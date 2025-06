In de strijd om de snelste gamingmonitor heeft ASUS vaak schermen met de hoogste refreshrate. Zo was het merk ooit de eerste met een monitor die 360 beelden per seconde kon weergeven. Eind vorig jaar zette het merk de volgende stap: de ASUS ROG Swift Pro PG248QP is 's werelds eerste 540Hz-monitor.

De hoogst mogelijke refreshrate is één ding; als de pixels van het scherm niet snel genoeg van kleur kunnen veranderen, heb je daar alsnog niet veel aan. Om de superhoge beeldsnelheid mogelijk te maken, greep ASUS terug op een TN-lcd, een paneeltechniek die tegenwoordig haast uitgestorven is. De nu gebruikelijke IPS- en VA-panelen zouden niet voldoen; zelfs een standaard TN-paneel bleek nog te traag. Zoals paneelleverancier AUO uitlegt, is het 'e-sports-TN-paneel' in de PG248QP voorzien van minder stroperige vloeibare kristallen en beter geleidende elektroden, zodat het sneller schakelt.

Alle moeite ten spijt zou het weleens de laatste keer kunnen zijn dat een lcd-gamingmonitor de snelste blijkt. Op de CES van begin 2024 werden oledmonitors aangekondigd met 480Hz-refreshrate, die later dit jaar op de markt moeten komen. Daarmee bereiken de snelste oledschermen bijna dezelfde beeldsnelheid als de snelste lcd's, en in principe kunnen oledpanelen nog veel sneller schakelen, wat in de praktijk kan resulteren in een scherper beeld ondanks een lagere beeldsnelheid.

De oledtechniek staat ook bekend om zijn goede beeldkwaliteit, terwijl TN-lcd's een slechte reputatie hebben als het om contrast, kleurweergave en kijkhoeken gaat. Als dat al geldt voor de ROG Swift Pro PG248QP, is het misschien niet zo erg. De monitor is primair gericht op esporters voor wie iedere milliseconde telt en verder niks. Dat blijkt ook uit de beperkte beelddiagonaal van 24,1 inch, om in één oogopslag het hele scherm te kunnen overzien, plus de naar huidige maatstaven korrelige full-hd-resolutie, om de framerates zo hoog mogelijk te houden. De PG248QP is uitgerust met een Nvidia G-SYNC-scaler, wat de prijs van dit bijzondere scherm verder opdrijft: hij kost ruim duizend euro.

Design en aansluitingen

De ROG Swift Pro PG248QP heeft ASUS' typische, nogal 'gamerige' design. De plastic kast achter het scherm is afgewerkt met allerlei patronen en texturen, schots en scheve, hoekige knopjes voor de osd, en een enorm rgb-verlicht ROG-logo. Als 'pro-gamer' zou ik een wat ingetogener design niet erg hebben gevonden. De buitenkant is helemaal gemaakt van plastic en voor de duizend euro die dit scherm moet kosten voelt dat zeker niet bijzonder luxe aan. Onstevig lijkt de constructie ook weer niet, en het kleine scherm staat redelijk stabiel op zijn voet, al kan ons sample wel een beetje naar voren en achteren wiebelen.

De voet is praktisch vormgegeven: je kunt het scherm soepel in hoogte verstellen, kantelen en van links naar rechts draaien. In het midden zit een groot gat om kabels door te voeren. Bovendien kun je de pootjes van de basis traploos in- en uitschuiven. Volgens ASUS zou dat aansluiten bij de verschillende wensen en speelstijlen van pro-gamers, die hun toetsenbord misschien op een bepaalde manier willen draaien tijdens het spelen.

Monitors met Nvidia G-SYNC-scaler zijn over het algemeen niet rijkelijk voorzien van aansluitingen, en die poorten zijn vaak niet de nieuwste. Dat geldt ook voor de ASUS ROG Swift Pro PG248QP; de twee HDMI 2.0-poorten hebben door hun verouderde versie slechts genoeg bandbreedte voor een 240Hz-signaal. Alleen via de enkele DisplayPort 1.4-ingang werkt het scherm op volle snelheid. Het scherm heeft geen USB-C voor je laptop. De USB-hub maakt van één USB-poort op je pc, twee USB-poorten op het scherm, dus daar heb je ook niet gek veel aan. Via de rode poort kun je een geschikte muis aansluiten om de Nvidia Reflex Latency Analyzer te laten werken. Deze functie laat je de inputlag van het scherm meten door die muis voor het scherm te hangen.

