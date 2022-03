Google dicht tiende zerodaylek in Chrome in 2021

Google heeft met updates voor Chrome twee nieuw aangetroffen zerodaykwetsbaarheden in zijn browser gedicht. De kwetsbaarheden werden in de praktijk misbruikt. Het totale aantal zerodaykwetsbaarheden in Chrome voor dit jaar komt daarmee op tien.

De update brengt Chrome naar versie 93.0.4577.82 op Windows, Mac-systemen en Linux. Gebruikers kunnen de nieuwe versies in de komende dagen en weken tegemoetzien. In totaal verhelpt Google elf beveiligingsproblemen, waaronder de twee zerodaykwetsbaarheden, die de aanduidingen CVE-2021-30632 en CVE-2021-30633 hebben gekregen.

Google meldt bekend te zijn met het bestaan van exploits die in de praktijk misbruik maken van de zerodaykwetsbaarheden. CVE-2021-30632 betreft een out-of-bounds write-kwetsbaarheid in V8, de JavaScript-engine van Chrome. CVE-2021-30633 is een zogenoemde use-after-free-fout in de Indexed DB-api. Beide bugs maken het uitvoeren van code op kwetsbare systemen onder bepaalde omstandigheden mogelijk. Het gaat om de negende en tiende zerodaykwetsbaarheid die Google in 2021 gedicht heeft.