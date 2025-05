Hooggerechtshof VS gaat App Store-zaak tussen Apple en Epic niet behandelen

Het Amerikaanse Hooggerechtshof gaat het hoger beroep in de App Store-antitrustzaak tussen Apple en Epic Games niet behandelen. Het hof heeft verzoek daartoe van beide partijen geweigerd. Daarmee heeft Apple die zaak grotendeels, maar niet volledig, gewonnen.

De Amerikaanse Supreme Court keurde de verzoeken van zowel Apple als Epic Games op dinsdag af. Het hof gaf daar geen concrete reden voor. Epic-ceo Tim Sweeney noemt de beslissing op sociale media 'teleurstellend voor alle ontwikkelaars'. Apple heeft nog niet gereageerd op de beslissing van het Hooggerechtshof.

Met de beslissing blijft de oorspronkelijke uitspraak in de zaak, die in 2021 werd gedaan, ongewijzigd. Epic Games kreeg toen grotendeels ongelijk van de rechtbank. De rechter oordeelde wel dat Apple concurrentiebelemmerend had gehandeld. De techgigant verbood appontwikkelaars om gebruikers op de hoogte te stellen van alternatieve systemen voor in-app aankopen, waarmee ze de dertig procent commissie van Apple konden omzeilen.

De rechter oordeelde dat Apple ontwikkelaars voortaan moest toestaan om linkjes naar hun websites in te voegen of om gebruikers met andere calls to action door te verwijzen naar alternatieve methoden voor het afsluiten van abonnementen of het doen van in-app aankopen. Dat is tot op heden echter nog niet doorgevoerd. Apple mocht de uitkomst van de beroepsprocedure afwachten. Nu de Supreme Court heeft besloten om de zaak niet te behandelen, moet Apple vermoedelijk alsnog dergelijke verwijzigingen in de App Store toestaan, in ieder geval in de Verenigde Staten.

De rechtbank ging in 2021 verder niet mee in de klachten van Epic. Apple werd niet verplicht om Fortnite weer toe te laten in de App Store, nadat de techgigant die game uit zijn appwinkel verwijderde omdat Epic de betaalsystemen van Apple omzeilde. Apple hoefde iOS ook niet open te stellen voor alternatieve appwinkels of het sideloaden van apps toe te staan. Ook die beslissing zal blijven staan nu het Hooggerechtshof geen verder oordeel over de zaak zal vellen. In Europa moet Apple later dit jaar overigens wél alternatieve appwinkels en sideloaden gaan toestaan, vanwege de Europese Digital Markets Act.

Achtergrond over de rechtszaak

Met de beslissing van het Hooggerechtshof komt een einde aan een jarenlange strijd tussen Apple en Epic Games, die in 2020 begon. Epic Games stelde in augustus van dat jaar dat Apple de concurrentie belemmert door zijn iOS-platform gesloten te houden voor andere appwinkels. Ontwikkelaars kunnen via de App Store van Apple bovendien alleen het betaalsysteem van Apple gebruiken, waarvoor de techgigant dertig procent commissie vraagt. Kort daarvoor had Epic Games Fortnite beschikbaar gesteld in de App Store, met daarin de optie om Apples betaalsystemen te omzeilen voor het aanschaffen van V-Bucks in de game. Apple verwijderde Fortnite vervolgens uit de App Store, waarna Epic de rechtszaak aanspande.

Onlangs deed een soortgelijke rechtszaak tussen Epic Games en Google zich voor bij een rechtbank in San Francisco. In die zaak deed Epic Games soortgelijke beschuldigingen over de Play Store van Google. Die zaak werd, in tegenstelling tot de zaak tegen Apple, behandeld door een jury. Epic Games kreeg in die rechtszaak wél gelijk. Tweakers publiceerde eerder achtergrondverhalen over de rechtszaken van Epic Games tegen Apple en tegen Google.