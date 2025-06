Epic breidt pc-crossplay-overlay met gedeelde vriendenlijst uit naar consoles

Epic heeft zijn crossplay-overlay-sdk naar consoles gebracht. Met de sdk kunnen ontwikkelaars 'verbonden communities' mogelijk maken op pc en consoles, met bijvoorbeeld één vriendenlijst en een crossplay invite-systeem.

De crossplay-overlay laat gebruikers inloggen met een Epic Games-account en moet online gaming meer naadloos maken. Zo heeft het platform een gecombineerde vriendenlijst van de verschillende platforms waarmee gebruikers crossplay-game-invites kunnen sturen. Epic belooft ook een 'consistente UX', laat gebruikers hun platformaccount koppelen aan een Epic-account en claimt eigen veiligheidstools toe te voegen bovenop de veiligheids- en privacy-tools van de platforms zelf.

Epic bracht vorig jaar juni een eerste versie uit van de crossplay-sdk, toen nog voor Epic Games Store- en Steam-spellen. Nu is de functie ook beschikbaar voor Xbox, Switch en PlayStation. De sdk is een gratis onderdeel van Epic Online Services. Honderden games gebruiken die, zegt Epic. Ontwikkelaars moeten de nieuwe sdk-delen zelf implementeren in games. Het is onduidelijk welke spellen de nieuwe crossplay-functies gaan ondersteunen.