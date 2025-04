Epic ontslaat 16 procent van personeel vanwege transitie naar metaverse-economie

Gameontwikkelaar Epic ontslaat 830 mensen. Dat is zo'n zestien procent van het personeelsbestand. Ook stoot het bedrijf Bandcamp af. Volgens Epic kost de stap richting een metaverse-economie meer geld dan het oplevert.

Ceo Tim Sweeney schrijft in een e-mail naar werknemers dat het zo'n zestien procent van de personeelsleden ontslaat. Het gaat om 830 werknemers, waarvan ongeveer een derde werkzaam was als ontwikkelaar. Epic zegt ook dat het stopt met muziekwinkel Bandcamp en het SuperAwesome Kids Web Services-kinderontwikkelaarsplatform, dat Epic in 2020 overnam. Bij die twee afdelingen werkten 250 van de ontslagen personeelsleden.

Epic zegt dat de ontslagen nodig zijn om de kosten en uitgaven van het bedrijf te drukken. Daarom bezweert ceo Sweeney ook dat het bij de huidige ontslagen blijft. Epic zegt dat het door blijft gaan met de rechtszaken tegen Apple en Google. Die rechtszaken slepen al jaren voort en kosten het bedrijf ook veel geld. Hoewel Epic zegt dat het die kosten probeert te drukken, zet het de rechtszaken wel door.

Volgens Epic ligt een belangrijke oorzaak bij de metaversekosten die het bedrijf maakt. Epic probeert inmiddels om Fortnite om te bouwen tot een metaverse-ecosysteem voor 'creators', in plaats van dat het alleen nog een battle-royalegame is. "Ik ben lang optimistisch geweest dat we zonder ontslagen door die transitie heen konden, maar achteraf zie ik in dat dat onrealistisch was", zegt Sweeney.

"Hoewel Fortnite weer groeit, wordt die groei voornamelijk gedreven door creator content die veel winstdeling vereist", voegt Sweeney daaraan toe. Dat betekent dat de winstmarges van Epic kleiner zijn en niet langer het volledige personeelsbestand kunnen ondersteunen. "Succes in het creatorecosysteem is een geweldige prestatie, maar dat betekent een grote structurele verandering aan onze economie", zegt Sweeney.