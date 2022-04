MSI introduceert 24,5"-gamemonitor met 360Hz-paneel en G-Sync-ondersteuning

MSI heeft de Oculux NXG253R aangekondigd. Dit is een monitor met een beelddiagonaal van 24,5", G-Sync-ondersteuning en een paneel met een verversingssnelheid van 360Hz. In de herfst brengen andere fabrikanten ook soortgelijke 360Hz-monitoren op de markt.

De MSI Oculux NXG253R heeft een ips-paneel met een opgegeven grijs-naar-grijs-responstijd van 1ms. Ook beschikt deze monitor over de dinsdag door Nvidia gepresenteerde Reflex Latency Analyzer. Dit is als onderdeel van Nvidia Reflex de naam voor een aantal technieken die tot snelle responstijden moeten leiden. Het is een analysetool die in de monitor is geïntegreerd en die spelers hun eigen prestaties laat zien. De tool analyseert de muisclicks en meet vervolgens de tijd die verstrijkt voordat er resultaat is te zien in de vorm van veranderende pixels op het scherm. Hierbij kan gedacht worden aan een klik om een kogel af te vuren, waarna het systeem meet wanneer de mondingsvlam is te zien.

MSI is niet de enige fabrikant die een monitor uit zal brengen met deze specificaties. Acer, Asus en Alienware doen dat ook. Tweakers publiceerde begin dit jaar een preview van Asus' 360Hz-monitor en onlangs kondigde Asus de PG259QN en PG259QNR aan. Dit zijn beiden 360Hz-monitoren van 24,5", al beschikt alleen de PG259QNR over de Reflex Latency Analyzer-functie. MSI geeft verder weinig nadere informatie over zijn nieuwe monitor, behalve dat het scherm in november uit zal komen voor een prijs van 799 dollar. Asus, Acer en Alienware hebben nog geen prijzen bekendgemaakt.

Het gaat waarschijnlijk in alle gevallen om dezelfde panelen voor de 24,5"-schermen met 360Hz-verversingssnelheden en een resolutie van 1920x1080 pixels. Nvidia kondigde dinsdag aan dat verschillende fabrikanten in de herfst deze 360Hz-monitoren met G-Sync-ondersteuning gaan uitbrengen. Deze monitoren zijn vooral gericht op professionele gamers; volgens Nvidia leidt de overgang van een 240Hz- naar een 360Hz-monitor tot een reactietest waarin de scores vier procent hoger liggen. Daarbij speelt onder meer mee dat bij een 360Hz-scherm elke 2,8ms een frame wordt weergegeven, terwijl dat bij een 240Hz-monitor ongeveer elke 4,2ms het geval is.

Een afbeelding van de Acer X25 (links) en de ROG Swift 360Hz PG259QNR.