Fairphone 4 5G met 6,3"-scherm en 48Mp-camera verschijnt bij prijsvergelijker

Via een Zwitserse prijsvergelijker zijn renders en specificaties van de nog niet aangekondigde Fairphone 4 naar buiten gekomen. In listings staat dat het toestel een 6,3"-scherm heeft, voorzien is van 6GB ram en beschikt over een 48-megapixelcamera.

De Fairphone 4 heeft een druppelvormige inkeping voor de frontcamera en aan de achterkant zit een camera-eiland met twee camera's en een ledflitser. Op de renders is ook een derde ronding te zien zonder cameralens; de functie daarvan is onduidelijk. Een gebruiker van het Fairphone-forum ontdekte de afbeeldingen.

De afbeeldingen gaan gepaard met artikelcodes en door die op te zoeken is nog een vermelding bij een Duitse webwinkel te vinden, inclusief een EAN . Bij de Duitse winkel staat het toestel met 256GB flashopslag in de prijslijst voor een kleine 700 euro. Fairphone hintte eerder in een nieuwsbrief al op de komst van een nieuw toestel en zegt een 'mysterieuze prijs' weg te gaan geven ter waarde van zo'n 700 euro. Bij een Finse webwinkel staat ook een 128GB-versie voor minder dan 600 euro.

Op de renders is de datum 9 september te zien. Misschien had Fairphone het toestel op die dag willen aankondigen, maar is dat uitgesteld. In augustus was al een vermelding van de Fairphone 4 5G te zien bij de Wi-Fi Alliance. Daaruit bleek dat het toestel een Qualcomm-soc krijgt en op Android 11 zal draaien.

De Fairphone 4 wordt de opvolger van de Fairphone 3 uit 2019 en de Fairphone 3+ uit 2020. De toestellen van de Nederlandse smartphonefabrikant zijn zo gemaakt dat ze gemakkelijk te repareren zijn en het bedrijf legt veel nadruk op het beperken van de milieu-impact, onder andere door gerecyclede materialen te gebruiken.