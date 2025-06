Unreal Engine gaat jaarlijks tot 1850 dollar kosten voor niet-gameontwikkelaars

Epic Games gaat niet-gameontwikkelaars jaarlijks 1850 dollar 'per zetel' in rekening brengen voor het gebruik van Unreal Engine 5. Het bedrijf hanteert momenteel een royaltysysteem. De wijziging geldt alleen voor bedrijven die geen games ontwikkelen en meer dan een miljoen omzet draaien.

Epic Games voert de gewijzigde tarieven door met de release van Unreal Engine 5.4 in april. De ontwikkelaar gaat jaarlijks 1850 dollar per 'zetel' in rekening brengen bij niet-gameontwikkelaars, die Unreal Engine bijvoorbeeld gebruiken voor speciale effecten in films of tv-shows. Dat tarief moet dus effectief per gebruiker gaan gelden. Epic gaat die kosten alleen rekenen voor bedrijven die jaarlijks meer dan een miljoen dollar aan omzet opleveren. Hobbyisten en studenten worden ook vrijgesteld.

Het jaarlijkse tarief van 1850 dollar levert toegang tot zowel de Unreal Engine als Epics Twinmotion-visualisatietool en de RealityCapture-fotogrammetriesoftware. Volgens Epic komen deze softwaretools ook los beschikbaar. Twinmotion kost dan 450 dollar per jaar en RealityCapture gaat jaarlijks 1250 dollar kosten.

De aanpassingen gelden niet voor gameontwikkelaars. Die blijven het huidige royaltysysteem gebruiken. Epic rekent vijf procent royalty's voor Unreal Engine-games die in totaal een miljoen dollar hebben opgeleverd. Het nieuwe abonnementssysteem wordt ook pas gebruikt vanaf Unreal Engine 5.4, en wordt dus niet met terugwerkende kracht toegevoegd aan oudere versies van de software.