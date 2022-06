Poster 'Unreal Engine 5-ervaring' The Matrix Awakens verschijnt in backend PSN

In de backend van PlayStation Network is de poster van een applicatie gevonden genaamd The Matrix Awakens. Volgens de informatie gaat het om een PlayStation 5-titel en moet deze draaien op Unreal Engine 5.

Een Reddit-gebruiker meldt in de PSN-backend een poster te hebben gevonden van de PlayStation 5-applicatie. Daarop staat dat The Matrix Awakens 'een Unreal Engine 5'-ervaring' is. Meer info is niet bekend gemaakt. Mogelijkerwijs gaat het hier dus niet om een spel, maar enkel om een video die draait op de Unreal 5-engine, of een interactieve belevenis.

Het Twitter-account PlayStation Game Size bevestigt het bestaan van de applicatie. Dit account meldt het telkens als er app-id's verschijnen in PSN. Eind deze maand verschijnt er een nieuwe Matrix-film in de bioscoop genaamd Resurrections. Of The Matrix Awakens hier iets mee te maken heeft is onbekend.