Gunzilla Games werkt aan battleroyale-shooter Off The Grid met cyberpunkthema

Gameontwikkelaar Gunzilla brengt in 2023 een thirdpersonshooter uit met een battleroyalestijl. De game heeft volgens de makers een cyberpunkthema dat zich afspeelt in een dystopische toekomst. Onder andere District 9-regisseur Neill Blomkamp werkt mee aan het spel Off The Grid.

Off The Grid speelt zich volgens de makers af in een dystopische toekomst. Het gaat om een battleroyalegame die met 150 spelers tegelijk kan worden gespeeld. Ook is het mogelijk een verhaallijn te spelen waarbij meerdere spelers op hetzelfde moment in een map spelen. Over dat verhaal is niets bekend, maar Gunzilla zegt dat de keuzes die spelers maken direct invloed hebben op het verhaal van andere spelers. Ook kunnen spelers in het spel items maken en ruilen met elkaar.

Off The Grid moet in 2023 uitkomen voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Ontwikkelaar Gunzilla Games bestaat uit voormalige werknemers van Crytek, Ubisoft en EA. De studio werd vorig jaar opgericht en kondigde toen al aan aan een nieuwe multiplayershooter te werken. Toen zeiden de makers daarvoor de Unreal Engine te gebruiken, maar daarover schrijft het bedrijf nu niks. Bij Gunzilla Games werkt Neill Blomkamp, de regisseur van scififilms District 9 en Elysium.