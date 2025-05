Regisseur Warcraft maakt nieuwe animatiefilm in Unreal Engine 5

Duncan Jones, de regisseur van films als Warcraft, Moon en Source Code, heeft een animatiefilm gemaakt in Unreal Engine 5, genaamd Rogue Trooper. Volgens een van de producers kan er met een beperkt budget in UE5 alsnog een hoge standaard van animatiewerk bereikt worden.

Artwork Rogue Trooper-film van Duncan Jones

Rogue Trooper is gebaseerd op een stripverhalenreeks van auteurs Gerry Finley-Day en Dave Gibbons die sinds 1981 loopt. In de film van Duncan Jones krijgen de kijkers het relaas van Character 19 te zien: een soldaat die als enige een grootschalige aanval heeft overleefd. Het hoofdpersonage wil vergelding en wordt op zijn wraaktocht vergezeld door drie teamgenoten die zijn omgekomen tijdens de gevechten, maar van wie de persoonlijkheden in de accessoires van Character 19 zijn opgeslagen. Het is volgens Gamespot niet duidelijk wanneer de animatiefilm te zien zal zijn.

Het is niet de eerste keer dat Unreal Engine 5 wordt gebruikt voor de productie van films of series. De software werd volgens Epic al gebruikt in meer dan vijfhonderd verschillende producties, waaronder The Matrix Resurrections, The Lion King en Love, Death + Robots.