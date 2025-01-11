Koorui toont 750Hz lcd-monitor op CES

Op de CES toont het merk Koorui 's werelds eerste gamingmonitor met een refreshrate van 750Hz. Het 24,5"-scherm heeft een full hd-resolutie en zou in de zomer van dit jaar beschikbaar moeten zijn voor een geschatte prijs van 1000 dollar.

Net als eerdere monitors met een hele hoge refreshrate, bijvoorbeeld de ASUS ROG Swift Pro PG248QP en AGON Pro AG246FK, heeft het 750Hz-scherm van Koorui een TN-paneel. De monitor heeft een quantumdotfilter en ondersteunt daarmee een DCI-P3-kleurbereik van 95 procent. De fabrikant belooft ook een Vesa DisplayHDR400-certificering, wat op het proefmodel op de beurs overigens nog niet was geïmplementeerd.

Het scherm rust op een hoogteverstelbare voet en beschikt over één DisplayPort 2.1-ingang, twee HDMI 2.1-ingangen en een 3,5mm-audiojack. Die moderne poorten zijn nodig vanwege de hoge refreshrate. Welke bandbreedte de poorten ondersteunen is niet precies bekend, maar zoals blijkt aan de hand van het demonstratiemodel op de beurs, kan het scherm via HDMI op zijn volledige resolutie en refreshrate worden aangestuurd.

Koorui 750Hz-monitorKoorui 750Hz-monitor

Koorui is een gamingmerk van de Chinese lcd-paneelmaker HKC, verder bekend van bijvoorbeeld het merk Antgamer. De monitor die op de stand staat lijkt in China onder dat laatste merk uit te komen, gelet op het typenummer 'ANT255VF'. In andere landen gaat het 750Hz-scherm dus wel 'Koorui' heten, met een nog onbekend typenummer. Het kaartje naast de monitor vermeldt alleen de naam 'Koorui G7'.

Een medewerker op de stand noemt een prijs van ongeveer 1000 Amerikaanse dollar voor de 750Hz-monitor. Hij zou in juni of juli leverbaar moeten zijn en komt dan ook in Europa in de winkels te liggen.

Door Friso Weijers

Redacteur

Feedback • 11-01-2025 07:59 49

11-01-2025 • 07:59

49

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Koorui G7

geen prijs bekend

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Reacties (49)

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Ruw ER 11 januari 2025 08:08
Zie je dit nog? Het verschil tussen 500 en 750hz bijvoorbeeld. Ik moet persoonlijk al goed mijn best doen om het verschil tussen 120 en 240hz te zien. Is er echt een usecase voor nog veel hogere refreshrates, of is het nu een wedstrijdje verplassen geworden?
Theo @Ruw ER11 januari 2025 09:01
Stel de reactietijd is X ms. En stel dat jij in een game een geweer op een deur/muur hebt gericht. Zodra jij je target in die deur ziet klik/schiet jij, en tussen zien en klikken zit dan X ms.

Nu komt jouw target tevoorschijn op t= 0 ms. Met een 60 Hz scherm zie jij een nieuw frame op t=0 ms, t= 16.7 ms, t =33.3 ms, t =50 ms enzovoorts. Dus met een 60 Hz monitor is jouw target dus pas op t=16ms op jouw scherm zichtbaar. Jij reageert gelijk ( dus X ms) dus op t =X+16.7 ms klik/schiet jij.

Speel jij de game met een 250 Hz monitor dan zie je dus op t = 0ms, t = 4 ms, t =8 ms, t=12 ms enz een nieuw frame op je scherm. Jouw target zie jij dan op t = 4ms waarmee jij op t =X+4 ms die muisklik al kan doen. Dat is dus 13 ms sneller dan op een traag scherm.

Wanneer de speler die door die deur stapt dus nét zo snel reageert als jij (ook die X ms), en hij speelt op 60 Hz waar jij op 250 Hz speelt dan ben jij dus 13 ms sneller dan de ander, en is hij dus uitgeschakeld nog voordat hij kan schieten. Die 13 ms die jij dus eerder bent maakt het verschil.

