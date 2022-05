Acer Predator X34 S-ultrawidemonitor met 200Hz-paneel verschijnt online

Er is een nieuwe ultrawidemonitor van Acer verschenen bij een Chinese webshop. De Predator X34 S heeft een gebogen 200Hz-IPS-scherm met een resolutie van 3440x1440 pixels en een beelddiagonaal van 34". Het scherm zou op 17 december geleverd worden.

De Acer Predator X34 S zou beschikken over een Nano-IPS-paneel van LG, blijkt uit de productpagina op Taobao, waarop ook enkele marketingafbeeldingen van de vooralsnog onaangekondigde monitor staan. Er verschijnen vaker onaangekondigde producten op deze Chinese webshop. Het scherm zou een resolutie van geadverteerde g2g-responstijd van 1ms hebben. Het paneel heeft daarnaast een 1900R-curve, wat gelijk staat aan de kromming van een cirkel met een radius van 1,9 meter.

De X34 S zou volgens de productpagina op Taobao een piekhelderheid van 550cd/m² kunnen behalen, met een 'gemiddelde helderheid' van 400cd/m². De Predator X34 S krijgt daarnaast een DisplayHDR 400-certificering van VESA. Het paneel kan 98 procent van de DCI-P3-kleurruimte weergeven. Ook beschikt het scherm volgens de listing over een G-Sync-hardwaremodule.

Volgens Taobao krijgt de X34 S twee HDMI 2.0-aansluitingen en twee DisplayPort 1.4-connectors. Het scherm zou ook een USB-C-aansluiting, vier USB 3.0 type A-poorten en een 3,5mm-jack krijgen. TFTCentral betwijfelt deze specificaties, aangezien de huidige G-Sync-hardwaremodules volgens die website niet zoveel aansluitingen zouden ondersteunen. Mogelijk zijn deze connectors foutief overgenomen van een andere Acer-monitor. TFTCentral speculeert dat het scherm mogelijk een enkele HDMI- en DisplayPort-aansluiting krijgt, evenals enkele usb-aansluitingen en een audio-connector.

Het scherm is 816,2mm breed, maximaal 565,5mm hoog en 309,1mm diep wanneer de monitorstandaard is bevestigd. De monitor ondersteund ook een VESA 100mm-montagebracket. Het geheel weegt 9,7 kilogram. De X34 S kan momenteel vooruit worden besteld via Taobao. Het scherm kost daar ongeveer 10.000 yuan. Omgerekend en met btw komt dat neer op ongeveer 1521 euro, hoewel dat waarschijnlijk niet representatief is voor daadwerkelijke Europese adviesprijzen. De Chinese webshop zou op 17 december de monitoren verzenden.

De Acer Predator X34 S. Afbeeldingen via Taobao