor mijn toepassingen goed genoeg. Dat beetje transcoding dat ik doe kan de iGPU aan. En het gebrek aan AVX merk ik alleen doordat ZFS dit kan gebruiken voor encryptie, en zonder AVX dit veel trager is. En dat is dan met een wat verouderde N5105. De Intel N100 (en N97) heeft deze beperkingen niet. Waarmee die voor mij al zeker voldoende zou zijn en de beperkingen die ik gemerkt heb weg zijn. Blijft wel/niet het gelimiteerde aantal PCIe lanes over (NVME dat op N5105 maar op PCIe 3 x2 draait waardoor de snelheid van de SSD dus gehalveerd wordt, en volgens mij geldt dat ook voor de N100, zeer beperkt aantal lanes en maar 3.0).

Maar een 12 core, 24 threads, systeem zal voor de meeste NAS toepassingen zwaar overkill zijn inderdaad. Ook als je zaken als transcoding doet, waar een beetje iGPU ook zijn hand niet voor omdraait (die van een N5105 al redelijk voldoende is met beperkingen, en de intussen ook alweer ~2 jaar oude N100 de (feature) beperkingen niet heeft en waarschijnlijk ook wat betere specs heeft).

[Reactie gewijzigd door RobertMe op 11 januari 2025 14:02]

Jazco2nd @RobertMe11 januari 2025 14:08
Mijn core i3-9100 doet prima aan transcoding. Zonder actieve koeling trouwens.

Dit is echt extreem overkill.
DieMitchell @Jazco2nd11 januari 2025 16:02
jouw i3 9100 zal geen 4 streams h265 kunnen transcoden oid
nog niet te beginnen over av1

[Reactie gewijzigd door DieMitchell op 11 januari 2025 16:02]

Jazco2nd @DieMitchell11 januari 2025 16:12
AV1 wil je sowieso niet transcoden. Simpelweg omdat AV1 materiaal te weinig 'info' bevat voor een kwalitatieve transcode. In vrijwel elke gerespecteerde guide wordt dan ook aanbevolen een x264 versie te downloaden als je wil transcoden.

En welk huishouden heeft in hemelsnaam behoefte aan 4x tegelijk transcoden op hetzelfde moment 8)7 sorry maar dat is echt totaal niet realistisch. Als dat je behoefte is, kan je nog steeds met een veel goedkopere SoC af. Als zelfs een N100 prima 1 of 2 streams kan transcoden.

[Reactie gewijzigd door Jazco2nd op 11 januari 2025 16:14]

B_FORCE @Jazco2nd11 januari 2025 17:05
In het gemiddelde huishouden is praktisch gezien bar weinig nodig.
Het is in de meeste gevallen gewoon een excuus om als tweaker hobbymatig lekker te kunnen prutsen en frutselen.

Waar absoluut niks op tegen is.
Echter lijkt het tegenwoordig soms wel dat mensen de realiteit volledig uit het oog verliezen.
Jazco2nd @B_FORCE11 januari 2025 18:28
precies!
Grrrrrene @DieMitchell12 januari 2025 02:55
Voor gezinnen waar iedereen 's avonds alleen op hun kamer naar een eigen stream zit te kijken? Want een andere toepassing voor vier simultane h265 streams kan ik niet bedenken.

Deze NAS is in 99% van de gevallen echt overkill voor thuisgebruik en dat was het punt dat @Jazco2nd wilde maken, denk ik.

[Reactie gewijzigd door Grrrrrene op 12 januari 2025 02:57]

Jazco2nd @Grrrrrene12 januari 2025 11:45
Transcoden heb je volgens mij binnenshuis helemaal niet nodig. 4 streams naar 4 Jellyfin clients sturen tegelijk is geen enkel probleem zelfs niet via een enkele 1 gbit verbinding.

Dus dan zal hij bedoelen 4 streams naar verschillende mobile devices sturen buitenshuis. Maar als je bronmateriaal al 265 en zeker AV1, is transcoden natuurlijk niet meer nuttig het is al compact genoeg.
FrankHe @Jazco2nd13 januari 2025 14:11
Sterker nog, vier h265 streams passen met een beetje geluk gemakkelijk door een 100 Mbps pijp.
UnknownTweaker @Jazco2nd13 januari 2025 17:56
i3-9100 8)7 :z
Jazco2nd @UnknownTweaker13 januari 2025 19:30
Yup. Niet zo raar toch?
Verbruik tussen de 4 en 8 watt. Icm Fujitsu D3644-B moederbord, 32GB ram, 1x NVME 512GB, 3x SATA 4TB SSDs.
MrDaViper @RobertMe11 januari 2025 16:34
Velen verwachten van een NAS ook dat die x aantal dockers kan draaien, of willen die perse gebruiken voor Proxmox of andere virtualisatie met tientallen vm's etc.. (en liefst ook nog met GPU passthrough zodat ze die direct ook als desktop kunnen gebruiken om op te gamen)
Eigenlijk allemaal zaken waar een NAS niet voor bedoeld is, maar tegenwoordig door de youtube influenzers verkocht wordt als "standaard" en "must have".
Net zoals Mikrotik hun ROS packages nu zodanig bouwen zodat die Samba, NFS, etc doen want een router ook als storage gebruiken en ook als docker server voor al je vm's is toch standaard en safe?
Jazco2nd @MrDaViper11 januari 2025 18:31
Mijn Core-i3-9100 met 32GB RAM op een superzuinig Fujitsu moederbord draait gewoon 23 Docker containers, hele *arr zooi ook, kan ook transcoden (Jellyfin). RAM gebruik schommelt tussen de 6GB en 12GB. Om die reden heb ik QBittorrent geforceerd zoveel mogelijk RAM te gebruiken (gaat naar max 8GB) om zo ook het aantal schrijfacties te verminderen. Maar meer dan 16GB RAM is nooit in gebruik.. 32GB was dus eigenlijk overkill toen ik dit maakte in 2018. En nog steeds.

