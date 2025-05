Epic verliest ook hoger beroep in zaak tegen restricties van Apples App Store

Apple heeft het hoger beroep gewonnen in de zaak die Epic Games tegen het bedrijf had aangespannen. Een federale hogerberoepsrechter concludeert dat Apple geen monopolie heeft op de markt van mobiele games en daarmee geen antitrustwet overtreedt.

Epic-ceo Tim Sweeney bevestigt op Twitter dat het bedrijf de zaak verloor. Het gaat om een zaak die Epic Games in 2021 al verloor. Epic had Apple aangeklaagd omdat het vond dat Apple een monopolie had op appwinkels door iOS niet open te stellen voor alternatieve appwinkels. De rechter ging daar grotendeels niet in mee; in de uitspraak zei de rechter dat Apple geen monopolist is en dat het bedrijf zich niet hoeft te schikken in de meeste eisen van Epic, zoals het openstellen van iOS. Wel droeg de rechter Apple op dat het externe links voor betalingen in apps voortaan moest toestaan, zodat klanten ook links kunnen zien waarmee ze buiten de App Store een abonnement kunnen afsluiten of een aankoop kunnen doen.

Epic besloot na de uitspraak in hoger beroep te gaan. Het driekoppige federale Ninth Circuit Appeals Court gaat volgens Bloomberg grotendeels mee in de eerdere uitspraak. Epic heeft volgens het hof 'niet kunnen bewijzen dat Apple op onrechtmatige wijze een monopoliepositie heeft gecreëerd met haar 'walled-garden' ecosysteem voor iOS-apps', al erkent de rechter wel dat die restricties 'een substantieel anticompetitief effect hebben dat klanten raakt'. Uiteindelijk vallen die restricties echter niet binnen de wet die anticompetitief gedrag verbieden, zegt de rechter. Wel houdt de rechter de eerdere uitspraak over links naar betalingen in stand; die moet Apple dus blijven aanbieden.

Apple zegt tegenover Bloomberg blij te zijn met de uitspraak. "Deze uitspraak herbevestigt Apples overtuigende winst in deze zaak, waarbij negen van de tien claims in Apples voordeel zijn uitgevallen", zegt het bedrijf in een verklaring. Epic zegt zich te beraden op vervolgstappen, maar het is onduidelijk hoe die eruit kunnen zien. De rechtszaak tegen Apple speelt al jaren, maar na twee keer te hebben verloren lijkt het juridisch voor Epic niet mogelijk zich op dezelfde grond te beroepen in een eventuele cassatie.