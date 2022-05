ASUS werkt aan ROG Swift-monitor met refreshrate van 500Hz

ASUS werkt aan een nieuwe gamingmonitor met een refreshrate tot 500Hz en een resolutie van 1080p. De monitor is volgens de fabrikant bedoeld voor esports en krijgt onder meer ondersteuning voor G-Sync. ASUS meldt geen adviesprijs of releasedatum.

De komende ASUS ROG Swift-monitor krijgt een TN-paneel van 24" met een 'lage responstijd', schrijft het bedrijf. Het scherm krijgt daarbij een 500Hz-refreshrate, waarmee het de snelste monitor tot op heden is. Momenteel worden 1080p-monitoren geleverd met een maximale verversingssnelheid van 360Hz.

De ROG Swift-monitor krijgt verder ondersteuning voor een G-Sync-e-sportsmodus, die volgens Nvidia de levendigheid van kleuren moet aanpassen. De monitor ondersteunt ook G-Sync Reflex Analyzer, waarmee spelers hun inputlag kunnen testen in combinatie met een RTX-gpu en een compatibele muis.

Verdere details over de 500Hz-monitor zijn nog niet bekend. Zo meldt ASUS niet wanneer de monitor uitkomt of wat deze gaat kosten. 360Hz-monitoren staan op het moment van schrijven in de Pricewatch vanaf ongeveer 409 euro. Chinese schermfabrikant BOE demonstreerde eerder dit jaar al een 500Hz-monitor van 27", maar ook dat scherm heeft nog geen releasedatum of adviesprijs.