Minecraft-modders verkochten meer dan miljard mods en add-ons

In het kader van de gepubliceerde kwartaalcijfers van Microsoft heeft het bedrijf laten weten dat spelers via de Minecraft-marktplaats inmiddels meer dan een miljard mods, add-ons en andere ervaringen hebben gedownload.

In een mondelinge toelichting op de recentste kwartaalcijfers zegt Microsoft-ceo Satya Nadella dat creatievelingen 350 miljoen dollar hebben gegenereerd middels het aanbieden van bijvoorbeeld zelfgemaakte mods en add-ons in de Minecraft-marktplaats. Die 350 miljoen dollar komt voort uit meer dan een miljard downloads. Vermoedelijk betreft dit bedrag de totale omzet afkomstig van speler die betalen voor het downloaden van mods en add-ons.

Dit bedrag gaat niet in zijn geheel naar de makers van de mods en add-ons. Toen de marktplaats voor Minecraft in april 2017 werd geïntroduceerd, gaf Microsoft aan dat het een model hanteert waarin 'meer dan 50 procent van de omzet naar de makers gaat'. Dat betekent dat Microsoft ook nog een behoorlijk bedrag overhoudt aan de verkoop van de mods en add-ons via de marktplaats van Minecraft.

De game is nog altijd populair en had in het afgelopen kwartaal bijna 140 miljoen maandelijks actieve gebruikers, een stijging van 30 procent ten opzichte van het aantal in de eerste drie maanden van vorig jaar.