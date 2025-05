ASUS kondigt 540Hz-gamingmonitor en 1440p-scherm met oledpaneel aan in ROG-serie

ASUS kondigt verschillende nieuwe ROG-monitoren aan tijdens de CES in Las Vegas. Het bedrijf komt onder meer met een ROG Swift Pro-monitor met een 24"-diagonaal en 540Hz-refreshrate. Het bedrijf toont ook een 27"-oledscherm met qhd-resolutie.

De ASUS ROG Swift Pro PG248QP krijgt een full-hd-resolutie en een TN-paneel met 540Hz-refreshrate, maar die verversingssnelheid moet wel gehaald worden met een overclock. Het is de eerste monitor met een dergelijke hoge verversingssnelheid. Monitoren gaan momenteel nog tot maximaal 360Hz, hoewel Dell eerder deze week al een 500Hz-scherm van Alienware aankondigde. ASUS zei vorig jaar al dat het werkte aan een 500Hz-scherm, dat nu dus tot 540Hz moet halen.

Het scherm heeft volgens ASUS een '60 procent lagere responstijd' dan voorheen, maar het bedrijf gaat niet verder in op die claim en noemt ook geen concrete gtg-responstijd. Het ROG Swift Pro-scherm krijgt een G-Sync-module voor een variabele refreshrate. Het scherm heeft daarmee ook een ingebouwde Nvidia Reflex Analyzer waarmee gebruikers systeemlatency kunnen meten.

De monitor heeft een in hoogte verstelbare standaard met een voet die ingeklapt kan worden voor een compacter oppervlak. ASUS noemt geen adviesprijs. De ROG-producten die ASUS tijdens de CES toont, worden in het eerste kwartaal van dit jaar verwacht in de Benelux. Een concretere releasedatum is nog niet bekend.

ROG Swift OLED met 1440p-resolutie en 240Hz-refreshrate

ASUS komt daarnaast met een ROG Swift OLED PG27AQDM-gamingmonitor. Dit oledscherm beschikt over een resolutie van 2560x1440 pixels en een 240Hz-refreshrate. Dit oledschem krijgt daarnaast een heatsink voor een hogere helderheid en minder kans op inbranden. ASUS adverteert een piekhelderheid van 1000cd/m² bij hdr-content op drie procent van de schermoppervlakte.

Het scherm moet verder 99 procent van de DCI-P3-kleurruimte kunnen weergeven en geleverd worden met een ΔE-kleurafwijking van minder dan twee. De ROG Swift OLED heeft een geadverteerde responstijd van 0,03ms. De monitor ondersteunt de DisplayWidget Center-software van ASUS, waarmee scherminstellingen met een muis aangepast kunnen worden in plaats van via de on-screendisplay. Ook voor dit scherm noemt ASUS momenteel geen adviesprijs.