Het gaat uiteindelijk dus niet om de frames per seconde, maar om hoe snel iets zichtbaar is. En wil je dingen erg snel kunnen zien op een scherm (dus zonder de 16 ms delay die een 60 Hz setup heeft) dan zul je dus de verversingsfrequentie moeten verhogen zodat die delay daarmee omlaag gaat.

Met een 120 Hz scherm heb je dus al een vertraging van max 8.25 ms in je games. Met 240 Hz is dit nog steeds 4.1 ms. En met deze 750 Hz is het maar 1.3 ms wat je aan beeldvertraging hebt. Speel jij op 120 Hz en je tegenstander op 750 Hz dan heeft hij een voorsprong van 6.9 ms op jou. Wanneer jij en je tegenstander elkaar dus gelijktijdig zien, en jullie reactietijd is exact gelijk (laten we zeggen beide weer X ms tussen wanneer jij je tegenstander ziet en je de muisknop indrukt om te schieten) dan heeft je tegenstander een voordeel van 6.9 ms waardoor hij jou neerschiet ipv andersom, en hij dus wint.

Met (online) gaming is latency zo ongelooflijk belangrijk. De ping naar de server toe, de vertragingstijd van de monitor, de refreshrate van de monitor en de snelheid van de muis bepalen allemaal de reactietijd van het systeem. Hierbij komt dan nog enkel jouw reactietijd als persoon.

Die totale latency zorgt dat echt fanatieke gamers een 'game router' gebruiken zodat de netwerklatency een ms lager is; ze gebruiken een bedrade muis omdat deze in den basis minder latency geeft dan een draadloze muis, ze gebruiken een TN scherm (of sinds kort OLED) om die latency maar zo laag mogelijk te houden.


Edit: even de absolute reactietijd weggehaald en vervangen voor een vaste waarde X omdat de absolute reactietijd (of deze 50 ms of 500 ms is) niet relevant is.

[Reactie gewijzigd door Theo op 11 januari 2025 14:29]

B_FORCE @Theo11 januari 2025 17:13
Ja gaat hier om een belangrijk aspect voorbij.

Om significante winst te boeken, zul je het aantal fps steeds moeten verdubbelen.
Alleen dan halveer je de latency.
Dit is namelijk een logaritmische schaal.
Overigens is dat theoretisch zonder extra overhead.

Dus we gaan bijvoorbeeld van 240fps naar 480fps, 960fps.

Alles daartussen heeft weinig significante waarde.

Bij 480Hz zitten we op ongeveer 2ms.
Dat is al zo absurd weinig.

Overigens ontgaat het mij volledig waarom een amateur gamer dit praktisch zou moeten willen, maar dat is een ander verhaal.

[Reactie gewijzigd door B_FORCE op 11 januari 2025 17:25]

laptopleon @B_FORCE12 januari 2025 22:14
Dit comment zocht ik. Je moet dus ook een videokaart hebben die min of meer de schermverversingssnelheid bij kan houden, terwijl het spel draait. Als ik het goed begrijp vlakken de topmodellen op dit moment af op 200, 225 fps op 1080p / standje medium.

Afgezien van alle technische aspecten, wil je als serieuze game-toernooi-organisatie natuurlijk niet dat de ene speler een voorsprong heeft vanwege betere hardware, dus stel je de spelregels zodanig op, dat niet een paar mensen een voordeel hebben aan bijvoorbeeld en snellere monitor.

Dus voor een creatieve gamer is heb je het dan al over een videokaart van € 800 a € 2000 en een beroepsmatige speler heeft er op een toernooi waarschijnlijk toch niets aan.
B_FORCE @laptopleon12 januari 2025 22:38
Een beroepsmatige speler heeft er niet alleen niets aan op een toernooi.
Het lijkt mij dat net als andere sporten, deze mensen trainen met materialen en restricties die geoorloofd zijn.

Dus thuis een super snelle monitor hebben, terwijl je er toernooien niks mee mag doen, lijkt mij buitengewoon zinloos.
Een schaatser bindt ook geen raketten om zijn schaatsen bij het trainen.

Er zijn trouwens ook heel wat games die een hard lock hebben rond de 300 fps, omdat anders het spel helemaal in de soep loopt.

