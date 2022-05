Twee vermeende leden van modchipgroep Team Xecuter zijn gearresteerd

Twee mannen van Team Xecuter, een hackinggroep die modchips voor consoles maakt, zijn gearresteerd en aangeklaagd door de Amerikaanse Justitie. De twee zouden de leiders zijn van de criminele onderneming, aldus de aanklacht.

Het gaat om een 48-jarige Fransman en een 51-jarige Canadees. Eerstgenoemde is gearresteerd in Canada en de VS heeft gevraagd om zijn uitlevering. De ander is al in handen van de Amerikaanse Justitie. Ook een 35-jarige Chinees is aangeklaagd, maar hij is niet in handen van de autoriteiten. In totaal zou de samenzwering meer dan een dozijn personen wereldwijd behelzen. Dat begint bij de ontwikkelaars van de chips en de bijbehorende software, en gaat verder met websitemakers, fabrikanten en distributeurs.

De twee arrestanten hebben ieder te maken met 11 aanklachten, waaronder 'samenzwering om wire fraud te plegen, wire fraud, samenzwering om technologische maatregelen te omzeilen en om te handelen in omzeilingsapparatuur, handel in omzeilingsapparatuur en samenzwering om wit te wassen', aldus de bekendmaking.

Het nieuws volgt in het kielzog van een schikking tussen een webwinkel die de Xecuter-modchips verkocht, en Nintendo. Die wordt echter niet genoemd door de Department of Justice in de posting. Het departement erkent verder dat de chips ook gebruikt kunnen worden voor homebrew-software, maar stelt dat de 'overweldigende meerderheid' van de gebruikers de chips wilden voor het spelen van illegale kopieën.

Een bekendere chip van de groep is die voor de Nintendo Switch, maar de groep heeft ook modchips voor de Nintendo 3DS en NES Classic Mini ontwikkeld.