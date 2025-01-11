LG presenteert eerste Thunderbolt 5-monitors

Op de CES heeft LG de eerste Thunderbolt 5-monitors onthuld. De UltraFine 40U990A is een 40"-monitor met 5120x2160 pixels, de UltraFine 32U990A is een 32"-scherm met 6k-resolutie. Beide monitors hebben IPS Black-panelen en een breed kleurbereik.

Hoewel de UltraFine 6K Monitor 32U990A rondom de CES werd aangekondigd, was de monitor daar niet daadwerkelijk aanwezig. Er is daarmee weinig bekend over de monitor, zoals de precieze resolutie en de verdere aansluitingen behalve Thunderbolt 5, dat een 80Gbit/s-doorvoersnelheid mogelijk maakt. Het gebruik van een IPS Black-paneel duidt normaal gesproken op een contrast van 2000:1. Bekend is dat het scherm 99,5 procent van de Adobe RGB-kleurruimte moet kunnen weergeven en 98 procent van DCI-P3.

LG 32U990A en 40WT95UFLG 32U990A en 40WT95UF

LG UltraFine 6K Monitor 32U990A en UltraFine 40U990A

De UltraFine 40U990A was wel te zien en over dat scherm is wat meer bekend. Deze '5k2k'-ultrawide heeft een IPS Black-paneel met 120Hz-refreshrate en Freesync Premium. Het kleurbereik omvat 99 procent van DCI-P3. Op het scherm zitten twee Thunderbolt 5-poorten, geschikt voor 96W power delivery naar de aangesloten laptop. Er zijn verder twee HDMI-poorten, een DisplayPort en een netwerkaansluiting aanwezig, plus vier USB-C-poorten en twee USB-A-poorten. De USB-hub heeft een tweede USB-C-hostpoort, waarmee een kvm-functie mogelijk wordt. Hoogteverstelling en ingebouwde 10W-speakers zijn aanwezig.

Het is nog niet bekend wat de twee schermen gaan kosten. Ook of en wanneer ze hier in de Benelux in de winkels liggen is nog niet duidelijk.

Update 23-1: Bij de 40"-monitor stond op de CES het typenummer 40WT95UF vermeld, maar LG laat weten dat dit scherm zal uitkomen als de 40U990A. Het bericht is daarop aangepast.

Door Friso Weijers

Redacteur

Feedback • 11-01-2025 11:04 45

11-01-2025 • 11:04

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Reacties (45)

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1Mark 11 januari 2025 11:14
eindelijk een mooi design, goede kvm, redelijke refresh rate. Zo eentje voor het thuiskantoor/game-scherm!
SG @1Mark11 januari 2025 11:31
Wat design , bezel zijn zo minimaal dat voornamelijk de kleur iets op valt. Naast dat is grootste punt van design eigenlijk de paneel voet. Daar is gigantisch verschil. Voor mij functionaliteit belangrijker. Kan pivot kan kantelen hoogte verstelbaar en iets van kabel management geleiding. Vooral aansluitingen en spects.
Gubbel @SG11 januari 2025 11:39
Die bezels op de eerste afbeelding zijn ook overduidelijk incorrect. Typisch LG.

[Reactie gewijzigd door Gubbel op 12 januari 2025 10:01]

CorbataGames @Gubbel11 januari 2025 11:48
Precies wat ik dacht. Het lijken me renders waarop de bezels te klein uitvallen.

Desondanks best interesse in de 6k 32”, erg benieuwd als hij straks uitkomt.
Xfade @Gubbel11 januari 2025 12:49
Zeg dat wel ja. *knip* verkeerd model geplaats, maar alsnog zal er bezel zijn.

[Reactie gewijzigd door Xfade op 11 januari 2025 13:49]

Olaf van der Spek
@Xfade11 januari 2025 13:16
Dat is een andere voet?
Xfade @Olaf van der Spek11 januari 2025 13:49
Goed punt, verkeerd model
supersnathan94 @Gubbel11 januari 2025 13:57
Ik snap niet zo goed dat ze hier nog steeds mee wegkomen.

