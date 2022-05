Frankrijk onderzoekt of journalisten met spyware van NSO Group zijn bespioneerd

Franse aanklagers onderzoeken of spyware van NSO Group is gebruikt tegen twee Franse journalisten. Volgens de journalisten zelf zijn ze bespioneerd door Marokkaanse inlichtingendiensten. De aanklagers zeggen nog niet welke landen onderzocht worden.

Voor het onderzoek kijken de Franse aanklagers volgens France24 naar tien mogelijke aanklachten. Er wordt gekeken of inbreuk is gemaakt op de privacy van de journalisten, of er sprake was van frauduleuze toegang tot persoonlijke, elektronische apparaten en of de aanvallers verbonden waren aan een criminele organisatie.

Het onderzoek volgt na een klacht van onderzoeksjournalistiekwebsite Mediapart. Dit medium claimt dat telefoons van oprichter Edwy Plenel en een journalist het doelwit waren van Marokkaanse inlichtingendiensten. Marokko ontkent de spyware van NSO Group te hebben gebruikt. Ook het satirische weekblad Le Canard enchaîné zou een klacht bij de Franse aanklagers overwegen. Andere journalisten, van onder meer Le Monde, Agence France-Presse en France24, zouden eveneens doelwit zijn geweest van Marokkaanse inlichtingendiensten.

In het afgelopen weekend zeiden zeventien nieuwsorganisaties via gezamenlijk onderzoek bewijs te hebben gevonden dat Pegasus-spyware van het Israëlische bedrijf NSO Group is ingezet om journalisten en mensenrechtenactivisten te bespioneren. Pegasus kan smartphonegebruikers afluisteren en op afstand volgen. Berichten, foto's en e-mails kunnen bijvoorbeeld gekopieerd worden.

Het bedrijf zelf ontkent dat de spyware hiervoor wordt ingezet en zegt dat de software alleen is bedoeld om potentiële criminelen en terroristen op te kunnen sporen. NSO Group zegt mensenrechtendossiers van klanten grondig te controleren voordat tot verkoop wordt overgegaan.