[Reactie gewijzigd door B_FORCE op 12 januari 2025 22:41]

Boxman @Theo11 januari 2025 10:02
Dit verhaal gaat al mis bij de eerste zin - 50ms reactietijd bestaat niet. Als je een situatieschets wil maken, gebruik dan realistische getallen. Ja, een 750Hz scherm geeft een merkbaar verschil - echter om niet 1 van de redenen die jij noemt.

Bij een reactietijd van 50ms ben je een cheater. Snelle, jonge gamers zitten op 160-180ms reactietijd, en de aller allersnelste ter wereld zitten rond de 120ms en komen *niet* onder de 100ms. 50ms reactietijd bestaat in zijn geheel niet.

Voor de rest van je verhaal zit je er helaas ook naast. De absolute reactietijd is nagenoeg irrelevant. Vanaf 250Hz kun je theoretisch met een infinite-Hz scherm 4ms aan reactietijd winnen. Dat is 4ms op ~200ms voor de gemiddelde gamer: 2 procent! Dat valt ver binnen de natuurlijke variatie die een mens van zichzelf heeft in de reactietijd. Van 'merken' is daar dus totaal geen sprake.

Nee, waar het om gaat is niet je absolute reactietijd, maar de vloeiendheid bij snelle bewegingen in fast-paced games. Als jij een 180 graden draai probeert te maken met een flick van je muis, ben je op 60Hz eigenlijk altijd gedesorienteerd, en op 240Hz weet je een stuk beter waar je bent omdat de overgang preciezer is weergegeven. Bij een 750Hz scherm verwacht ik eenzelfde effect.

[Reactie gewijzigd door Boxman op 11 januari 2025 10:05]

lanarhoades @Boxman11 januari 2025 11:52
Ook heb je bij zulke hoge framerates een natuurlijke motion blur die dichter bij de realiteit is, omdat je ogen veel meer informatie binnen krijgen. Wat het beeld ook vloeiender maakt.
PuzzleSolver @lanarhoades11 januari 2025 18:50
Klopt dat is ook de enige nog merkbare factor op zo'n monitor. Als ik nu met mijn muis rondjes draai op m'n 120Hz zie ik een hoop losse mousepointers en geen continu lijn. Dus ook buiten games om is het net iets fijner op een hogere refresh rate. Vooral scrollen en venster draggen ziet er veel beter uit.

Je raakt er ook weer aan gewend. Op een 30Hz refresh rate klik ik overal naast nu ik op 120Hz werk begin ik hetzelfde probleem te krijgen met 60Hz schermen.

Reactie tijd van mensen is meer dan 100ms zoals hier al genoemd. Ja theoretisch kan je nog een fractie van een milliseconde voordeel hebben, maar de randomness in al de data op het netwerk tussen de game en jouw computer zal veel meer uitmaken. Zelfs op een lan denk ik vanwege buffering in de switch etc.

De ping tussen b.v. 2 computers in dezelfde switch is bij mij minimaal 0.236ms en maximaal 0.94ms. gemiddeld 0.38ms. Een 750Hz monitor heeft max 1.33ms en een 480Hz max 2.08ms en dat is nog afgezien van inpulag en pixel response tijden. Dus ik heb op mijn lan al meer verschil dan een 480 vs 750Hz monitor. Dus het reactietijd verhaal is ook vanuit een technish oogpunt onzin.

Het voordeel voor gamers is vooral de AIM bij snelle bewegingen dankzij betere natuurlijke motionblurring.
Memori @Boxman11 januari 2025 11:05
50ms reactietijd bestaat niet [...] Bij een reactietijd van 50ms ben je een cheater.
Mijn vriendin kan letterlijk <50ms halen met de online reactietest spelletjes, en heeft een gemiddelde reactietijd van 90ms waarbij het gros rond de 80ms zit (165hz scherm). Ikzelf zit gemiddeld rond de 160ms (144hz scherm).

Mijn reactie wordt terecht in tijfel getrokken. Het is niet zo dat we elke dag humanbenchmark reactie test zitten te doen. Dit is wat ik mij herinner van drie jaar geleden in een periode toen dit opkwam in onze vriendengroep. Puur anecdotisch dus.