Dit is was in 2010 al irritant en misleidend. In 2025 zou dit toch onderhand verboden moeten zijn.
1Mark @SG11 januari 2025 12:23
Eigenlijk bedoel ik dat minimalisme ook als een design dat me bevalt. Bij mij gaat die voet er ook af en hang ik hem aan een arm.
Luchtbakker @1Mark11 januari 2025 12:25
Zo eentje voor het thuiskantoor/game-scherm!
Dat wel, maar echt onwijs duur. Ik denk niet dat je deze monitoren onder de €1200,- zult kunnen kopen. En dan is het toch wel een beetje duur.
HummerHealey @Luchtbakker11 januari 2025 21:46
Ik las ergens voor de 32” versie rond de €2500. Maar weet niet of dat een erg betrouwbare bron was.
Luchtbakker @HummerHealey11 januari 2025 21:51
Het zal mij niets verbazen.
manuarmata @Luchtbakker13 januari 2025 08:49
als je wil concurreren met het 6k display van Apple dan zou dat een goede prijs zijn om hem in de markt te zetten. Het design geeft wel een hint dat dit wellicht hun doelgroep is. Het zou me niet verbazen als dit gewoon hetzelfde paneel is wat in een Apple monitor zit. Hooguit een andere binning.
1Mark @Luchtbakker11 januari 2025 12:31
pff, ja dat zou jammer zijn. Dan is een meer generieke 34" ultra-wide verstandiger voor mij..
DoodVuurtje @1Mark11 januari 2025 16:23
Ik kwam na een hele lange zoektocht uit op een ander scherm van LG dat volgens mij de voorganger is van deze: LG 38WR85QC-W. Zeer tevreden mee. Vond het eigenlijk wel duur voor wat je krijgt, maar vond geen alternatief.
1Mark @DoodVuurtje11 januari 2025 17:02
oeh, dank! O+
SpitfireNL 11 januari 2025 11:34
Mooi blij om te zien dat LG nu ook eindelijk een netwerkaansluiting inbouwt. Dell doet dat al langer.

Echter voor deze resolutie en office toepassing wacht ik nog op een met zelfde resolutie maar dan 48inch of groter.
Ik vind 40 inch voor resolutie 5120x2160 net te klein want ik wil scaling in windows wel gewoon op 100% kunnen laten staan!!
BugBoy @SpitfireNL11 januari 2025 12:32
Ik heb de Dell U4025QW en die heeft hetzelfde formaat en resolutie. Die draai ik op 125% anders is het inderdaad echt te klein. Ben vooral benieuwd naar de prijs van de LG, want dat is het grote pijnpunt van het Dell scherm. Verder is FancyZones (uit PowerToys) echt een must-have bij dit soort schermen.
Soulshaker @SpitfireNL11 januari 2025 11:39
Hopelijk een 2,5gb/s netwerkaansluiting. Dit is al een pak betaalbaarder geworden de laatste tijd. En dat past zich wel in deze prijscategorie van schermen.
yo0k @SpitfireNL11 januari 2025 14:17
Wilde eerst ook graag op 100% DPI blijven. Ben nu toch overgestapt op 125% en het werkt voor mijn ontwikkelwerk allemaal prima in Windows 11.

Natuurlijk, als je specifieke programma's en virtual machines draait, kan ik me voorstellen dat het niet lekker werkt. Maar als je dat niet hebt, dan vind ik 125% scaling juist een voordeel. Het ziet er allemaal scherp er door uit.
SpitfireNL @yo0k11 januari 2025 17:27
Schaling is lastig als je met meerdere verschillende modellen beeldschermen werkt met elk andere resolutie en schaling. Versleep je vensters van een naar het andere scherm zie je continue de schaling verspringen wat erg storend is want elk scherm gebruikt een andere schaling.
Ook is het lastig met scherm delen naar collegas over Teams omdat ik die regelmatig moet helpen die ook weer elk een andere resolutie gebruiken. Deel ik mijn 40 inch beelscherm dan zien mijn collega's alles heel klein op hun 24 inch scherm. Alleen een app of 1 venster delen werkt niet want we werken met verschillende apps/vensters tegelijk.

