Fairphone kondigt eerste 'afvalneutrale' smartphone aan

De Nederlandse smartphonemaker Fairphone heeft de Fairphone 4 aangekondigd. Het is volgens de fabrikant de eerste 'afvalneutrale' telefoon op de markt, omdat de fabrikant voor elk verkocht exemplaar ook een smartphone recyclet.

Fairphone belooft niet alleen voor elk verkocht exemplaar een smartphone te recyclen, maar doet dat ook voor onderdelen die gebruikers nadien kopen; de fabrikant belooft daarvoor een gelijke hoeveelheid e-waste te recyclen. Het is voor het eerst dat een smartphonemaker dat belooft bij de introductie van een nieuw model.

De Fairphone 4 is volgens de Nederlandse fabrikant ook de eerste smartphone met een achterkant van polycarbonaat die volledig gerecycled is uit materiaal dat door consumenten is gebruikt. Het gebruik van gerecycled materiaal gebeurt al wel vaker in de techmarkt, maar vaak gaat het daarbij om andere materialen als aluminium.

Daarnaast bevat Fairphone 4 weer zes materialen extra die op een 'eerlijkere' manier zijn verkregen dan voorheen. Zo is het gebruikte goud Fairtrade-gecertificeerd en is het tin gerecycled. De fabrikant laat zich voorstaan op het gebruik van materialen en productieprocessen die eerlijker moeten zijn.

De Fairphone 4 heeft een Qualcomm Snapdragon 750G-soc en 5G-ondersteuning. Er is een enkel nanosim-slot en een e-sim. Het is het eerste model van Fairphone dat de nieuwe netwerkstandaard ondersteunt. Het scherm heeft een inkeping en is een lcd met een diagonaal van 6,3", beeldverhouding van 19,5:9, resolutie van 2340x1080 pixels en verversingssnelheid van 60Hz.

De camera's zijn een Sony IMX586, een 1/2"-sensor met een oppervlak van rond 31 vierkante millimeter en een resolutie van 48 megapixels. Daarnaast is er een camera met ultragroothoeklens die autofocus heeft voor macrofoto's. Ook die heeft een resolutie van 48 megapixels. De derde opening is voor een time-of-flight-sensor.

De verwisselbare accu heeft een capaciteit van 3905mAh en is op te laden met 30W. Er is geen 3,5mm-jack; audio-output verloopt via de USB-C-poort of bluetooth. Volgens Fairphone komt het ontbreken van die poort de levensduur ten goede en was de verwijdering nodig om een ip54-rating te krijgen; de behuizing is beschermd tegen stof en bestand tegen water als die op telefoon wordt gesproeid.

Fairphone noemt in een toelichting het verwijderen van de 3,5mm-jack 'een moeilijke beslissing'. "Uiteindelijk gaat het erom dat we een product willen maken dat vijf jaar meegaat. We moesten zoveel mogelijk kwetsbare onderdelen verwijderen en in een 3,5mm-jack komt in de loop van de tijd allemaal stof. Bovendien had de telefoon met een audiojack te breed, lang en dik geworden. We willen niet dat gebruikers hun werkende bedrade koptelefoons weggooien en we zorgen ervoor dat een USB-C-adapter te koop is via onze verkoopkanalen."

De vingerafdrukscanner zit in de Power-knop aan de zijkant. Er zijn acht onderdelen na aankoop beschikbaar voor reparatie. Daaronder vallen het scherm, de camera's, de usb-poort en de accu. De Fairphone 4 komt 25 oktober uit en kost in Nederland en België 579 euro voor de versie met 6GB aan geheugen en 128GB aan opslag. De variant met 8GB aan geheugen en 256GB aan opslag kost 649 euro. Dat is iets duurder dan de Fairphone 3-modellen; de Fairphone 3 en 3+ kwamen uit voor 450 euro.

Fairphone 4-onderdelen