Door Sander van Voorst, vrijdag 16 juni 2017 17:43, 5 reacties • Feedback

Submitter: TheNephilim

De in Zuid-Afrika geboren regisseur Neill Blomkamp, onder meer bekend van films als District 9, Elysium en Chappie, heeft zijn eerste korte film uitgebracht op Steam en YouTube. De film is gratis te bekijken en via Steam is er aanvullende dlc te koop.

De dlc wordt op Steam aangeboden door Oats Studios, het bedrijf dat Blomkamp voor dit experiment in het leven heeft geroepen. Voor een bedrag van vijf euro kunnen kopers de film downloaden. Deze versie is voorzien van 5.1-audio. Daarnaast maken concept art, scripts en 3d-modellen deel uit van de downloads. Zij hebben een totale omvang van ongeveer 10GB en kunnen afzonderlijk binnengehaald worden. Sinds de release lijken de Steam-beoordelingen over het algemeen zeer positief te zijn.

Blomkamp legt in een interview met Polygon uit dat het hem erom gaat om te onderzoeken of het mogelijk is om films te maken die direct door de kijkers worden gesteund. Daarom heeft hij gekozen voor de dlc-constructie via Steam. Daarnaast biedt het platform de mogelijkheid om feedback te geven op de producties van de studio. Door de aanvullende bestanden vrij te geven, verwacht de regisseur dat kijkers eigen remixes gaan maken. De dlc is dan ook van een licentie voorzien die hergebruik toelaat. Voor commercieel gebruik is nog wel toestemming vereist.

Blomkamp verwacht vijf titels binnen afzienbare tijd te kunnen produceren. De eerste, genaamd Rakka, speelt zich af in Texas in het jaar 2020. De wereld is daarin overgenomen door buitenaardse wezens die de mensheid als slaven inzetten.