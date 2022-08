Epic Games kondigt verbeteringen in Unreal Engine 5.1 aan

Epic Games belooft in de publieke roadmap voor Unreal Engine 5.1 onder meer verbeterde optimalisatie van het Lumen-lichtsysteem van de engine. Verder moeten er in die engineversie verbeteringen komen voor het Nanite-systeem en een geautomatiseerd pso-systeem.

De aankomende eerste grote update voor Unreal Engine 5 sinds de release in april richt zich onder meer op de prestaties van de engine op huidige consoles. In de publieke roadmap, zonder indicatie van een concrete releasedatum, zegt Epic Games de lichtengine te willen optimaliseren om het vooraf bepaalde doel van 60 frames per seconde op de PlayStation 5 en Xbox Series X en S te kunnen behalen in de schaalbaarheidsmodus High.

Ook zou de belichting die interactie heeft met bladeren en platen verbeterd worden en voegt Epic Games reflecties voor water van één laag en ondersteuning voor hoge kwaliteit reflecties op doorzichtige materialen toe. Lumen krijgt met Unreal Engine versie 5.1 tevens een eerste variant van splitscreenondersteuning.

Verder belooft Epic Games voor de Nanite-portie van Unreal Engine 5 een framework voor het in rasters indelen van geometrie. Hierdoor worden dingen als 'gemaskeerde materialen, dubbelzijdig gebladerte en verschillen in pixeldiepte' mogelijk. Over Nanite 5.1 belooft Epic later meer details prijs te geven.

Tot slot zegt de ontwikkelaar in de roadmap geautomatiseerde pipeline state object-verzameling mogelijk te maken om stotterende beelden te verhelpen. Tot dusver is er precaching nodig om een lijst op te stellen van shaders die gerenderd moeten worden. Dit zou voor prestatieproblemen zorgen bij grote projecten, terwijl soms ook per ongeluk bepaalde opdrachten niet meegenomen werden. Dat proces gaat in de nieuwste versie van de engine automatisch, waarbij ook de hoeveelheid pso's zo laag mogelijk gehouden wordt. De hoeveelheid vooraf geladen pso's zou daarmee teruggedrongen moeten worden, wat prestaties van projecten op basis van Unreal Engine 5 zou moeten verbeteren.