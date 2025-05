Intel Core i5-14400-desktopprocessor verschijnt in Geekbench

Er is een onaangekondigde Intel Core i5-14400-desktopprocessor verschenen in Geekbench. Deze wordt naar verwachting gebaseerd op Raptor Lake, net als de eerder aangekondigde 14th Gen Core-cpu's. De processor komt vermoedelijk volgend jaar uit.

De Intel Core i5-14400 krijgt zes P-cores en vier E-cores, voor een totaal van tien cores en zestien threads met een tdp van 65W, zo blijkt uit de Geekbench-listing. De processor lijkt daarmee technisch vrijwel identiek aan de voorgaande Core i5-13400, die over dezelfde coreopstelling beschikt. Vermoedelijk krijgt de cpu wel hogere kloksnelheden. Volgens Geekbench krijgt de chip een baseclock van 2,5GHz en een turbofrequentie van maximaal 4,7GHz, schrijft ook VideoCardz. Bij de huidige Core i5-13400 liggen die snelheden respectievelijk op 2,5GHz en 4,6GHz.

Intel kondigde op maandag zijn eerste Core-cpu's in de veertiende generatie aan. Het betreft een refresh van de Raptor Lake-architectuur die Intel vorig jaar introduceerde. De chips beschikken veelal over iets hogere kloksnelheden, met uitzondering van de Core i7-14700K, die beschikt over extra E-cores.

Tot op heden heeft Intel alleen overklokbare K- en KF-modellen met een tdp van 125W aangekondigd in zijn veertiende generatie. De 65W-modellen, waar ook de Core i5-14400 onder valt, volgen naar verwachting in 2024. Eerder verschenen de productnamen van alle 14th Gen Core-cpu's al in een document van Intel, waar ook de Core i5-14400 werd genoemd.