Chromecast met Google TV krijgt ondersteuning voor HDR10+

Google gaat Samsungs hdr-standaard HDR10+ ondersteunen op zijn nieuwste castdongel, de Chromecast met Google TV. Ook de streamingdienst Paramount+ zal de hdr-standaard gaan ondersteunen, al is deze streamingdienst nog niet beschikbaar in de Benelux.

HDR10+ Technologies, de organisatie die verantwoordelijk is voor HDR10+, meldt dat Google een of meer producten heeft gecertificeerd voor de standaard. Google zegt bij monde van Matt Frost, de director of product management, dat het HDR10+ als een belangrijk element beschouwt voor de Chromecast met Google TV, maar zegt dat dat ook geldt voor andere, niet nader genoemde platforms. Wellicht zal de ondersteuning van deze hdr-standaard op termijn ook naar oudere Chromecast-producten komen.

Met HDR10+ probeert Samsungs al jaren een alternatief te bieden voor Dolby Vision. Het zijn beide hdr-standaarden die in tegenstelling tot HDR10 de mogelijkheid bieden om dynamische metadata toe te voegen aan het hdr-signaal, zodat bijvoorbeeld de helderheid per scène of frame kan worden aangepast. HDR10+ wordt vooral ondersteund door Samsung en gepresenteerd als een royaltyvrij en opensourcealternatief voor Dolby Vision. Bedrijven als Amazon, Samsung, Panasonic en Philips ondersteunen HDR10+, maar Dolby Vision is nog altijd een stuk dominanter.