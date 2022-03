Kabinet zegt niet of Nederlandse instellingen Pegasus-spyware gebruiken

Het demissionaire kabinet wil geen uitspraken doen over de vraag of Nederlandse instellingen gebruikmaken van de Pegasus-spyware. Dat melden ministers Ollongren van Binnenlandse Zaken en Kaag van Buitenlandse Zaken in een antwoord op Kamervragen.

Op de vraag van de SP of er Nederlandse instanties zijn die gebruikmaken van de Pegasus-software, reageerden de ministers: ''Over het algemeen geldt dat het Nederlandse instellingen niet is toegestaan binnen te dringen in geautomatiseerde werken.'' Wel voegen ze toe dat bepaalde overheidsinstanties onder omstandigheden hiervoor hun bijzondere bevoegdheden kunnen inzetten. Over deze inzet doen de ministers verder geen uitspraken, waardoor onbekend blijft of wel of niet gebruik wordt gemaakt van de Pegasus-spyware.

Volgens het kabinet is verder niets bekend over eventuele Nederlandse Pegasus-slachtoffers. Zo zou het niet beschikken over een lijst van telefoonnummers van politici, journalisten en advocaten, waardoor het niet mogelijk is om die nummers te vergelijken met de eerder uitgelekte lijst met telefoonnummers van mogelijke Pegasus-doelwitten.

Het gebruik van Pegasus-spyware om advocaten, politici, mensenrechtenverdedigers en journalisten af te luisteren zoals 'in de mediaberichtgeving wordt bericht', acht het kabinet 'onaanvaardbaar'. Hiermee staat het achter het eerdere standpunt van de Europese Commissie.

Volgens het kabinet moeten dergelijke cybersurveillancegoederen 'in relatie tot mensenrechtenschendingen' onder internationale exportcontrole komen te staan. Het kabinet meldt dat de Europese Unie op 9 september een herziene controle op dergelijke software heeft ingevoerd via de 'EU-Dual-Use-verordening'. Volgens de Rijksoverheid zijn dual-use-goederen producten die voor 'zowel civiele als militaire doeleinden' kunnen worden gebruikt. Door de nieuwe exportregels valt cybersurveillancetechnologie daar nu ook expliciet onder, waardoor op dergelijke goederen nu eveneens systematisch exportcontroles uitgevoerd moeten worden.

Pegasus is spyware waarmee op afstand via een kwetsbaarheid in de iMessage-app iemands hele telefoon kan worden overgenomen, ontdekten onderzoekers van The Citizen Lab. Onder meer negen activisten uit Bahrein zijn slachtoffer geworden van de malware. Ook zou het telefoonnummer van de Franse president staan tussen de vijftigduizend nummers van mogelijke doelwitten van de malware.