Op het aansluitingenpaneel zit verder nog een 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting, die volgens ASUS wordt aangestuurd door een dac van het merk ESS, vergelijkbaar met de geïntegreerde audiovoorziening op luxere moederborden. Ondanks de vrij grote kast achter het scherm heeft de PG248QP een apart voedingsblokje nodig.

Featureset en osd

De osd wordt bediend via een serie knoppen en een vijfwegjoystickje rechtsachter het scherm. Het hele menu heeft een zwartrode vormgeving, behalve het Nvidia-logo dat toegang geeft tot opties die specifiek betrekking hebben op de functionaliteit van de G-SYNC-scaler. Dat zijn de hierbovengenoemde Reflex Latency Analyzer en ULMB 2, een motionblurreductionfunctie waarbij het backlight gaat meeknipperen op dezelfde snelheid als het paneel om bewegend beeld nog scherper te doen lijken. Meer daarover op de volgende pagina.

De PG248QP heeft verder het vaste rijtje opties dat haast op iedere ASUS-gamingmonitor is te vinden. Vanuit het GamePlus-menu kun je een fps-teller, richtkruis of timer op het scherm weergeven. Om de een of andere reden zitten beeldpresets, waaronder een sRGB-modus, in het GameVisual-menu, niet in het Image- of Color-menu met andere opties die betrekking hebben op kleur en helderheid. Opvallend voor een gamingscherm is de mogelijkheid om de helderheid automatisch aan te passen op het omgevingslicht, waarvoor bovenin het scherm een lichtsensor zit geïntegreerd. Verderop in het menu kun je diverse lichteffecten kiezen voor het rgb-logo of het synchroniseren met andere ASUS-apparatuur via de optie Aura Sync. Er is ook een equalizer voor de hoofdtelefoonuitgang die het geluid van voetstappen of geweerschoten zou benadrukken.

Verpakking De ROG Swift Pro PG248QP wordt geleverd in een full colour bedrukte doos. De inhoud wordt op zijn plek gehouden door zachtschuim. Rondom het scherm zit het gebruikelijke foamzakje, en de kabels en voeding zijn verpakt in plastic zakjes ter verdere bescherming.

540Hz: de praktijk

Standaard werkt de PG248QP op maximaal 500Hz als je hem via DisplayPort aansluit. Via het overklokknopje in de osd kun je de 540Hz-refreshrate ontgrendelen. Je hebt dan wel Windows 11 met de 23H2-update nodig. Vóór die update en op Windows 10 en ouder blijft 500Hz het maximum. In je pc moet bovendien een videokaart zitten met een DisplayPort 1.4-uitgang geschikt voor display stream compression (dsc), idealiter een Nvidia-exemplaar, dus een uit de RTX 2000-serie of nieuwer. Met AMD-kaarten met de vereiste aansluiting kan 540Hz weliswaar worden ingeschakeld, maar dan werkt Freesync niet meer. Je kunt het met dit soort gpu's dus beter op 500Hz houden, waarbij Freesync het wel gewoon doet. Met oudere Nvidia-kaarten of andere videokaarten zonder dsc werkt het scherm op maximaal 360Hz.

Wanneer het scherm op 540Hz draait, zien bewegende beelden die je met je ogen over het scherm volgt er zeer scherp uit, zoals we op de volgende pagina demonstreren aan de hand van de UFO-test van de website Blurbusters. Het scherm voelt ook nog wat 'vloeiender' aan dan een normale gamingmonitor, waarbij de computer nog sneller lijkt te reageren op iedere beweging. Hoewel we het met onze testopstelling niet kunnen meten op deze snelheid, weten we in principe hoe dat komt: hoe hoger de refreshrate, hoe lager je inputlag. Bij een 540Hz-scherm komt er na 1,85ms alweer een nieuw beeld op het scherm, waar er op een 240Hz-monitor pas na 4,17ms een nieuw beeld begint en het resultaat van je actie zichtbaar kan worden. Natuurlijk hangt de totale inputlag ook nog af van de signaalverwerking in het scherm en de responstijd van het paneel - hoe snel de pixels van kleur kunnen verschieten. Desondanks voel zelfs ik als casual gamer al een klein verschil tussen dit scherm en een 240Hz-monitor. Het is niet zo groot als dat tussen een 144Hz- en een 240Hz-monitor, maar wel merkbaar, en dat had ik vooraf niet verwacht. Ik kan me voorstellen dat de echte professional met supersnelle reflexen hier een heel duidelijk voordeel ervaart.