Ik gebruik dan ook geen VMs/Proxmox want dat is helemaal niet nodig als je alles via Docker Compose doet.

Dit kastje is echt zwaar zwaar overkill zelfs voor de gekste zaken die je thuis zou willen doen.

[Reactie gewijzigd door Jazco2nd op 11 januari 2025 18:31]

Echnon @Jazco2nd11 januari 2025 21:43
Vraagje, hoe makkelijk gaan software updates van je applicaties op je home server?
Jazco2nd @Echnon11 januari 2025 22:00
Het zijn alleen docker services. Dus 1 enkel commando en binnen een minuut of 2 klaar. Ik heb dat gescheduled maandelijks automatisch.
stanny @Jazco2nd12 januari 2025 08:52
En als je dat dan toch al scheduled hebt, kijk even naar watchtower, die doet dat volledig van zelf
Jazco2nd @stanny12 januari 2025 11:48
Ja ik ken het en blijf expres weg ervan. Er zijn trouwens betere oplossingen dan Watchtower die niet continu draaien.
Het prettige aan 1 vast moment (laatste zondag van de maand) is dat als een update juist iets stukmaakt, ik veel makkelijker kan bepalen wat de oorzaak is, als het immers op zondag/maandag gebeurd weet ik dus dat het update-gerelateerd is.

Sommige containers update ik helemaal niet automatisch omdat het meer kwaad dan goed kan doen.

Ik weet wel dat je met Watchtower veel kan instellen, maar ik gebruik dan liever Dockcheck.
stanny @Jazco2nd12 januari 2025 11:58
Ah kijk, kende ik niet, eens uitpluizen en wie weet watchtower ook vervangen. ;)
Jazco2nd @stanny12 januari 2025 13:18
https://github.com/mag37/dockcheck

Ik draai dus een maandelijks server maintenance script. Daar past deze oplossing mooi bij.

Andere projecten, docker, die misschien (niet uitgezocht) hetzelfde doen en ook Portainer kunnen vervangen:
- https://github.com/henrygd/beszel
- https://github.com/SelfhostedPro/Yacht
tormentor1985 @Jazco2nd12 januari 2025 00:02
Wat grappig. Jij hebt ook de BBQ van tweakers van paar jaar terug nog in gebruik. Ik moet wel zeggen dat ik onlangs een minisforum ms-01 heb toegevoegd maar heb tot een paar maanden terug ook nog alles vanaf die ene i3 9100 kunnen draaien.

Ik vind het bij deze server wel jammer dat er niet 6 bays in zitten. 5 bays is net niet relaxed met een raidz2 setup en raidz1 is eigenlijk niet meer van deze tijd. Raidz2 met 5 disks in dan weer niet ideaal. Ik draai nog wel even door op mn 9100.

[Reactie gewijzigd door tormentor1985 op 12 januari 2025 00:04]

UnknownTweaker @Jazco2nd13 januari 2025 17:57
Droom lekker verder
Jazco2nd @UnknownTweaker13 januari 2025 19:31
Ik heb geen idee waar je op doelt 🤷🏾
FrankHe @MrDaViper13 januari 2025 14:18
Er is wat mij betreft wel iets voor te zeggen om verschillende functies op verschillende apparaten te houden. De router, firewall en VPN-server heb ik als het even kan liever op dedicated hardware. Wat dat betreft heeft MikroTik hele mooie oplossingen voor het beheer van netwerkverkeer. Mijn dataopslag houd ik graag apart.
Hans1990 @RobertMe12 januari 2025 21:01
Ik gebruik mijn NAS ook als thuisserver. Aanvankelijk met een Pentium G4400 begonnen. Die deed alles: NAS, router (in VM), accesspoint (onboard WiFi), en een hele bak aan docker containers met home automation, SQL servers, file sync/backup, etc. Werkte prima, maar ik kon wel merken dat zo'n klein servertje al snel bezet was als er een zware taak draaide. Met name omdat mijn internet verkeer er ook langs liep had dat wel invloed op de latency e.d. Maar je moet wat in een kleine studentenkamer..

Nu draai ik het meeste op een Ryzen 5600G, en ik zou niet anders meer willen. De router/AP functionaliteiten draaien daar niet op, maar het aantal docker containers is wel flink uitgebreid, waaronder ook zwaardere achtergrond taken zoals build servers en ander number crunching voor hobby projecten. Ik zou op termijn ook wel eens e.e.a willen doen met LLM in selfhosted applicaties, dus dan kijk je ook weer naar hele andere systeemeisen.