Zojuist wel gevraagd de test nog een keer te doen maar ze kreeg maar één keer 53ms en kwam niet lager dan een 137ms gemiddelde. Ikzelf 200ms gemiddeld.

Ik zweer, die vis was wel zoooo groot! :D

[Reactie gewijzigd door Memori op 11 januari 2025 12:30]

Boxman @Memori11 januari 2025 13:54
Als reactie op je edit: 137ms gemiddeld met 1x 53ms in de serie van 5 pogingen betekent dat ze dus 158ms gemiddeld heeft. ((137*5)-53)/4

Alles onder de 100ms is namelijk gewoon een goede gok, zo heb ik op humanbenchmark 'ns 4ms gehad - uiteraard tel je die dan niet mee in je gemiddelde. Humanbenchmark laat je oneindig vaak 'te vroeg' klikken zonder penalty, dus als je het puur als spelletje benadert is het inderdaad eenvoudig om een gemiddelde van rond de 100ms te krijgen.

158ms is alsnog een hele nette waarde van je vriendin.

[Reactie gewijzigd door Boxman op 11 januari 2025 13:59]

Memori @Boxman11 januari 2025 14:45
Ik snap dat je het goed kan gokken, maar als ze het zonder ooit maar te vroeg te klikken doet en vaker dan één keer onder de 100ms zit, vind ik het zelf geen gokken meer. Maar goed, de 53ms was overigens geen onderdeel van dat 137ms gemiddelde. Potjes Tekken of Super Smash Brothers tegen haar is ook geen winnen aan :o .
Boxman @Memori11 januari 2025 14:54
Dan zou ik dr alsnog laten onderzoeken voor die wereldprimeur. Signalen gaan met een eindige snelheid door je lichaam heen, dus of ze heeft perongeluk in 53ms gereageerd of ze heeft een bovenmenselijk zenuwstelsel en brein.
Saven @Memori12 januari 2025 19:18
|:( Dus je acht het aannemelijker dat je vriendin twee keer zo snel is als de snelsten ter wereld (dat zijn notabene mannen, en vrouwen reageren iets langzamer), zonder ook maar getraind te zijn, dan dat ze gewoon goed heeft gegokt? Juist... ;)

[Reactie gewijzigd door Saven op 12 januari 2025 19:24]

PilatuS @Memori11 januari 2025 11:09
Tijd om in de recordboeken te komen dan. Google zegt dat de snelste tijd ooit vastgelegd 101ms is. Onder de 50ms zou extreem zijn en het waard om te bestuderen. Of het er klopt niets van wat je zegt.
Boxman @Memori11 januari 2025 11:14
Fysisch onmogelijk of je date een alien. Hoe dan ook, als zij consistent <90ms zit, meteen laten onderzoeken. Dat zou een wereldprimeur zijn.

Of misschien simpelweg niet helemaal waar maarja who knows

[Reactie gewijzigd door Boxman op 11 januari 2025 11:15]

Metrik @Memori11 januari 2025 11:14
Die tijden kunnen niet kloppen, sorry. Ik denk dan dat je online reactiesysteem-spelletjes niet accuraat zijn.
Ter info, zelfs F1-coureurs zitten rond de 200-300ms en die zijn er zwaar op getraind.
k995 @Theo11 januari 2025 09:26
Deze zijn enkel voor pro galers want we spreken hier dan nu van 1 a 4 ms verschil.

Er zijn veel zaken die latency geven en 99% van de gamers doet daar niks aan en dat maakt dergelijke schermen en die paar ms sneller redelijk zinloos.
SuperDre @Theo11 januari 2025 10:04
Dus wat je eigenlijk probeert te zeggen is dat je met een sneller scherm eigenlijk gewoon aan het cheaten bent omdat jij sneller kunt reageren. De game zou daar dus rekening mee moeten houden om het eerlijk te houden.
ccnl @Theo11 januari 2025 09:16
Die 13 ms die jij dus eerder bent maakt het verschil.
Nou kan je nog aangeven, hoeveel cm kan ik binnen 13ms mijn muis verplaatsen, dan begin ik jou te geloven.
k995 @ccnl11 januari 2025 09:27
Reactie snelheid is ergens tussen de 50 a 200 ms. Dat is dus veel belangrijker
bottema @ccnl11 januari 2025 09:27
Dan heb je het nog niet begrepen. Als alle factoren gelijk zijn, inclusief reactiesnelheid, dan klikken beide spelers dus precies tegelijk voor de server. Voeg nu 13ms vertraging toe voor een van de spelers. Wie ziet de server nu eerst?

