Minecraft Dungeons krijgt cross-play en hogere moeilijkheidsgraden

Minecraft Dungeons, de Diablo-eske spin-off van Minecraft, krijgt cross-play. De game is beschikbaar op de Xbox One, PS4, Switch en Windows. Verder komen er een twintigtal nieuwe moeilijkheidsgraden voor spelers die de game al meester zijn.

De game kan met in totaal vier spelers gespeeld worden, wat cross-play doeltreffend maakt om parties te vullen. Deze update moet in november uitkomen en ontwikkelaar Mojang rekent er niets voor. Uit de demonstratie van de functie blijkt dat alle vier de platformen ondersteund worden, iets dat nog niet zo lang geleden niet vanzelfsprekend was.

Naast cross-play komen er ook nieuwe moeilijkheidsgraden in december. Waar Apocalypse VII nu nog het moeilijkst is, wordt dat straks Apocalypse XXVII, oftewel 27. Er komen dus twintig nieuwe graden bij, die spelers en vijanden sterker laten worden, maar ook nieuwe enchantments en items komen erbij. Een veelgehoorde klacht in recensies is dat de game te makkelijk is. In december volgt bovendien een nieuwe dlc, genaamd Howling Peaks. Een season pass komt er dan ook.

Minecraft zelf krijgt ook wat nieuwe content. De Caves & Cliffs-update voegt grotten toe, alsmede een systeem van archeologie. Dit alles en meer werd onthuld tijdens Mojang's eigen Minecraft Live 2020-stream.