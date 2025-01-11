Koorui toont 750Hz lcd-monitor op CES

Op de CES toont het merk Koorui 's werelds eerste gamingmonitor met een refreshrate van 750Hz. Het 24,5"-scherm heeft een full hd-resolutie en zou in de zomer van dit jaar beschikbaar moeten zijn voor een geschatte prijs van 1000 dollar.

Net als eerdere monitors met een hele hoge refreshrate, bijvoorbeeld de ASUS ROG Swift Pro PG248QP en AGON Pro AG246FK, heeft het 750Hz-scherm van Koorui een TN-paneel. De monitor heeft een quantumdotfilter en ondersteunt daarmee een DCI-P3-kleurbereik van 95 procent. De fabrikant belooft ook een Vesa DisplayHDR400-certificering, wat op het proefmodel op de beurs overigens nog niet was geïmplementeerd.

Het scherm rust op een hoogteverstelbare voet en beschikt over één DisplayPort 2.1-ingang, twee HDMI 2.1-ingangen en een 3,5mm-audiojack. Die moderne poorten zijn nodig vanwege de hoge refreshrate. Welke bandbreedte de poorten ondersteunen is niet precies bekend, maar zoals blijkt aan de hand van het demonstratiemodel op de beurs, kan het scherm via HDMI op zijn volledige resolutie en refreshrate worden aangestuurd.

Koorui is een gamingmerk van de Chinese lcd-paneelmaker HKC, verder bekend van bijvoorbeeld het merk Antgamer. De monitor die op de stand staat lijkt in China onder dat laatste merk uit te komen, gelet op het typenummer 'ANT255VF'. In andere landen gaat het 750Hz-scherm dus wel 'Koorui' heten, met een nog onbekend typenummer. Het kaartje naast de monitor vermeldt alleen de naam 'Koorui G7'.

Een medewerker op de stand noemt een prijs van ongeveer 1000 Amerikaanse dollar voor de 750Hz-monitor. Hij zou in juni of juli leverbaar moeten zijn en komt dan ook in Europa in de winkels te liggen.