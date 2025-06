Intel werkt aan adaptive sharpening-functie voor igpu van Lunar Lake-processors

Intel werkt aan een nieuwe adaptive sharpening-functie, die wordt geïntroduceerd in de geïntegreerde gpu van zijn next-gen Lunar Lake-processors. Dat blijkt uit Linux-patches die onlangs zijn gepubliceerd. De feature moet games en gewone beelden scherper maken.

De komende functie wordt beschreven in een patch die Intel schreef voor de Linux-kernel, zo merkte Phoronix op. Daaruit blijkt dat de functie zijn intrede doet in Lunar Lake. De patch omschrijft een filter voor adaptive sharpening die volgens de chipmaker minimale invloed moet hebben op het stroomgebruik en de prestaties.

De functie kan gebruikt worden om specifieke delen van een beeld scherper te maken, bijvoorbeeld in games of in foto's. Delen die niet scherper gemaakt hoeven te worden, zoals achtergronden, worden daarbij overgeslagen. Veel bestaande sharpeningfilters worden vaak over het volledige beeld geplaatst. Gebruikers kunnen volgens Intel-ontwikkelaar Nemesa Garg zelf de mate van sharpening aangeven met een waarde van 0 tot 255.

De chipmaker zegt dat het filter onder meer gebruikt kan worden in combinatie met upscaling, waarbij content met een lagere resolutie wordt gerenderd en vervolgens wordt opgeschaald naar een hogere resolutie. Dat kan zorgen voor 'waziger' beeld, wat het sharpeningfilter moet verbeteren.

Lunar Lake wordt, naast Arrow Lake, een nieuwe microarchitectuur die gebruikt gaat worden in laptopprocessors. De chips zijn vooral gericht op efficiëntie en een laag stroomverbruik. Ze krijgen ook een nieuwe neural processing unit voor het uitvoeren van AI-taken, die volgens Intel tot driemaal sneller moet zijn dan de npu in Meteor Lake-cpu's. Ze gebruiken ook een nieuwe igpu op basis van de Xe2-LPG-architectuur. De Meteor Lake-igpu is gebaseerd op Xe-LPG. De processors verschijnen later dit jaar, hoewel een concrete releasedatum nog niet bekend is.