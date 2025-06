Epic toont in maart nieuwe Unreal Engine-projecten en Unreal Engine 5.2

Epic Games houdt op 22 maart een nieuwe State of Unreal-presentatie. Het bedrijf toont daar nieuwe Unreal Engine 5-projecten en kondigt naar verwachting ook een nieuwe versie van Unreal Engine 5 aan.

De State of Unreal-presentatie vindt op 22 maart plaats om 17.30 uur Nederlandse tijd. Epic houdt de presentatie tijdens de Game Developers Conference in San Francisco, maar zendt het evenement ook live uit op YouTube en Twitch. Het bedrijf houdt het evenement in samenwerking met partners die gebruikmaken van Unreal Engine voor hun games.

Epic toont tijdens de presentatie onder meer 'nieuwe projecten en de nieuwste Epic-technologie'. Dat laatste slaat vermoedelijk op de aankondiging van Unreal Engine 5.2. Epic noemt die nieuwe engineversie niet concreet in zijn aankondiging, maar in de evenementenagenda staat wel een featureshowcase voor Unreal Engine 5.2 vermeld.

De eerste versie van Unreal Engine 5 werd in 2020 aangekondigd en kwam in april vorig jaar officieel uit. Deze engineversie introduceerde onder meer gevirtualiseerde geometrie met Nanite, waarmee de engine in staat is om miljoenen polygonen te renderen zonder veel prestatieverlies. UE5 biedt ook global illumination in real time met Lumen. Later verscheen Unreal Engine 5.1, met verbeterde ondersteuning voor Nanite en Lumen in combinatie met framerates van 60fps.

Het is niet bekend welke nieuwe features Epic Games wil introduceren in Unreal Engine 5.2. Tweakers hield eerder een interview met Epic Games over de engine, waarin het bedrijf onder meer zei dat het in de toekomst Nanite geschikt wil maken voor meer soorten oppervlakken.