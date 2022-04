Reclamefolderbranche werkt aan site die ja/nee-brievenbussticker moet vervangen

De Nederlandse reclamefolderbranche introduceert op 1 juli de InMijnBus-site, waarmee huishoudens kunnen aangeven of ze reclamefolders of huis-aan-huiskranten willen ontvangen. De site moet de ja/nee-sticker vervangen.

Om InMijnBus te kunnen gebruiken, krijgen Nederlandse huishoudens een kaart opgestuurd met een QR-code en een alfanumerieke code. Met een van deze codes kunnen gebruikers in de site aangeven of ze reclamefolders of huis-aan-huisbladen willen ontvangen. Ook kunnen ze voor specifieke weken aangeven of ze deze bladen wel of niet willen ontvangen, voor als mensen bijvoorbeeld met vakantie gaan en daarom geen bladen willen hebben, of rondom de feestdagen juist wel reclamefolders willen ontvangen.

Vanaf juli zullen bezorgers een eigen app gebruiken om te controleren waar er bezorgd moet worden en is een ja/nee-sticker op de bus dus niet meer nodig. Tegen de Telegraaf zegt de maker van de site, brancheorganisatie MailDB, dat bezorgers ook met adressenlijsten gaan werken. MailDB zegt dat er geen persoonsgegevens worden verzameld binnen de site en dat voorkeuren worden gekoppeld aan een huisadres. Huishoudens worden aangeraden de kaart met QR-code te bewaren, al kunnen huishoudens via de InMijnBus-site een nieuwe aanvragen.

MailDB test de site vanaf april 'in een aantal gemeenten'. Tussen juli en 31 december wordt de site in de rest van het land geïntroduceerd. Bij verhuizingen blijven de instellingen van de oude bewoners bij het adres staan. De brancheorganisatie zegt dat de site de voorkeur volgt die bewoners nu met de ja/nee-stickers kunnen aangeven. De organisatie zegt ook dat gemeenten er alsnog voor kunnen kiezen om zelf met stickers te kunnen werken.

Update, 11:20 uur: In dit bericht stond aanvankelijk dat het om een app ging, maar op InMijnBus.nl wordt alleen over een site gesproken.