Voor beetje media bewaren, streamen en binnenhengelen is een systeem zoals in dit nieuwsartikel inderdaad zwaar overkill. Als transcoden niet zo'n eis zou een Raspberry Pi dat ook nog kunnen doen. En beetje transcoden kan een gemiddelde iGPU ook prima aan, vooral via LAN (of goed WiFI netwerk) is x264 met hoge bitrates echt helemaal prima.
Darkstriker @RobertMe12 januari 2025 23:09
Wat ik binnenkort zie gebeuren ist dat mensen hierop in tandem met hun lokale smarthome een LLM draaien. Dat zou met zo'n APU best aardig moeten kunnen. Afhankelijk van je behoeften ben je misschien beter af met de nieuwe Jetson Orin Nano Super maar die ist zwaar beperkt kwa geheugen (8GB) waardoor grotere LLMs daar gewoon niet op passen.

[Reactie gewijzigd door Darkstriker op 12 januari 2025 23:09]

HollowGamer @Recursio11 januari 2025 11:20
De meeste zijn tegenwoordig een soort hybride NAS'en. Het is te om het een server te noemen, maar ook te klein om het een NAS te noemen.

Je zou een NAS kunnen zien als een soort private VPS. Alle kanten kun je op (HTPC, gaming machine, etc.). Ik vraag mij ook af of de term NAS niet gaat veranderen in iets anders, en hopelijk gaan vendors hardware niet verder op slot gooien.

[Reactie gewijzigd door HollowGamer op 11 januari 2025 11:23]

MrDaViper @HollowGamer11 januari 2025 16:35
De term NAS moet niet veranderen, de term die ze voor zulke pc's gebruiken wel.
De term NAS staat nog altijd voor wat het bedoeld is: Network Attached Storage, waar het voor gebruikt wordt is allesbehalve een NAS dus moeten ze maar een andere naam kiezen of verzinnen ;)
rjmno1 @Recursio12 januari 2025 14:40
Mooie specs deze nas ziet er goed uit.Met alles bijna max.
Met maximaal intern geheugen plus een snellere internet verbinding.
Plus een mooie processor.

[Reactie gewijzigd door rjmno1 op 12 januari 2025 14:41]

UnknownTweaker @Recursio13 januari 2025 17:54
Het is gewoon PERFECT !
Blackboard 11 januari 2025 10:40
Op YouTube (ShortCircuits) werd volgens mij gezegd dat de NAS omstreeks 800USD gaat kosten. Dat is een hoop geld als je daar nog alle opslag bij op moet tellen. Een high-end premium NAS dus.

Ik zou liever zien dat er meer energie-sippende NAS uitkomen met 4-5 bays, 1 PCI slot voor video- (transcoding) of netwerkkaarten en bijvoorbeeld een N100 processor of zijn opvolger.

Er zijn veel small form factor PC's met N100 processoren maar nog weinig NAS. Dat terwijl met de huidige energieprijzen het 24/7 draaien van een zeer zuinig NAS m.i. erg populair is en lange termijn veel voordeliger. Deze top-of-the-line NAS is maar geschikt voor enkele en leuk voor op de beurs.
TweakGP @Blackboard11 januari 2025 10:53
Wordt tijd dat ze bij Apple eens iets als een homeserver gaan aanbieden..... Zo'n M4 in de Mac mini verbruikt idle zo weinig, zou een prima basis zijn.
RobertMe @TweakGP11 januari 2025 11:16
Wat is weinig?
In het Zuinige thuisserver topic komen ook systemen met een Intel i7 voorbij die idle minder dan 5W verbruiken. En dan heb je dus een volledige i7 met een stuk of 15 cores, en lijkt mij als je de performance nodig hebt dus beter dan een M4. Terwijl het idle verbruik nog steeds heel laag ligt. Waarbij de ondergrens lijkt te liggen bij 2W, dat gehaald wordt door verschillende systemen met een Intel N5105. En laatst kwam er ook een NAS achtig systeem langs met AMD CPU dat 3W haalde idle.
Ik kan mij dus niet indenken dat een M4 zoveel zuiniger is. En bij een NAS met 3,5" HDDs maakt een of twee watts meer of minder relatief winig uit, gezien de HDDs draaiende 10W+ per stuk zullen gebruiken. 1 of 2 Watt winst is dan procentueel weinig. En een Apple NAS zal ook een Apple prijs hebben. Waardoor die misschien wel goedkoper in gebruik is, maar fors duurder in aanschaf, met de vraag of je dat terugverdiend.
TweakGP @RobertMe11 januari 2025 11:28
Ik zie eigenlijk nooit systemen die veel lager dan 15-20w gaan, en al helemaal niet zo uit de doos.
Dat voorbeeld van een i7 met 5w idle herken ik totaal niet.

En ik kom met een M4 op 1,5-2w idle. Zo uit de doos. En die is voor bijna alles snel genoeg. Ook voor normaal gebruik is het extreem veel zuiniger dan zo'n Intel systeem.

Voor een homeserver maakt het natuurlijk een wereld van verschil aangezien ook die drives vaak meer idle (of in de slaapstand) kunnen draaien. Zakelijk is een totaal ander verhaal.

