Intel-document bevestigt volledige line-up veertiende generatie Core-cpu's

Intel heeft de productnamen van zijn volledige line-up 14th Gen Core-cpu's voor desktops vroegtijdig gedeeld. De namen stonden in een melding over komende wijzigingen in productverpakkingen. De cpu's worden volgens geruchten volgende week officieel aangekondigd.

De processors staan in een recente product change notification waarin Intel details deelt over wijzigingen aan zijn LGA1700-trays, waarmee cpu's worden verscheept naar oem's en retailers. Dat merkte @Komachi_Ensaka op. In die lijst staan, naast bestaande Alder Lake- en Raptor Lake-cpu's, ook 25 productnamen van Intels komende veertiende generatie Core-desktopprocessors. De chipmaker heeft niet eerder bevestigd dat deze chips eraan komen.

De lijst met modelnummers komt overeen met eerdere geruchten, schrijft ook VideoCardz. Intel zou onder meer met een Core i9-14900K, Core i7-14700K en Core i5-14600K komen, naast hun respectievelijke KF-varianten zonder geïntegreerde gpu. De lijst noemt ook de komst van non-K-modellen die niet overklokbaar zijn en zogeheten Intel 300-cpu's. Laatstgenoemde chips verschenen ook al in eerdere geruchten; het zouden budgetprocessors met twee P-cores betreffen.

Er gaan al langer geruchten rond over Intels komende desktopprocessors. De serie betreft naar verwachting een refresh van Intels Raptor Lake-chips met voornamelijk hogere kloksnelheden, die sinds vorig jaar beschikbaar zijn. De processors doken onlangs al op bij een Britse retailer. Volgens eerdere geruchten kondigt Intel de chips volgende week aan.

De lijst met Intel 14th Gen Core-cpu's uit het document. Bron: VideoCardz