Het gaat dus niet om cm afstand, maar om tijd en als je heel competitief/professioneel bezig bent, maakt elke milliseconde uit.
ccnl @bottema11 januari 2025 12:41
Het gaat dus niet om cm afstand, maar om tijd en als je heel competitief/professioneel bezig bent, maakt elke milliseconde uit.
Een gemiddelde reactiesnelheid van de jongeren is 250ms, dus een 13ms maakt net een verschil van 5%, dat val onder meettolerantie. Zolang je niet met een resultaat uit een blindtest kan bewijzen, ga ik vanuit dat deze theorie onder voodoo wetenschap behoort.
Verwijderd @ccnl11 januari 2025 09:59
[...]

Nou kan je nog aangeven, hoeveel cm kan ik binnen 13ms mijn muis verplaatsen, dan begin ik jou te geloven.
Dit doet er niet toe, beide spelers beginnen hun muis te bewegen na de vertaging. Hoe lager jou vertraging hoe eerder je kunt beginnen met bewegen.
TheVivaldi @Theo11 januari 2025 17:16
Dus bij 750 Hz is het 1,3 ms aan vertraging. Dan zou 4000 Hz dus al overkill zijn en iets wat we nooit gaan bereiken? Je hebt immers dan allang geen vertraging meer.
kiang @Theo11 januari 2025 18:50
Klopt helemaal, behalve dan dat je het worst case scenario schetst: namelijk de vertraging is de gehele frame. Als je op 60Hz speelt dus 16ms. De vertraging is dan enkel 16ms als de tegenstander echt op t= 0ms in beeld komt, dan zie je het slechts 16ms later dan wanneer het "echt" gebeurt.

Gebeurt het echter op t=14ms (en is je game engine heel snel), dan is de vertraging slechts 2ms.

Gemiddeld moet je die vertraging dus delen door twee: voor een 60Hz monitor dus 8ms.

Dat verkleint het voordeel van al deze fency dure schermen dus nog een heleboel.

[Reactie gewijzigd door kiang op 11 januari 2025 18:50]

Korben @Ruw ER11 januari 2025 08:28
Met een TN-paneel kan dit op z’n minst twijfelachtig worden genoemd. De pixel response time is meestal tussen de 5 en 10 ms, dus met 750 Hz wordt de waarde van een pixel meerdere keren bijgewerkt voordat de weergegeven kleur daadwerkelijk is aangepast.

Een OLED zou het wel kunnen, daar is de pixel response time vaak tussen 0,1 en 0,5 ms.
Seth_Chaos @Ruw ER11 januari 2025 09:28
De logica vanuit veel kopers is dat het ze een voordeel geeft tegenover gamers die het niet hebben in games. Persoonlijk snap ik die logica niet. Als je het koopt, gebruikt en wint, win je mogelijk omdat je betere apparatuur gebruikt. En niet omdat je goed bent in het spel. Daarbij is het ook gewoon niet toegestaan in toernooien, daar dient iedereen gelijke apparatuur te gebruiken. De enige die er echt mee wint is de fabrikant van die onzin.
desalniettemin @Ruw ER11 januari 2025 08:24
Ik denk het laatste. Hetzelfde met 8k resolutie. Menselijk oog kan dat toch helemaal niet zien?
Archcry @desalniettemin11 januari 2025 08:44
Ligt er weer aan hoe groot je scherm is en hoe dichtbij je zit. Des te dichter je op een (groot) scherm zit des te meer profijt je hebt van een hogere resolutie.
NMN1665 @desalniettemin11 januari 2025 14:34
Ik weet zeker dat 8k op 200 inch prima zichtbaar is. Maw het zal van de toepassing af hangen.