En veel duurder dan deze Chinese oplossing hoeft het natuurlijk niet te worden, dat is ook al een forse prijs.
RobertMe @TweakGP11 januari 2025 11:35
15 tot 20W is echt veel teveel (en dan doe je je best niet :p). Zie https://gathering.tweaker...message/74602474#74602474 voor het systeem dat ik bedoelde. 3,4W zelfs uit het stopcontact. Met een relatief onzuinige ATX voeding (of beter gezegd, zeer zuinige ATX voeding, maar PicoPSU met een 12V adapter is nog zuiniger).

1,5 tot 2 Watt voor een M4 is echter wel ook echt nog wat zuiniger. Ook zuiniger dan de meer kreupele systemen met een Intel Atom afgeleide (zoals de N5105, waarmee ik niet lager dan 2,xW kwam).

Edit/aanvulling:
Die M4 zou dan mogelijk "maximaal" 2W zuiniger zijn, dat vertaalt zich naar 17,52kWh op jaarbasis. Als ik dan even snel de gemiddelde energieprijs opzoek is dat €0,272 per kWh. Die M4 is dan €4,76 per jaar goedkoper aan energieverbruik.

[Reactie gewijzigd door RobertMe op 11 januari 2025 11:45]

TweakGP @RobertMe11 januari 2025 11:44
Met alle respect voor de poster daar.... maar ik geloof er met een i7/ATX voeding helemaal niets van.
latka @TweakGP11 januari 2025 12:29
Een rm550x en een Fujitsu moederbord en alleen een lan kabel: zeker wel. Willekeurige atx voeding en willekeurig ieder ander bord: geen kans. Idle verbruik is geen onderdeel van de keuze van veel consumenten spul dus de fabrikanten steken er 0 tijd in. Fujitsu was altijd al van de kantoor pcs en op een park met 100pcs kan je wel een punt maken bij de inkoop dat je pcs beter zijn. Dus die lage waarden zijn haalbaar maar niet gebruikelijk voor thuis
arjandijk162 @RobertMe11 januari 2025 14:10
Ik heb hier een M4 Mini staan die ik nu test als Cadcam voor Autodesk Fusion systeem en flink sneller is dan m'n I9-12950hx. Dus die I7 is in vergelijking geen performance keuze, zeker niet als je de zuinige versie van de I 7 neemt

[Reactie gewijzigd door arjandijk162 op 11 januari 2025 14:11]

Barsonax @RobertMe11 januari 2025 11:44
5w idle voor een heel systeem is idd weinig, een watt meer of minder haalt dan ook niet zoveel meer uit. Helemaal mooi met een i7 die dan wel, als het nodig is, snelle performance kan leveren.

Zou dat eigenlijk wel in meer apparaten willen zien. Sluipverbruik is nog steeds een ding helaas. Voelt soms wel krom aan dat je voor een computer systeem op idle verbruik let en vervolgens een versterker hebt die rustig 20 watt verstookt idle.
InsanelyHack @RobertMe12 januari 2025 00:30
Er is geen enkele i7 die een M4 performance ook maar enigszins evenaart zowel qua energie als performance. Een mac mini met een aantal nvme schijven extern kan prima dienst doen als efficiënte NAS zeker als je er een linux versie opknalt die helaas nu alleen nog maar tot m2 geschikt is (asahilinux). Maar das een kwestie van tijd.
TheVivaldi
@TweakGP11 januari 2025 11:38
Ik denk niet dat Apple dat nog ziet zitten, nadat ze stopten met Xserve en alle homeserver-functies die ze vervolgens softwarematig aanboden en de das omdeden.
TweakGP @TheVivaldi11 januari 2025 11:43
Alles met netwerken zal het inderdaad niet worden schat ik ook....
Hansie9999 @TweakGP11 januari 2025 11:25
En dan uitkomen zeker met vaste niet vervangbare opslag, of wel vervangbare opslag door enkel de "apple HDD/SSD's"

nee bedankt :)
TweakGP @Hansie999911 januari 2025 11:34
Dat is het risico...... maar er kan nu ook al gewoon een Thunderbolt 4 drive unit aan natuurlijk :-).

Gaat er meer om dat ik deze prijsstelling en wat er geboden wordt niet zo begrijp. Je bouwt zelf of koopt iets als een Syno. Dit is zonder OS gewoon een dure standaard keuze.

[Reactie gewijzigd door TweakGP op 11 januari 2025 11:36]

Hansie9999 @TweakGP11 januari 2025 11:48
Oh ja natuurlijk,

Ik bouw ook altijd zelf,

NAS thuis is een recycle PC van een neef (was een bitcoin miner machine waar 4 GPU's in konden) , ziet er super belachelijk uit, maar staat toch maar in mijn garage,

stroomverbruik is wat aan de hoge kant (zit oude i5 in) maar de enige kost waren de 4 8TB HDD's en de kleine m.2 SSD voor OS, dus het stroomverbruik gaat minder zijn dan de aankoopprijs besparing :)

staat voor moment Openmediavault op en ben ik wel tevreden over, wordt enkel gebruikt als dataserver en Embyserver voor films en series.
GertMenkel @TweakGP11 januari 2025 11:59
De Mac Mini heeft een paar snelle Thunderbolt-poorten, daar een NAS van maken is een kwestie van een enclosure onder het ding hangen en software installeren. Apple gaat het zelf nooit doen, maar een derde partij kan hier volgens mij prima een product van maken.

