Minecraft krijgt Star Wars-dlc met twaalf planeten, skins en soundtrack

Ontwikkelaar Mojang heeft een nieuwe dlc aangekondigd voor Minecraft. Minecraft Star Wars DLC geeft spelers onder meer speler- en monsterskins uit het Star Wars-universum. Mojang heeft voor de dlc gekeken naar de originele trilogie en de serie The Mandalorian.

Bij de Star Wars DLC hoort volgens Mojang een kaart die bestaat uit twaalf planeten. Het gaat onder meer om planeten als Tatooine en Hoth. De Death Star is eveneens te bezoeken. Volgens onderstaande video kunnen spelers tussen de planeten vliegen hyperspace in bijvoorbeeld X-wings en TIE Fighters.

De dlc krijgt daarnaast extra skins mee, voor onder meer de speler, vijanden en voorwerpen. Zo zijn diverse karakters uit de eerste drie films en The Mandalorian te zien, waaronder The Child uit de tv-serie. en droids als R2-D2. De gebruikersinterface wordt voor het pakket aangepast en de dlc bevat muziek uit de Star Wars-soundtrack. De Star Wars-dlc is nu te koop via de Minecraft Catalog voor 1340 Minecoins. Een pakket van 1720 Minecoins kost elf euro, 3500 munten kosten twintig euro. Het is niet voor het eerst dat Minecraft Star Wars-dlc krijgt, al ging het voorheen alleen om skinpacks.