Testmethode en testveld

We meten helderheid, contrast en kleurweergave met behulp van een Spectracal C6-colorimeter, die we profileren met behulp van een JETI Spectraval 1501 Hires-spectroradiometer. De metingen worden uitgevoerd met behulp van Portrait Displays Calman Color Calibration-software. Over de testprocedure lees je meer in dit .plan. We meten het scherm niet alleen door zoals het uit de doos komt, waarbij we de helderheid voor kleurmetingen afstellen op een waarde die de 150cd/m² zo dicht mogelijk benadert; we stellen het scherm ook in voor kleurruimtes als sRGB en, indien relevant, Display P3 en AdobeRGB, waarbij we indien nodig aanpassingen doen aan gamma en kleurtemperatuur. De instellingen die we hebben gebruikt vind je in de tabel hieronder. In dit kortere artikel staan alleen de metingen waarbij het scherm is ingesteld voor sRGB en Display P3. De overige scores vind je op de productpagina.

De hdr-meting voeren we uit met dezelfde software en meetapparatuur en een VideoForge Pro-patroongenerator. Voor de responstijdmeting gebruiken we een fotosensor en de LeCroy WaveRunner 6100-oscilloscoop. De inputlag meten we met een Leo Bodnar-tester. Om de kijkhoeken te bepalen, meten we onder een hoek van 45 graden de resterende helderheid en de kleurverandering ten opzichte van een loodrechte meting. Voor de uniformiteitsmeting kijken we naar de verhouding tussen de helderheid op vijftien meetpunten, gemeten op een volledig wit en een volledig zwart scherm. Ook bepalen we de relatieve kleurverschillen langs de randen ten opzichte van het midden. Tot slot meten we het energiegebruik van de monitor, zowel op de maximale helderheid als op een vaste helderheid van 150cd/m².

Kleurruimte Standaardweergave sRGB Display P3 Beeldmodus Racing Mode Racing Mode*

(Color Space: sRGB) Racing Mode

(Color Space: Wide gamut) Kleurtemperatuurinstelling 6500K 6500K 6500K Gamma-instelling 2.2

'SDR YCbCr sRGB

Gamma' ingeschakeld 2.2

'SDR YCbCr sRGB

Gamma' ingeschakeld 2.2

'SDR YCbCr sRGB

Gamma' ingeschakeld Helderheid instelbaar? Ja Ja Ja

* De ASUS ROG Swift Pro PG248QP heeft ook een aparte sRGB-modus in het menu, maar daarin is de helderheid niet instelbaar, terwijl de testresultaten niet beter zijn.

We hebben weinig schermen getest die vergelijkbaar zijn met de ASUS ROG Swift Pro PG248QP. De ROG Swift PG259QN, ASUS' eerste 360Hz-monitor, komt qua doelpubliek en uitvoering nog het meest overeen, maar die is niet meer verkrijgbaar en bovendien nog getest volgens een oude testmethode, reden waarom hij in veel grafieken ontbreekt.

In het testveld zitten verder een reeks andere schermen waarvan formaat en resolutie overeenkomen met de PG248QP. Deze monitors halen een 240Hz- of 280Hz-refreshrate en kosten soms minder dan een kwart van het ASUS-scherm. De Samsung Odyssey Neo G8 (32BG850) en Neo G9 (49AG950) hebben eveneens een 240Hz-refreshrate, maar zijn veel duurder en groter, en behoren tot de snelste lcd-gamingmonitors die we hebben getest. Tot slot staan er drie 27"-240Hz-oledschermen in de grafiek. Totdat eerder aangekondigde 360Hz- en 480Hz-oledopties verschijnen zijn dat de snelste oledmonitors die je kunt kopen.