Je zit helaas wel vast aan macOS en diens tendens om bij updates software kapot te maken, maar ik denk toch dat hier wel kansen liggen.
Jerie @TweakGP11 januari 2025 17:21
Apple heeft macOS server juist uitgefaseerd. Ook AirPort Express is RIP. Die hebben dus het bijltje op dit gebied erbij neergegooid. Je kunt prima van een Mac Mini een servertje maken, btw. Die zijn ook best zuinig, de M-variant. Maar dan kom je wel met CLI te spelen, en bijvoorbeeld Homebrew. Zo'n beetje alle server software gaat wel werken, no worries. Daar heb je immers ook containers en VMs voor.
UnknownTweaker @Jerie13 januari 2025 17:59
Tijd voor Apple, om over hun schouder te gaan kijken !
Mayonaise @TweakGP11 januari 2025 17:26
Ik denk niet dat het goedkoop zal zijn.
Jermak @Blackboard11 januari 2025 11:08
De n100 borden missen 1 pci poort.
Je hebt er 2 nodig.
1 voor sfp+ kaart
1 om kaart voor meerdere HD`s op aan te sluiten
latka @Jermak11 januari 2025 12:31
Neem een odroid h4 en bifurcate het m.2 slot naar 4 lanes/slots: 2*nvme, sfp kaart en sata controller.
Jay-v @Blackboard11 januari 2025 10:45
Dat valt wel mee. Dicht in de buurt komt de deze: https://www.ugreen.com/pr...-dxp4800-plus-nas-storage

Maar daar betaal je ook al 700USD voor. En dan heb je 4 bays en geen ECC geheugen.

Dan ga ik voor 100 euro meer toch liever voor Minisforums variant (op het eerste gezicht).

Ik heb die DXP4800 plus via kickstarter gekocht voor ongeveer 400EUR, dus dat is wel een betere deal.
HollowGamer @Blackboard11 januari 2025 11:11
Je zou naar zelfbouw kunnen kijken.

Ik heb een Jonsbo N2, en die bouwt erg fijn, en er is ruimte voor een PCI-e GPU. Er is ook een grotere versie. Plus de behuizing ziet er niet lelijk uit op een bureau. :)

Deze zou ik interessant hebben gevonden ter vervanging van een Synology, maar wat een prijs! Ik heb veel te zeuren over DSM, maar dat zit dus ook niet in de prijs van dit apparaat. Al heb je iets als TrueNAS.
Shifra @Blackboard11 januari 2025 12:27
Je kan makkelijk een hand vol Nas systemen vinden met een N100 zoals de UGREEN NASync DXP4800 Dat is het probleem niet. Je zult alleen de specs niet vinden op een N100 die deze minisforum heeft.
Verwijderd @Blackboard11 januari 2025 12:28
Ik zou liever zien dat er meer energie-sippende NAS uitkomen met 4-5 bays, 1 PCI slot voor video- (transcoding) of netwerkkaarten en bijvoorbeeld een N100 processor of zijn opvolger.
https://aoostar.com/colle...B6?variant=49223254901034

399$, Doet rond de 4 a 5W in idle.. Zonder HDDs. Geen PCIe slot maar zit iGPU in voor transcoding enz.

Is exact dezelfde moederbord dat in:

https://aoostar.com/colle...B6?variant=49012947910954

deze zit. Maar een met 4x HDD ipv 2x HDD en mooiere omhulsel. Nadeel, fans moeten getweaked worden van de CPU, en raad aan thermal past te veranderen.

Alternatief:

https://aoostar.com/colle...sd?variant=47115344412970

299$, Geen ervaring mee, maar een pak trager, ... -100 dollar goedkoper maar Quicksync van Intel.

Vind de Minisforum NAS DUUR maar ja, is een Ryzen AI HX, en AMD heeft hun prijzen van de nieuw CPUs grondig omhoog gesmeten.

Persoonlijk vind ik zelf de oude Zen3 5825U overkill in CPU performance voor een NAS, maar het heeft een enorm voordeel van een HOOP PCIe lanes te hebben, tegenover de N100.

Voor mijn eigen setup ben ik gewoon afgestap van NAS/HDDs, en heb mezelf 2x van deze 4x NVME Hubs gekocht. Op men PC aangesloten (dat vaak toch 12h+ actief is).

https://de.aliexpress.com...w8oB&gatewayAdapt=glo2deu

Je kan ze kopen rond de 45 Euro als je beetje rondzoekt/geduld hebt. Doen rond de 600B/s, meer dan snel genoeg.

En voor men Media gewoon overgestapt naar x265, rond de 2 a 3GB (ik zie het verschil vaak bijna niet met de grotere). Dat en Jellyfin for windows + WSL2+docker (in WSL2 met systemd, niet die Docker for Windows) . En ik mis eerlijk gezegd niets van men NAS setups. Je kan een 1500 "iso" op een 4TB NVME plaatsen. Sneller openen, seek, zit geen 5W te zuipen constant, enz.

