Epic Games Store biedt devs 100 procent van omzet voor 6 maanden exclusiviteit

Epic Games heeft een programma aangekondigd voor het Store-gameplatform waarbij ontwikkelaars honderd procent van de inkomsten uit een game kunnen ontvangen in ruil voor exclusiviteit. Het programma is opt-in en geldt bij zes maanden exclusiviteit.

Ontwikkelaars moeten normaal twaalf procent van hun net revenue afstaan aan Epic Games om gebruik te mogen maken van het platform, maar onder het Epic First Run-programma is die commissie tijdelijk niet van toepassing. Een ontwikkelaar mag aanspraak maken op het programma wanneer de betreffende nieuwe game of app nog niet eerder werd uitgebracht via een ander platform, waaronder andere virtuele winkels en streaming- en abonnementendiensten. Het programma wordt vanaf 16 oktober beschikbaar gemaakt voor nieuwe games en apps. Epic belooft ook extra reclame voor deze exclusieve games te gaan maken.

De uitgever legt tegenover Engadget uit dat de tijdelijke exclusiviteit in ruil voor de net revenue is, maar dat bepaalde inkomsten wel afgestaan moeten worden. Zo definieert Epic de net revenue als de hele omzet minus belastingen, terwijl restituties uiteraard door de ontwikkelaar of uitgever betaald moeten worden. De commissie voor betalingsverkeer, contentdeliverynetwerkkosten en 'andere marginale kosten' worden door Epic betaald.

Epic staat ontwikkelaars en uitgevers wel toe om onder het First Run-programma alsnog de games en apps via een eigen platform of launcher uit te brengen. In theorie zou Blizzard bijvoorbeeld de exclusiviteitsdeal kunnen sluiten en games via Battle.net mogen uitbrengen. Dezelfde game mag daarentegen dan weer niet via Steam of de Xbox Game Pass aangeboden worden tijdens deze periode. Ook vallen de platforms Green Man Gaming en Humble Store niet onder de voorwaarden; bedrijven mogen hun games hier gelijktijdig met Epic Games Store-exclusiviteit aanbieden, op voorwaarde dat er van een gamesleutelloos systeem gebruikgemaakt wordt. Dat legt de uitgever hier verder uit.

Epic Games begon eerder dit jaar met het accepteren van games van onafhankelijke ontwikkelaars die hun games op het platform wilden uitbrengen. Het bedrijf heeft sinds eind 2018 een eigen gameplatform waarop een commissie van twaalf procent op gameverkopen en -aankopen wordt gerekend. Concurrent Steam vraagt dertig procent commissie.