[Reactie gewijzigd door SpitfireNL op 11 januari 2025 17:28]

yo0k @SpitfireNL12 januari 2025 16:37
Geen last van met meerdere beeldschermen werken met verschillende schaling settings. Windows 11 onthoudt je gewenste settings prima en schakelt goed over (al is er af en toe een app die soms herstart moet worden). Wisselen tussen bijv. 1x 7680x2160 en 2x 2560x1440 doe ik.

Issue met schermdelen van Teams los ik op door een bat of powershell scriptje onder een snelkoppeling te zetten om snel tussen resoluties en refreshrates te wisselen. Scherm delen doe ik idd voor volledig scherm, maar ik schakel daarvoor eerst even naar een 16:9, of een rehuliere ultrawide 21:9 verhouding als ik weet dat die persoon dat heeft, alvorens ik weer terug ga naar 32:9 d.m.v. een dubbelklik. Je zal dit probleem blijven houden als je een 21:9 gebruikt en de meeste gewoon 16:10 of 16:9.

Er is blijkbaar ook aparte software voor deze tekortkoming van Teams, maar daar heb ik me nog niet aan gewaagd. Had het proberen op te lossen met OBS studio, via een virtual camera, maar dat was geen succes. Ik hoop en verwacht bijna nog steeds dat Microsoft over een jaar of 2 met deze feature komt.
alienfruit @SpitfireNL11 januari 2025 19:18
Ik vind de 40“ zelf veel te groot voor mijn thuiskantoor. Ik heb een 5K2K 40” van LG een tijdje gehad maar keek niet lekker. Ik kijk uit naar deze 32” 6K monitor. Hopelijk komt de monitor binnenkort beschikbaar voor een redelijke prijs. Ik heb nog gekeken naar de 6K van Dell maar die zag er niet uit.
corival @alienfruit12 januari 2025 13:10
Kun je vertellen wat je vervelend vond aan het formaat? Onprettig kijken, of te groot tov de kamer, vermoeiend, of iets anders? Ik heb nu een 34” ultrawide, denk dat iets groter misschien wel fijner werkt. Maar twijfel ook wel wanneer op beeldschermafstand het te groot wordt om prettig te werken.
alienfruit @corival12 januari 2025 15:38
Ja, onprettig kijken en groot voor mijn bureau zelfs met monitor beugel
praseodymium 11 januari 2025 13:00
Werken deze monitoren ook met laptops die alleen Thunderbolt 4 hebben, zoals de vorige generatie MacBook Pro (M3)?
PaulHelper @praseodymium11 januari 2025 14:01
Snelle zoekopdracht geeft:
'Macs with an M-Series chip equipped with Thunderbolt 3 or Thunderbolt 4 ports are all compatible with any Thunderbolt 5 device as long as they have macOS 14.4 or later installed.'
Wat ik opzich al verwachtte, bij een scherm denk ik dat het wel resolutie en of verversingssnelheid zal verlagen vanwege lagere bandbreedte maar weet niet hoe ze dat precies geïmplementeerd hebben.
Maar sowieso is thunderbolt 5 toch ook weer backwards compatible

[Reactie gewijzigd door PaulHelper op 11 januari 2025 14:02]

bones 11 januari 2025 11:24
Ziet er mooi uit voor Apple gebruikers... maar voor PC gaming gaat gamen op 6k lastig worden vrees ik.
The Zep Man
@bones11 januari 2025 12:21
Je kan de resolutie verlagen. Zo kan je bijvoorbeeld voor gaming van 5120x2160 2560x1080 maken.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 11 januari 2025 12:21]

bones @The Zep Man11 januari 2025 12:57
Dan is het beeld niet meer scherp. Als ik mijn 4k op 1440p zet dan ziet dat er blurry uit. Heb ook een 1440p scherm die wel scherp is.
Mizgala28
@bones11 januari 2025 13:14
Een 5120x2160 resolutie naar 2560x1080 verlagen is pixel perfect dus dat zou prima moeten werken.

1440p gebruiken op 4k zal inderdaad blurry zijn, 1920x1080 is pixel perfect voor een 4k scherm.
The Zep Man
@bones11 januari 2025 13:15
Dan is het beeld niet meer scherp. Als ik mijn 4k op 1440p zet dan ziet dat er blurry uit.
Van 3840x2160 naar 2560x1440 gaan zorgt ervoor dat je pixel perfectie verliest. Natuurlijk wordt dan alles wazig.

