Fairphone voegt ondersteuning voor Google-loze /e/OS toe aan Fairphone 4

De Fairphone 4 is vanaf nu ook beschikbaar met het Google-loze besturingssysteem /e/OS. Gebruikers kunnen een bèta van het OS flashen op hun Fairphone 4 en de Fairphone 4 is ook verkrijgbaar met /e/OS voorgeïnstalleerd via de website van de stichting achter /e/OS.

Het /e/OS-besturingssysteem is gericht op gebruikers die een Android-ervaring willen op hun smartphone, maar geen gebruik willen maken van diensten van Google. Het besturingssysteem beperkt daarnaast datastromen vanaf de telefoon naar servers van onder meer Google, waarmee de privacy beschermd wordt. Daarnaast wordt in het besturingssysteem geen data gescand of locatie getrackt door de stichting achter het OS.

De Fairphone 4 met /e/OS is verkrijgbaar vanaf 635 euro op de website van /e/, wat een meerprijs is van 56 euro ten opzichte van de reguliere Fairphone 4. Het gaat om een volledig nieuwe telefoon. /e/ biedt ook gerefurbishte Samsung-telefoons aan op de website. Eerder was /e/OS ook al beschikbaar op de Fairphone 3, voor een meerprijs van 30 euro. Ondersteuning voor de Fairphone 4 duurde even.

Het besturingssysteem is ook gratis te downloaden als custom rom voor de Fairphone 4 op de website van /e/. Daarbij gaat het om een stabiele beta van het OS, volgens de site. Het flashen daarvan werkt via fastboot en is volgens /e/ alleen geschikt voor gebruikers die weten wat ze doen en het risico accepteren van het flashen van een custom rom.