Moet ik access hebben buiten huis (zelfzaam0, gewoon PC laten opstaan met tailscale. Ja, gebruikt 35W in idle (zit dGPU op), maar tegenover een NAS constant te draaien, is dat geen factor. Phone's zitten tegenwoordig met 512GB ingebouwd, ik krijg die dingen zelf niet eens vol.

Ja, de storage cost per TB is duurder (heb een hoop 4TB sticks van voor de zotte prijs verhogingen), maar de stilte, sneller access, lagere stroomgebruik compenseert enorm tegenover HDDs. Veel mensen overdrijven met hoeveel data ze opslagen en nooit bekijken. En als je echt kijkt naar de kosten van een nas, en de media, tegenover je pc/laptop in een semi nas te veranderen, ...
Luchtbakker @Blackboard11 januari 2025 12:29
Op YouTube (ShortCircuits) werd volgens mij gezegd dat de NAS omstreeks 800USD gaat kosten. Dat is een hoop geld als je daar nog alle opslag bij op moet tellen. Een high-end premium NAS dus.
Ik kan zulke specs geen NAS meer noemen. Een NAS heeft primair de taak voor opslag. Deze machine is gewoon een mini server, met als secundaire taak opslag te bieden.

€800,- is veel geld, maar voor de specs ergens ook weer niet. Want gezien ik op Amazon al diverse mini-pc's met deze CPU, 32GB RAM en 1TB SSD al rond de €1100,- voorbij zie komen, is, zal de CPU zeker niet goedkoop zijn.
lowfi @Blackboard12 januari 2025 10:17
n100 biedt weinig pcie lanes. Dus of geen 10gbit netwerk, of trage nvmes of of of...

Het was voor mij lig de reden om toch voor een 12gen i5 te kiezen.
GeoBeo @Blackboard11 januari 2025 11:05
Op YouTube (ShortCircuits) werd volgens mij gezegd dat de NAS omstreeks 800USD gaat kosten. Dat is een hoop geld als je daar nog alle opslag bij op moet tellen. Een high-end premium NAS dus.
Niet veel duurder dan een cloud abonnement voor backups en opslag dus (over lange tijd uitgestreken).
Dekar @GeoBeo11 januari 2025 11:31
Hangt er natuurlijk ook vanaf of je bereid bent je streaming abonnementen op te zeggen en DVD's te rippen. Dat tikt ook lekker aan.
Lt.Kraken @Blackboard11 januari 2025 22:26
Een hoop geld? Ik vind het eigenlijk nog wel meevallen... als ik kijk naar Synology, UGREEN, Asustor of andere merken, dan komen deze niet vaak in de buurt van deze specs tenzij je duizenden euro's neerlegt, met de daarbij behorende 400 euro per RAM upgrade.
supersnathan94 11 januari 2025 10:37
Tis toch jammer dat dit soort devices komen met 10gbe en niet SFP+. een DAC is een stuk goedkoper en efficiënter aan te sluiten dan ethernet.

Zal wel een duur apparaat gaan worden. Stiekem is dit gewoon een server met best wel wat compute en niet alleen een NAS. Het zal mij benieuwen hoe de software straks dingen als container support en virtualisatie gaat doen, want dag gaat er 100% in zitten met deze CPU.

edit:


Ah oke ik zie het al:
[q] De machine komt niet geleverd met een besturingssysteem. Gebruikers kunnen zelf kiezen of ze Windows of Linux installeren.[/]

Gewoon een server waar je het allemaal in eigen beheer moet doen. Opzich prima, want met linux en mdadm + btrfs zit je gewoon goed. Zou er geen windows op gaan draaien.

Misschien een leuk apparaat voor HexOS?

[Reactie gewijzigd door supersnathan94 op 11 januari 2025 10:39]

Quad @supersnathan9411 januari 2025 11:01
Ik snap dat je 800 euro exclusief geheugen en opslag aan de dure kant vindt, echter is de geplaatste CPU erg snel en niet goedkoop. Ondanks dat het vooral een laptop CPU is, komt het goed mee met desktop CPU's. Andere (complete) systemen met de Ryzen AI 9 zijn rond de 1000 euro. Het is dus een hele mooie barebone voor servertoepassingen, zoals Proxmox.

Voor benchmarks van de CPU heeft Tweakers vorig jaar een ander mini PC gereviewed: review: Beelink SER9 met Ryzen AI 9 HX 370 - 'Mac mini-kloon' met Zen 5 is ra...

Daar vindt je ook een indicatie van het stroomverbruik.
BestevaerNL @Quad11 januari 2025 14:40
Het energieverbruik is best heftig in idle en load.

Hoe interessant deze nas lijkt. Je moet een juiste use-case wil je deze cpu kunnen verantwoorden
Audione0 @BestevaerNL11 januari 2025 15:54
Softwarematige Tonemapping misschien?
BestevaerNL @Audione011 januari 2025 16:25
Best een brute force benadering dan. Lijkt me een lp Intel gpu een betere oplossing
MrDaViper @supersnathan9411 januari 2025 16:40
Kunt er wel nog altijd een SFP+ kaartje in steken.
Maar idd een gemiste kans, want in de MS-01 steken ze wel SFP+ poortjes en hier dan niet.
Robbierut4 11 januari 2025 10:40
Die nas is wel interessant. In het verleden wel een qnap nas gehad maar alleen maar gedoe met software. En de meeste zelfbouw nas systemen zijn eigenlijk te groot/lomp voor een paar schijven.

