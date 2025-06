Intel onthult Meteor Lake-laptopprocessors en 'toekomstige roadmap' in september

Intel introduceert zijn Meteor Lake-laptopprocessors in september. Dat bevestigt het bedrijf op zijn website. Tijdens een presentatie op het Intel Innovation-evenement gaat de chipmaker die processors onthullen en meer details delen over zijn toekomstige roadmap.

Intel bevestigt in zijn Innovation 2023-sessiecatalogus dat het bedrijf in september meer details gaat delen over zijn komende hardwareplatforms voor consumenten. Daaronder vallen onder meer Intels komende Core Ultra-processors op basis van de Meteor Lake-architectuur, die alleen bedoeld zijn voor laptops. Het bedrijf komt naar verwachting ook met een Raptor Lake-refresh voor desktops, hoewel Intel die niet benoemt.

Verder zegt Intel dat het meer details gaat delen over zijn toekomstige roadmap voor consumentenhardware. Na Meteor Lake staat Arrow Lake op de planning; die chips verschijnen naar verwachting wél voor desktops. Het bedrijf zegt ook meer te delen over zijn plannen rondom AI, hoewel ook daarover verder weinig concreets wordt vermeld. Wel bekend is dat Meteor Lake het eerste grote consumentenplatform van Intel wordt dat beschikt over een zogeheten VPU die gebruikt wordt om bepaalde AI-taken te versnellen.

Intel heeft eerder al details gedeeld over zijn Meteor Lake-platform. Het worden de eerste consumentenprocessors van het bedrijf die opgebouwd zijn uit een soort chiplets. Meteor Lake krijgt een cpu-tile met de cpu-cores, een chiplet met een igpu en een tile met alle I/O en connectiviteit. Het worden daarnaast de eerste processors die geproduceerd worden op het Intel 4-procedé, waarmee de chipmaker ook voor het eerst gebruikmaakt van euv-lithografie. Volgens geruchten krijgt het Meteor Lake-platform chips met maximaal zes P-cores en acht E-cores, voor een totaal van veertien cores en twintig threads. Intel gaf eerder een besloten demonstratie van deze chips, waar Tweakers bij aanwezig was.