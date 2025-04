Microsoft werkt aan gamewinkel voor mobile in afwachting van overname Activision

Microsoft werkt aan een gamewinkel voor op mobiele apparaten in afwachting van de goedkeuring van de Activision-overname en de Digital Markets Act van de EU. Die verplicht makers van smartphones onder andere om hun systemen open te stellen voor andere appwinkels.

Dat vertelt Xbox-voorman Phil Spencer in een interview met de Financial Times. Deze gamewinkel is in ontwikkeling voor Android en iOS, en maakt het mogelijk om bijvoorbeeld makkelijker toegang te verlenen tot games. Nu is Xbox Cloud Gaming nog niet beschikbaar op iOS omdat Apple dat niet toestaat, zo claimt Microsoft. De dienst kan alleen gebruikt worden in de browser, wat slechtere prestaties oplevert. Ook moeten games individueel gedownload worden uit de App Store en mogen dergelijke aankopen niet gedaan worden binnen een andere app. Epic Games heeft geprocedeerd tegen onder andere Apple vanwege dezelfde redenen.

Microsoft zegt verder over de overname van Activision Blizzard dat het bedrijf een 'duidelijk gat' in zijn aanbod heeft op het gebied van mobiele games en dat de overname nodig is om dat gat te vullen. Activision Blizzard heeft mobiele games als Call of Duty Mobile, Diablo Immortal en Candy Crush in zijn portfolio.

Die overname is nog altijd niet rond. De Europese Commissie lijkt overtuigd te zijn door Microsofts beloften op het gebied van concurrentie, maar de Britse CMA en de Amerikaanse FTC blijven kritisch. De Europese Digital Markets Act is wel definitief en is in 2024 volledig van kracht. Deze moet de macht van grote techbedrijven inperken. Tweakers heeft er een achtergrondverhaal over geschreven.