Dit is zo te zien een leuke optie.

Ben wel benieuwd naar de idle power draw.
BestevaerNL @Robbierut411 januari 2025 14:43
Ik zag op een artikel van Tweakers dat hij idle 10 watt vraagt en onder full load 90 watt.

Zet daar +- 6 watt per hdd (idle) de 10gb ook weer iets van +-5 watt. Je ram en het verlies van de power supply en je gaat naar minimaal 60watt idle?
Mars Warrior @Robbierut411 januari 2025 10:57
Ben wel benieuwd naar de idle power draw.
Die zal wel redelijk hoog zijn dankzij de 5GBit en 10GBit aansluitingen. Ook als je de U.2-NVMe-ssd's gaat gebruiken zal het idle verbruik flink toenemen omdat deze SSD's standaard onzuinig zijn.

Als je dan nog een OS / Disk management keuze maakt dat alle 3.5" schijven nooit in sleep komen dan wordt het idle verbruik nog hoger.

Het zal dus geen systeem zijn dat idle 5W verbruikt :)
Robbierut4 @Mars Warrior11 januari 2025 11:16
Als je dan nog een OS / Disk management keuze maakt dat alle 3.5" schijven nooit in sleep komen dan wordt het idle verbruik nog hoger
Het doel was niet de hoogste idle power, maar een lage. Dus dat lijkt me niet de instelling om te gebruiken.
et36s 11 januari 2025 10:44
Goed dat minisforum en o.a. Terramaster de specs opkrikken naar 10gbe. Wordt tijd dat synology ook eens recente hardware gaat bieden. Waar outdated cpu's, geheugen caps en gbit nog de standaard lijkt bij synology.
Chrismaclinux @et36s11 januari 2025 11:07
Het is vreemd dat Synology al tijden met niets nieuws komt.
Ik vermoed dat het niet zo goed gaat daar op financieel gebied.
En ik denk dat het eerstdaags daar gedaan is.
Of ze gaan een andere weg in.
En gaan alleen nog maar de software zonder hardware aanbieden voor consumenten gebruik.
HollowGamer @Chrismaclinux11 januari 2025 11:15
Het gaat juist prima, ze verkopen namelijk veel van hun rebranded OEM spul.

Je zou Synology kunnen vergelijken met Apple. Wil je extra geheugen? Prima, dat is wel 200 euro duurder t.o.v. wat het daadwerkelijk kost gemiddeld. Wil je extra zware CPU/APU? Dat kan, maar dan zit je naar onze servers te kijken.

Ik heb zelf een Synology, zeg niet dat ik spijt heb, voor een backup server is het prima. Maar achteraf gezien was ik misschien gelukkiger met een zelfbouw NAS, en betere specs voor weinig.
TweakGP @HollowGamer11 januari 2025 11:41
In veel van de meer MKB Syno's gaat anders gewoon veel goedkoper aftermarket geheugen.......
En voor velen waar het primair om de storage en backups gaat zijn de specs meer dan voldoende.

Betere specs (op papier) en minder gebruiksvriendelijke software is ook niet alles :-).
Madshark @TweakGP11 januari 2025 13:56
Ja, aftermarket geheugen werkt er prima op. Echter krijg je tegenwoordig met de nieuwere DSM versies.voortaan nag screens te zien dat alleen Synology geheugen goed is enzo.
Onlangs ook al een waarschuwing gezien dat WD RED ssd's misschien problemen zou kunnen geven (werkte hiervoor al jaren probleemloos in DSM6.x), dus in de toekomst alleen nog maar Synology branded SSD's en HHD's erin ?
Ze hebben tenslotte ook al de S.M.A.R.T. weergave eruit gehaald. :(
Ze zijn langzaam aan het eshitificeren.
HollowGamer @Madshark11 januari 2025 20:32
https://github.com/007revad/Synology_HDD_db

Het is jammer dat het nodig is.
BounceMeister @et36s11 januari 2025 17:12
Ik zou graag een nieuwe 4-bay Synology kopen, maar niet met 1Gb netwerk en verouderde en beperkende hardware. Ook het steeds schraler worden van de software ziet er niet best uit. Ik hoop er toch wel 5 a 10 jaar mee te kunnen doen.
Jazco2nd 11 januari 2025 14:07
Voor een NAS/homeserver is dit ding extreem overkill.. zowel de CPU als de netwerkaansluitingen en geheugen. Compleet overkill.
Wolfos @Jazco2nd11 januari 2025 14:17
Inderdaad. Je hebt veel meer aan overschakelen op SSD's. Voor het verschil gooi je er zo 8TB in als het niet meer is.
Wvr 11 januari 2025 11:30
+10 voor de hardware maar nu blijft de ham vraag, wat doet de software....... is dat net zo goed als synology?
Mijzelf @Wvr11 januari 2025 11:39
De machine komt niet geleverd met een besturingssysteem. Gebruikers kunnen zelf kiezen of ze Windows of Linux installeren.
RobertMe @Wvr11 januari 2025 11:40
Niks, doet de software. Zoals in het artikel staat is er geen OS geïnstalleerd en heb je dus vrije keuze. Waarmee je dus bv OMV er op kunt zetten, of Truenas, of .... (Of Xpenology)
MrProfijt @Wvr11 januari 2025 11:47
Lijkt er op dat er geen software bij zit. Kiezen tussen windows of Linux. late reactie, pardon

