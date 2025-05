Epic Games Store maakt vijf jaar na introductie nog geen winst

Epic Games heeft, vijf jaar na de introductie, nog geen winst gedraaid op zijn Epic Games Store. Dat bevestigde Steve Allison, de baas van de digitale gamewinkel, tijdens de rechtszaak tussen Epic Games en Google.

Allison bevestigde dat de EGS momenteel nog niet winstgevend is. Het bedrijf richt zich voornamelijk op 'groei', vertelde de topman volgens The Verge tijdens de rechtszaak tussen Epic Games en Google. Volgens e-mails uit een eerdere rechtszaak tegen Apple, hoopte Epic ooit de helft van alle omzet uit pc-gaming op te strijken.

De Epic Games Store werd in december 2018 geïntroduceerd. Epic verkoopt daar digitale pc-games. De gamemaker wilde met zijn winkel concurreren met marktleider Steam. Het bedrijf probeert marktaandeel te winnen door bijvoorbeeld iedere week gratis games weg te geven en sommige ontwikkelaars te betalen om hun pc-games tijdelijk exclusief via de Epic Games Store te verkopen. Epic deed dat onlangs bijvoorbeeld met Alan Wake 2.

Epic Games rekent ook twaalf procent commissie voor gameverkopen via zijn platform, terwijl Steam dertig procent vraagt. Onlangs introduceerde Epic Games ook een First Run-programma, waarmee ontwikkelaars hun volledige omzet houden voor zes maanden pc-exclusiviteit in de Epic Games Store.

Epic Games en Google zijn momenteel verwikkeld in een rechtszaak, die begon op maandag 6 november. Epic beschuldigt Google van machtsmisbruik met zijn Play Store voor Android. Het bedrijf stelt dat Android-appontwikkelaars afhankelijk zijn van de Play Store om hun apps te distribueren. Epic claimt dat Google die macht misbruikt door ontwikkelaars dertig procent commissie te vragen voor verkopen via de Play Store en geen alternatieve betaalmethoden toe te laten. De gamemaker klaagde Apple eerder om een soortgelijke reden aan, maar kreeg grotendeels ongelijk in die zaak.