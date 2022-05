District 9-regisseur werkt met nieuwe gamestudio aan multiplayershooter

Neill Blomkamp, regisseur van films als District 9, Elysium en Chappie, gaat als chief visionary officer met Gunzilla Games aan een multiplayershooter werken. Gunzilla bestaat uit voormalige Crytek-, Ubisoft- en EA-ontwikkelaars.

Blomkamp zegt tegen IGN dat hij als cvo samen met verschillende teams binnen Gunzilla zal werken aan onder meer het ontwerp, de audio en het verhaal van de game. Het gaat om een multiplayergame; tegen de gamesite zegt Blomkamp dan ook dat hij het achtergrondverhaal van de game wil schrijven. "Als je voor meer backstory en world creation zorgt, dan krijg je ook een overtuigendere, awesome wereld om in te spelen", aldus de filmregisseur.

Het is niet duidelijk om welke thema's de game draait en in welke setting het spel zich afspeelt, al zegt Blomkamp wel dat die niet verbonden is aan films die hij heeft gemaakt. Wel noemt hij het idee van een sciencefictiongame in de nabije toekomst 'interessant'.

Gunzilla is vorig jaar opgezet; de ontwikkeling van de game bevindt zich dan ook in een vroeg stadium. Wanneer het spel moet verschijnen en voor welke platforms dit zal gebeuren, is dan nog niet bekend. Wel wordt er gesproken over een 'AAA-game'. In mei maakte de studio bekend Unreal Engine te zullen gebruiken.

Neill Blomkamp is een Zuid-Afrikaanse filmregisseur die bekend is van dystopische sciencefictionfilms. Het is niet voor het eerst dat hij in aanraking komt met de gamewereld; eerder maakte hij een korte film over Anthem. Ook bracht hij eerder een film uit op Steam en YouTube.

De film die Blomkamp voor Anthem maakte.