[Reactie gewijzigd door MrProfijt op 11 januari 2025 11:48]

NLkaiser 11 januari 2025 10:52
Hoe zou een Ryzen AI 9 HX Pro 370-processor presteren met transcoding in plex?
HollowGamer @NLkaiser11 januari 2025 11:18
Mijn Ryzen 7 APU doet transcoden prima, zelfs mijn Synology kan het nog op software niveau.

Het ligt een beetje wat je zoekt en verwacht. Als je 4K/8K gaat kijken bijvoorbeeld, of dat je perse HEVC wilt.. of transcode voor meerdere mensen.

Verder probeer ik wel steeds vaker transcoden te vermijden. Soms kun je die bestanden al beter encoden, zodat het transcoden daarna ook sneller/makkelijker kan.
Miglow @HollowGamer11 januari 2025 15:45
Ik heb een Marvel collection die op 4K/HEVC gecodeerd is en als ik met mijn vriendin in UK op iPad en Chromecast 1080p tegelijk wilde kijken ging mijn dual Xeon server op z'n knieën. Nu met een Tesla P4 accelerator geen centje pijn. Maar geen idee hoe zo'n Ryzen het doet. Mijn 5950X doet in Handbrake zo ongeveer 50-55fps als ik het codeer naar 1080p vanaf die 4k HEVC.
Jay-v @NLkaiser11 januari 2025 11:32
HDR tone mapping werkt nog steeds enkel op Intel en NVidia. Gezien de meeste 4K content tegenwoordig met HDR komt, zou ik toch liever voor Intel kiezen.

https://support.plex.tv/articles/hdr-to-sdr-tone-mapping/
NLkaiser @Jay-v11 januari 2025 16:00
Of toch dan maar een nvidea kaart in deze nas erbij steken?
SuperDre 11 januari 2025 19:16
Waar zijn de echte simpele NASsen, waar je alleen een stel harddisks/SSD's in kunt stoppen die amper wat stroom verbruiken? Ofwel niets meer dan eigenlijk een simpele externe usb-harddisk. Kastje zelf zou niet meer dan 50 euro zijn, passieve voeding om de hdd's en de simpele soc ook een paar tientjes, dus ruim onder de 100 euro. Tegenwoordig zijn die NASsen gewoon volledige servers waar je toevallig extra drives bij kunt zetten, en die ook echt niet zo zuinig zijn.
prutser001 @SuperDre11 januari 2025 19:41
Zelf maken is dan goedkoper en 'makkelijker' heb zelf gewoon een j1900 bordje met PCIe 8xsata kaartje met 5 schijven in een CMh120 (weet precieze model niet meer) box. Draait dan nog windows 11 geen truenas ofzo maar kan gewoon 100MBs doen. Snel zat voor thuis.

Schijven blijven de grootste kostenpost. 4 x 8TB en 1x sata voor boot en 1 x 2TB ssd voor cache.

Ik kijk al jaren naar een Synology doos maar blijf toch bij wat ik nu heb.
SuperDre @prutser00111 januari 2025 19:51
Maar ik hoef geen boot drive. Puur eigenlijk een externe usb hdd drives. De kast is dan gewoon via usb gekoppeld aan mn PC, KISS principe, de PC staat bij mij toch 24/7 aan, en die is dan dus het netwerk aansluitpunt. Nu heb ik gewoon een hoop losse externe drives er aan hangen, met elk weer hun eigen adapter (kon niet simpel een adapter vinden die een stuk of 5 aansluitingen had), en eigen usb aansluiting.
N8w8 @SuperDre12 januari 2025 01:02
Klinkt alsof je helemaal geen NAS wilt.
Want dat betekent Network Attached Storage, dat vereist per definitie een netwerkaansluiting en OS met netwerk stack etc.
Mss kan je beter zoeken naar een JBOD DAS enclosure of zoiets. Bijvoorbeeld QNAP TR-004.
Nijl @SuperDre12 januari 2025 11:48
heb je geen modem/router waar je een usb hdd in kan pluggen en dat kan delen op je netwerk?
SuperDre @Nijl12 januari 2025 17:22
Ik heb al 4 losse externe HDDs.
lowrence 11 januari 2025 10:53
Ben zelf vooral benieuwd naar de Minisforum MS-A2, lijkt me een ontzettend leuk apparaatje voor een homelab. Jammer genoeg geen USB4 (Waar de MS-A1 dat wel heeft).

Maar vraag me dan vooral af wat de overstap naar AMD (Ryzen 9 7945HX) doet met het stroomverbruik in de praktijk als we het vergelijken met de Intel (Core i9 13900H).

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