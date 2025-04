Epic Games gaat 40 procent netto-omzet uit Fortnite delen met eilandmakers

Epic Games komt met een 'Creator Economy 2.0'. Daarmee gaat het bedrijf 40 procent van Fortnites netto-omzet uitbetalen aan creators die eilanden voor de game maken. Daaronder vallen ook de eilanden die Epic zelf maakt.

Als onderdeel van het Creator Economy 2.0-programma, gaat Epic Games maandelijks veertig procent van de netto-omzet van Fortnite verdelen onder alle eilanduitgevers. Dat bedrag wordt verdeeld onder onafhankelijke eilandmakers én de eilanden van Epic zelf, waaronder ook de populaire Battle Royale-modus. De omzet is afkomstig uit de Fortnite-itemwinkel en 'de meeste aankopen met echt geld'. Het bedrag dat creators ontvangen, is volgens Epic gebaseerd op de prestaties van het eiland. Daarbij wordt rekening gehouden met zaken als populariteit, engagement en de mate waarin de eilanden nieuwe spelers aantrekken. Gebruikers kunnen zich via een Creator-portal inschrijven voor het programma.

Het betaalprogramma komt beschikbaar als onderdeel van Fortnite Creative, dat in 2018 beschikbaar kwam. Daarmee kunnen gebruikers eigen 'games en ervaringen' binnen Fortnite maken en die vervolgens beschikbaar stellen in de vorm van eilanden. Voorheen konden eilandmakers al geld verdienen met hun creaties, in de vorm van Support-A-Creator. Daarvoor moesten spelers echter de code van een eilandmaker gebruiken bij het doen van in-game-aankopen in de Fortnite Store, waarna de creator vijf procent van het aankoopbedrag ontving. Met het Creator Economy 2.0-programma ontvangen creators hun deel van de omzet automatisch.

Op woensdag bracht Epic Games ook een testversie van zijn Unreal Editor voor Fortnite uit, die beschikbaar is via de Epic Games Store. Met deze UEFN krijgen eilandmakers aanzienlijk meer opties om content voor Fortnite te creëren. Deze editor heeft volgens Epic 'veel van dezelfde features' die het bedrijf zelf gebruikt om Fortnite te maken. Gebruikers kunnen met de Unreal Editor onder meer eigen assets importeren. Als onderdeel van UEFN komt Epic ook met een Verse-taal voor het schrijven van scripts. Epic kondigde de komst van de Unreal Editor voor Fortnite vorige week al aan.