[Reactie gewijzigd door NMN1665 op 11 januari 2025 14:35]

mr_evil08 @desalniettemin12 januari 2025 10:55
Dat is afhankelijk van schermgrootte en hoe dicht je erop zit.
Vlizzjeffrey @Ruw ER11 januari 2025 11:45
Als je in games 750fps haalt, waarom niet zou ik zeggen, dan wordt in ieder geval elke gerenderd frame door jou gpu weergeven op je monitor.
skullsplitter @Ruw ER11 januari 2025 21:33
Alleen als de response time laag genoeg is.
Medabi3 11 januari 2025 09:11
Het is nog eventjes wachten op de 1kHz monitor, en dan hoef ik geen nieuw scherm meer te kopen totdat de 8kHz monitors te koop zijn. Ik ervaar het als vrij vervelend als je invoerapparaat langzamer polled dan je monitor, met als voorbeeld een Wacom tekentablet (÷135Hz) op een 240Hz beeldscherm. Bij bewegingen van grote afstand kan je zien dat de cursor verspringt, en je voelt dat de cursor achterloopt ten opzichte van waar je hand zich bevind. Hetzelfde probleem ga je waarschijnlijk ook ervaren (in vele mindere mate) met een 2kHz beeldscherm en een 1kHz invoerapparaat. 1kHz tekentablet, Wacom?
Herr_Boogie @Medabi311 januari 2025 12:07
De meeste tekenschermen zijn nu inderdaad nog 60Hz. Wacom heeft enkele cintiq modellen die 120hz hebben, maar die zijn me toch te duur. Een ipad pro of surface pro heeft ook 120hz.
Ik hoop dat bv huion ook de stap zet naar 120/165/240 hz. Want met je pen merk je inderdaad een groot verschil.
k995 @Medabi311 januari 2025 09:23
Lol tuurlijk
laptopleon @Medabi312 januari 2025 23:01
cc @Herr_Boogie
Ik dacht 25 jaar geleden dat Wacom tablets met de jaren wel sneller zouden worden, maar dat is tot nu toe niet (!) zo. Daarom gebruik ik liever een 'gewone' Intuos in plaats van een Cintiq met ingebouwd beeldscherm, want dan zie je de lag niet en leidt dat je ook niet af.

Als ik het goed begrijp gebruikt Wacom, zelfs voor de meest recente Pro en Cintiq modellen nog steeds USB 2, een protocol uit 2000, wat een sowieso vertraging van rond de 125 ms oplevert.

Dat lijkt misschien weinig, maar bij snelle bewegingen zoals arceren kan iedereen een paar zig-zag-strepen trekken in 1 seconde. Dan is 1/8e van een seconde genoeg om te zien dat de tekencursor je Wacom stylus niet bij kan houden. Dan ga ik er van uit dat de computer nul ms nodig heeft om de positie te bereken en de videokaart bij het uittekenen nul vertraging oplevert.

Dan heb je de verversingssnelheid van het beeldscherm nog, maar dat is met bijvoorbeeld 60 fps maar 1,6 ms terwijl de Cintiq ook nog 22 tot 25 ms aan grey tot grey reactietijd heeft. Bij de Cintiq staat trouwens geen fps.

Je zou denken dat Wacom juist één van de eerste zou zijn die USB 3 (± 30 ms), intussen 4 of nog logischer: Thunderbolt met een latency tot wel 1 ms zou gebruiken, zeker voor de prijzen die ze voor een Cintiq vragen.
Azbest 11 januari 2025 11:16
Ik moet zeggen dat dit toch indrukwekkend is, zeker als je het begin van TN panelen hebt meegemaakt. Zelfs duurdere panelen in die tijd was één grote ghost show, onbruikbaar voor wat voor spel dan ook.