Door van bijvoorbeeld 3840x2160 naar 1920x1080 te gaan blijft alles een stuk scherper. Dat komt omdat precies vier pixels in een vierkantopstelling worden gebruikt om één vierkante pixel aan beeldmateriaal te tonen.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 11 januari 2025 13:18]

supersnathan94 @bones11 januari 2025 14:01
Als ik mijn 4k op 1440p zet dan ziet dat er blurry uit
Probeer em eens op 1080P. Zal ie wel scherp zijn.
maxximum 11 januari 2025 11:41
En 96W Power Delivery is ook aan de magere kant. Verder wel hele mooie schermen.
BugBoy @maxximum11 januari 2025 12:33
Is het niet zo dat de USB-C PowerDelivery standaard niet verder gaat? Alles dat meer kan leveren is volgens mij altijd merk-specifiek. Zo kan mijn Dell U4025QW wel 140W leveren, maar enkel aan Dell laptops.
maxximum @BugBoy11 januari 2025 19:05
Announced in 2021, the USB PD Revision 3.1 specification is a major update to enable delivering up to 240W of power over full featured USB Type-C® cable and connector. Prior to this update, USB PD was limited to 100W using a solution based on 20V using USB Type-C cables rated at 5A. The USB Type-C specification has also been updated to Release 2.1 to define 240W cable requirements, and with the updated USB PD protocol and power supply definition, this extends the applicability of USB power delivery to a large number of applications where 100W wasn't adequate.

Ik heb een laptop (non gaming) die 140w nodig heeft via USB-C. Ook sommige nieuwe Macbooks vragen 120w. Dus de monitoren lopen achter met hun PD capabiliteit.
BugBoy @maxximum11 januari 2025 21:10
Ik lees dat USB C PD 3.1 een voltage van 48V gebruikt ipv 20V. Het amperage blijft blijkbaar gelijk (5A), dus dan kom je uit op 240W ipv 100W. Ik vraag me alleen wel af welke laptops dit ondersteunen. Het is lastig om hier concrete informatie over te vinden. Maar als die standaard er als sinds 2021 is, dan had de Dell U4025QW en deze nieuwe LG monitor dat wel mogen ondersteunen inderdaad. Ben eigenlijk wel benieuwd waarom ze het niet kunnen. Zou het zoveel duurder zijn?
bzzzt @maxximum13 januari 2025 15:33
Ook sommige nieuwe Macbooks vragen 120w.
Alleen voor snelladen terwijl ze ook belast worden. In de praktijk werkt alles over de 80W prima.
MiesvanderLippe @maxximum11 januari 2025 18:33
Je kunt geen 100w continu koelen in een laptop dus dat is meer dan genoeg. Ja dan kun je niet én volle snelheid laden én 100% performance gebruiken maar goed. Dat is zelden nodig. Daarbij is de 140W PD target zelden geïmplementeerd.
Maverick2001 11 januari 2025 11:48
Ziet.er goed uit en op papier lijken de specs mij meer dan uitstekend en een mooie vervanger van mijn BenQ monitor (voor mijn werk icm met mijn MacBook).
Misschien zie ik iets over het hoofd maar zie niks over helderheid.
Uiteraard is het duidelijk waar ze hun inspiratie vandaan halen.. maar het is wel op een goede manier gedaan.
Qws 11 januari 2025 12:05
Oke, dit ziet er echt heel mooi uit..
Tonbors 11 januari 2025 12:28
Beide monitoren vind ik interessant voor mezelf. Mooi ontwerp en qua specificaties voldoet het aan wat ik nodig heb.

Hoop dat de prijs ook acceptabel is.
beter 11 januari 2025 13:00
mooi scherm, ik wou zelf de apple studio display halen maar omdat die maar 60hz houdt dat mij tegen. Ik denk dat ik deze daarvoor in de plaats zou halen.
Chrisjuh_15 11 januari 2025 17:04
Die 32” is wel echt perfect als designer. Ga mijn werkgever eens aankijken of dit tot werkuitgave gerekend kan worden. 🤤

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