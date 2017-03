Door Arnoud Wokke, woensdag 15 maart 2017 17:42, 17 reacties • Feedback

Na Independence Day en Jurassic Park kon je er natuurlijk op wachten: er komt mogelijk ook een nieuwe versie van nog zo'n iconische film uit de jaren negentig. Deze keer is het The Matrix die een opvolger zou krijgen met een nieuwe film.

Niets is nog zeker, want het gaat om een gerucht en dat gerucht, afkomstig van The Hollywood Reporter, vermeldt dat het project zich nog in een vroege fase bevindt. Daardoor zou het nog altijd kunnen dat de hele film niet doorgaat. Bovendien is er nog helemaal geen script of zelfs maar een vastomlijnd idee. Zo zou het bijvoorbeeld kunnen dat, in navolging van de komende Star Wars-film over een jonge Han Solo, een jonge Morpheus een eigen film gaat krijgen.

De eerste film in de trilogie van The Matrix is een iconische film, maar veel fans van het eerste deel uit 1999 hadden graag een blauwe pil genomen om de opvolgers een paar jaar later niet te hoeven zien; daar bleken veel minder fans een stuk minder enthousiast over.

The Matrix onderscheidde zich vooral door het verhaal en de special effects, waarbij vooral de slow-motions van bijvoorbeeld het ontwijken van kogels opvielen. Het idee voor een nieuwe Matrix-film komt volgens de bronnen van The Hollywood Reporter bij producer Joel Silver vandaan. De schrijvers en regisseurs van de films, Lana en Lilly Wachowski, zijn momenteel niet betrokken bij het project. Hoofdpersoon Keanu Reeves heeft volgens de Hollywood-geruchtensite ook vooralsnog geen rol.