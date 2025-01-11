LG presenteert eerste Thunderbolt 5-monitors

Op de CES heeft LG de eerste Thunderbolt 5-monitors onthuld. De UltraFine 40U990A is een 40"-monitor met 5120x2160 pixels, de UltraFine 32U990A is een 32"-scherm met 6k-resolutie. Beide monitors hebben IPS Black-panelen en een breed kleurbereik.

Hoewel de UltraFine 6K Monitor 32U990A rondom de CES werd aangekondigd, was de monitor daar niet daadwerkelijk aanwezig. Er is daarmee weinig bekend over de monitor, zoals de precieze resolutie en de verdere aansluitingen behalve Thunderbolt 5, dat een 80Gbit/s-doorvoersnelheid mogelijk maakt. Het gebruik van een IPS Black-paneel duidt normaal gesproken op een contrast van 2000:1. Bekend is dat het scherm 99,5 procent van de Adobe RGB-kleurruimte moet kunnen weergeven en 98 procent van DCI-P3.

LG UltraFine 6K Monitor 32U990A en UltraFine 40U990A

De UltraFine 40U990A was wel te zien en over dat scherm is wat meer bekend. Deze '5k2k'-ultrawide heeft een IPS Black-paneel met 120Hz-refreshrate en Freesync Premium. Het kleurbereik omvat 99 procent van DCI-P3. Op het scherm zitten twee Thunderbolt 5-poorten, geschikt voor 96W power delivery naar de aangesloten laptop. Er zijn verder twee HDMI-poorten, een DisplayPort en een netwerkaansluiting aanwezig, plus vier USB-C-poorten en twee USB-A-poorten. De USB-hub heeft een tweede USB-C-hostpoort, waarmee een kvm-functie mogelijk wordt. Hoogteverstelling en ingebouwde 10W-speakers zijn aanwezig.

Het is nog niet bekend wat de twee schermen gaan kosten. Ook of en wanneer ze hier in de Benelux in de winkels liggen is nog niet duidelijk.

Update 23-1: Bij de 40"-monitor stond op de CES het typenummer 40WT95UF vermeld, maar LG laat weten dat dit scherm zal uitkomen als de 40U990A. Het bericht is daarop aangepast.