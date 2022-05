AOC-gamingmonitor van 24,5" met 360Hz-paneel en G-Sync kost 849 euro

AOC introduceert het eerste model in de nieuwe lijn van Agon Pro-monitoren. De AG254FG is een 24,5"-model met een ips-paneel, een resolutie van 1920x1080 pixels en een refreshrate van 360Hz. Het scherm heeft G-Sync Ultimate en Nvidia Reflex-ondersteuning.

Volgens AOC heeft de Agon Pro AG254FG een grijs-naar-grijsresponstijd van 1ms en de mprt is 0,5ms. Het scherm heeft een VESA DisplayHDR 400-certificering, wat betekent dat de piekhelderheid minimaal 400cd/m2 is, maar op de specificatiepagina meldt AOC geen verdere details over de helderheid en het contrast.

In het scherm zit een Nvidia G-Sync Ultimate-module, voor een variabel verversingsbereik van 1 tot 360Hz. Ook heeft het scherm ondersteuning voor Nvidia's Reflex Latency Analyzer. Dat is een set technieken die voor snelle responstijden moet zorgen. De monitor heeft een DisplayPort 1.4-aansluiting en is voorzien van instelbare rgb-verlichting aan de achterkant. Aan de voorkant zitten leds die een logo kunnen projecteren op het oppervlak waar de monitor op staat.

De AG254FG heeft een in hoogte verstelbare voet die ook te draaien en te kantelen is. Ook levert AOC een kap mee om de monitor aan de zijkanten en bovenkant af te schermen. Volgens de fabrikant is dat handig voor e-sporters en zorgt dat voor 'betere zichtbaarheid wanneer de podiumverlichting fel schijnt tijdens toernooien'. Met een bedrade afstandbediening, de QuickSwitch, zijn de instellingen van de monitor snel aan te passen. Het scherm heeft ook een USB-hub met vier USB-A-poorten.

AOC brengt zijn eerste 360Hz-monitor in september uit voor een adviesprijs van 849 euro. Asus, Acer, Alienware en MSI brachten eerder al 360Hz-monitoren uit. Ook dat zijn 24,5"-varianten met een full-hd-resolutie, ips-panelen en G-Sync. Prijzen in de Pricewatch variëren van ongeveer 650 tot 850 euro. Inmiddels werken LG Display en AU Optronics aan 480Hz-panelen. Wanneer die in monitoren verschijnen, is nog niet bekend.