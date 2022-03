Gerucht: Google voegt zenders met reclame toe aan Google TV

Google zou gratis tv-zenders willen aanbieden bij zijn Google TV-dienst, meldt Protocol. Deze zenders zouden, in tegenstelling tot de betaalde streamingopties, reclameonderbrekingen bevatten. Wat voor content Google gratis gaat aanbieden, is nog niet bekend.

Google gaat binnenkort gratis zenders uitrollen via de Google TV-dienst, zo melden meerdere bronnen aan Protocol. Google zou in gesprek zijn met bedrijven die dergelijke gratis streamkanalen met reclames aanbieden. Mogelijke kanalen die in Amerika naar Google TV zouden kunnen komen, zijn volgens Protocol onder meer die van Bloomberg en Reuters, omdat dergelijke bedrijven nu al gratis diensten aanbieden. Volgens de bronnen van Protocol sluit Google deals waarmee het 'tientallen' gratis kanalen kan gebruiken.

Momenteel bestaat Google TV nog louter uit een verzameling van betaalde streamingdiensten, zoals Netflix, Disney+ en Amazon Prime. Ook heeft Google een eigen dienst, YouTube TV, die live-tv aanbiedt van meer dan tachtig kanalen. Momenteel is YouTube TV alleen nog beschikbaar in Amerika.

Google TV is beschikbaar met een Chromecast of via bepaalde smart-tv's, zoals die van Sony of TCL. Via de Chromecast moeten de gratis zenders zich voegen bij de menuopties voor de betaalde diensten, maar via de smart-tv moeten de zenders tussen de livezenders komen te staan. Google TV is officieel nog niet uitgebracht in Nederland.

Google TV heeft al reclame in het menu, van onder andere streamingdiensten en nieuwe films. Die reclames worden met audio afgespeeld, maar kunnen op elk moment worden afgesloten door op de richtingsknoppen van de afstandsbediening te drukken.