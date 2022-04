Monitoren met 360Hz-paneel en G-Sync zijn in de herfst beschikbaar

Volgens Nvidia brengen fabrikanten in de herfst hun 360Hz-monitoren met G-Sync uit. Zowel Acer, Asus, Alienware als MSI komen met zo'n scherm. Het gaat om 24,5"-monitoren, de fabrikanten kondigden die eerder al aan. Prijzen zijn nog niet bekendgemaakt.

Asus was de eerste fabrikant die begin dit jaar op elektronicabeurs CES een 360Hz-monitor toonde. Het bleek te gaan om een samenwerking met Nvidia en dus om een scherm dat is voorzien van een G-Sync-module. Ook Acer, Alienware en MSI komen met vergelijkbare schermen. De 360Hz-monitoren zijn gebaseerd op een 24,5"-paneel met een resolutie van 1920x1080 pixels en ips-eigenschappen. De grijs-naar-grijsresponstijd is 1ms.

Het was tot nu toe nog niet duidelijk wanneer de monitoren uit zouden komen. Nvidia noemde tijdens de presentatie van zijn RTX 3000-kaarten dat de vier fabrikanten hun 360Hz-monitoren vanaf de herfst uitbrengen. Het is nog niet bekend wat de schermen gaan kosten. Asus meldt dat zijn ROG Swift PG259QNR met 360Hz-paneel in oktober uitkomt in Nederland en België, maar noemt nog geen prijs.

Met de zeer hoge verversingssnelheid richten fabrikanten zich op fanatieke gamers en e-sporters. Tweakers publiceerde begin dit jaar een preview van Asus' 360Hz-monitor. Technici van Nvidia vertelden destijds dat uit tests bleek dat professionele e-sporters in een reactietest zo'n vier procent beter scoren op een 360Hz-scherm dan op een 240Hz-monitor.

Nvidia onthulde tijdens het evenement ook zijn Reflex Latency Analyzer, als onderdeel van Nvidia Reflex. Dat is een set van technieken die voor snelle responstijden moet zorgen. De analysetool laat gamers hun eigen prestaties zien en die is geïntegreerd in de nieuwe 360Hz-monitoren. Nvidia heeft een pagina met uitleg over zijn Reflex-platform online gezet.