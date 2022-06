Unreal Engine 5-techdemo The Matrix Awakens bevat railshooter- en openworlddelen

Epic Games brengt in samenwerking met Warner Bros. een Unreal Engine 5-techdemo uit die zich in de wereld van The Matrix afspeelt. The Matrix Awakens moet laten zien wat de nieuwe engine allemaal kan en is alleen op de PlayStation 5 en Xbox Series S en X beschikbaar.

The Matrix Awakens moet niet gezien worden als een volwaardige game, maar als een interactieve techdemo die gebruikers een voorproefje moet geven van de Unreal Engine 5. De demo start met een fragment van de eerste Matrix-film, maar dan nagemaakt in de engine. Virtuele versies van Keanu Reeves als Neo en Carrie-Anne Moss als Trinity verschijnen in de techdemo. Deze filmische UE5-scenes worden afgewisseld en gecombineerd met beelden van de bioscoopfilms.

Later wordt de techdemo interactief en nemen spelers de rol aan van IO, een personage dat eerder voorkwam in Epic-video's. Als IO moeten spelers andere auto's gevuld met Agents kapot zien te schieten, in de vorm van een railshooter. Hoewel de explosies op elkaar lijken, benadrukt Epic dat iedere car crash in realtime wordt berekend door het Chaos-physicssysteem, een onderdeel van UE5.

Na het railshootersegment kunnen spelers vrij rondlopen door de stad. Deze stad bevat ruim 260 kilometer aan wegen, 512 kilometer aan stoep en 45.073 geparkeerde auto's. 'Slechts' 38.146 van deze auto's zijn door IO te besturen. Verder kent de stad 1248 kruispunten, 27.848 lampen, 12.422 putdeksels, zeven miljoen instanced assets, die elk van miljoenen polygonen gemaakt zijn, en zevenduizend gebouwen. De stad is in totaal zestien vierkante kilometer groot.

Epic zegt dat The Matrix Awakens 'met een relatief klein team' is gemaakt, zonder een aantal te geven. Ondanks de 'beperkte' grootte van het team, wisten de medewerkers volgens Epic de techdemo te maken dankzij de procedurele tools binnen de engine, waaronder Houdini van SideFX. Omdat de engine met deze tool overweg kan, zegt Epic dat kleine studios grote openwereldgames kunnen maken, waarbij ze regels in Unreal Engine 5 kunnen invoeren zoals hoe groot wegen moeten zijn, of hoe hoog gebouwen mogen worden.

In de techdemo kunnen spelers ook bepaalde layers in- en uitschakelen, zodat bijvoorbeeld gevisualiseerd wordt hoe de Mass AI die het verkeer regelt werkt. Een ander voorbeeld is dat ze kunnen schakelen tussen dag en nacht om het dynamic global illumination and reflections-systeem Lumen in werking te kunnen zien. Dit onderdeel van de engine gebruikt realtime raytracing om belichting te simuleren. Ook kunnen spelers een laag inschakelen waarmee de werking van het virtualized geometry-systeem Nanite kan worden gezien.

Epic zegt tegen Eurogamer dat het project inclusief alle assets naar Unreal Engine 5-gebruikers gestuurd zal worden, 'om mee te experimenteren zoals ze willen'. De engine is nu als Early Access te gebruiken en volgend jaar moet de volledige release verschijnen. The Matrix Awakens is alleen voor PlayStation 5- en Xbox Series-consoles verschenen; over een eventuele pc-versie is niets bekend.