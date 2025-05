Nieuwe Bandcamp-eigenaar ontslaat helft personeel

Ongeveer de helft van het Bandcamp-personeel wordt ontslagen. Songtradr koopt het bedrijf van Epic Games, amper een jaar nadat Epic de muziekdienst voor een onbekend bedrag heeft overgenomen.

Verschillende Bandcamp-medewerkers melden op sociale media dat ongeveer de helft van het personeel van het bedrijf wordt ontslagen. De getroffen medewerkers krijgen geen aanbod van de nieuwe eigenaar Songtradr om bij het muziekplatform te blijven werken.

Het bedrijf bevestigt tegenover The Verge dat alleen vijftig procent van de Bandcamp-medewerkers een aanbod heeft gekregen om bij Songtradr te komen werken. Het bedrijf bevestigt ook dat de overname van Bandcamp inmiddels is afgerond. Songtradr benadrukt opnieuw dat 'de Bandcamp-ervaring hetzelfde blijft'.

Epic Games heeft Bandcamp in 2022 voor een onbekend bedrag overgenomen. Anderhalf jaar later maakte Epic bekend het bedrijf te verkopen aan Songtradr. Epic zei toen ook al dat 250 mensen 'Epic zouden verlaten' nadat ze aanbiedingen kregen van Songtradr of SuperAwesome, een advertentiebedrijf dat wordt afgesplitst van Epic.

about half the company was laid off today. some of the most incredible people i’ve ever worked with, including two of my amazing editorial colleagues @diamonde and @atoosamoinzadeh and most of the incredible support staff among many others. this is a loss, no two ways about it