En vandaag de dag is TN de top dog voor professionele gamers. Ik vind het een prestatie en mooi dat het überhaupt bestaat. Speel zelf nog regelmatig Quake, momenteel op een 250hz monitor. Ik kon iedere upgrade zover toch vernemen. Ben benieuwd naar de testen.
Herr_Boogie 11 januari 2025 11:55
Een extreem hoge refreshrate geeft je geen voordeel meer qua reactiesnelheid. Waar het echter wel een verschil maakt, is bij hoe vloeiend iets lijkt te bewegen. Beweeg je muis maar eens snel over je scherm van links naar rechts. Als je dat in bv 100ms doet, dan zie je bij een refreshrate van 120Hz twaalf keer je cursor met grote tussenafstanden. Hetzelfde gebeurt wanneer je snel omdraait in een fps. Wanneer je snel 180° omdraait, dan kan je nauwelijks uitmaken wat je ziet tot je weer trager beweegt. Maar bij een hogere framerate kan je dat wat makkelijker volgen. Ik zit op 165Hz en kan me wel inbeelden dat 240Hz in sommige gevallen waarneembaar is, maar voor de reactiesnelheid moet je het niet doen.
Probeer ook maar eens in een fps naar een muur te kijken van dichtbij, en beweeg dan naar links/rechts en zie maar eens hoe "vloeiend" dat is. Motion blur kan soms wel helpen, maar het gaat het niet duidelijker maken.
In racing sims is een hogere framerate dan 120hz waarschijnlijk nutteloos (tenzij bv in VR). Bij fps games is er het meeste te winnen of bij. Je moet kijken naar hoeveel er op je scherm per seconde veranderd. Bij een racing sim is allemaal redelijk voorspelbaar wat zal veranderen. Bij snelle shooters veranderd je schermcontent veel sneller en vaker.
Bij baldurs gate heb ik het 60Hz gezet, hoewel mijn systeem perfect 165Hz aan kan, maar het heeft geen meerwaarde. Bij deadlock/tf2 wil ik het zo hoog mogelijk hebben om een zo vloeiend mogelijke ervaring te hebben (tf2 is dan wel geen goed voorbeeld).
Torched @Herr_Boogie13 januari 2025 06:47
Als je de cursor in Windows bedoelt, die doet rare dingen en is totaal niet te gebruiken als benchmark.

Wat wel goed werkt is naar een plek gaan in een game met veel tekst, reclame borden enz. Ga daar op verschillende snelheden rondjes draaien en zie hoe lang de tekst leesbaar blijft terwijl je aan het bewegen bent.
Als de letters voldoende fel zijn (zoals neon bijv) zie je ook gelijk waar dlss altijd faalt.
et36s 11 januari 2025 13:22
Geeft mij maar een 1440p/240hz oled vs. de Koorui 1080p/750hz TN. Dat geeft een veel betere ervaring. Begint o.a.op die nutteloze megapixel race in camera's te lijken.
justinkb 11 januari 2025 08:50
Nog even en we hebben het over kHz schermen. Begint een beetje absurd te worden.
SuperDre 11 januari 2025 10:01
24.5", FHD en dan nog 1000 dollar? Who are they kidding? Dat je met 750hz beter zou zijn zit echt tussen je oren.
trackah123 11 januari 2025 11:22
En dan moeten ook nog spellen op minimaal 750fps kunnen draaien voor het beste resultaat lijkt mij. tegenwoordig mag je al blij zijn met 60fps in 4k, zelfs met frame generation aan en dergelijke.

Uiteindelijk wordt het nutteloos denk ik, of je nou een 750hz scherm zou hebben of een 2000hz scherm in het jaar 2030 lol
Vlizzjeffrey @trackah12311 januari 2025 11:47
Deze schermen zijn geen 4k maar 1080p.
K0L3N @trackah12311 januari 2025 14:53
We zullen inderdaad naar frame generation moeten als we de 1000fps willen aantikken. Als je nu ziet dat de nieuwe Nvidia kaarten al meerdere frames kunnen genereren per echte frame, dan komt dit ook rap dichterbij.
Roel1966 11 januari 2025 23:05
Denk dat je dan toch echt een meer pro gamer moet zijn wil je 1000 euro betalen voor eigenlijk hoofdzakelijk een hoge refreshrate. Maar het lijkt er wel een beetje op dat opeens weer de refreshrate oorlog gestart is bij de fabrikanten.
sircampalot 12 januari 2025 09:15
De refreshrates beginnen dezelfde vorm aan de nemen als de megapixel-strijd van een aantal jaar geleden.
De hoogte van het getal wordt het verkoopargument

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